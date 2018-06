Hàn Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh liệt sĩ

Lễ kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh liệt sĩ tại Hàn Quốc đã được cử hành tại Nghĩa trang quốc gia Daejeon vào sáng hôm 6/6. Đây là lần đầu tiên sau 19 năm, lễ kỷ niệm này được tổ chức tại Daejeon thay vì Nghĩa trang quốc gia Seoul.



Trình tự lễ kỷ niệm

Tham gia lễ kỷ niệm cùng ngày có đến 10.000 người gồm những người có công, gia quyến những người đã hy sinh, đại diện các cơ quan, ban, ngành, và người dân địa phương. Lễ kỷ niệm bắt đầu với phần viếng mộ, rồi tưởng niệm những lính cứu hỏa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Vào đúng 10 giờ sáng, một tiếng chuông báo vang lên trên toàn Hàn Quốc, để người dân cả nước dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tiếp đó, nữ diễn viên Han Ji-min đã đọc bài thơ tưởng niệm của bà sơ Lee Hae-in mang tên “Cầu mong hòa bình xanh đến với tất cả chúng ta”, nam ca sĩ Choi Baek-ho đã trình diễn ca khúc “Bài hát của người lính già”. Sau đó, lễ trao chứng nhận cho gia quyến những quân nhân, cảnh sát, lính cứu hỏa đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cũng đã được tiến hành. Song song với đó, chính quyền 17 tỉnh thành, và 226 quận, huyện trên toàn Hàn Quốc cũng đã tổ chức các chương trình kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc gia Seoul, và đài tượng niệm ở các địa phương.



Chủ đề và ý nghĩa lễ tưởng niệm

Lễ kỷ niệm năm nay được tiến hành với chủ đề “428030, Đại Hàn dân quốc ghi nhớ tên Người”. 428030 là tổng số những anh hùng liệt sĩ được an táng tại 10 nghĩa trang quốc gia trên toàn quốc. Sự kiện này diễn ra tại Nghĩa trang quốc gia Daejeon là nhằm cho thấy ngay cả trong thời điểm hiện tại cũng có những người hy sinh vì Tổ quốc. Bởi Nghĩa trang quốc gia Daejeon không những là nơi an táng của những người có công vì nền độc lập, cựu chiến binh, những tấm gương hy sinh vì nghĩa cử cứu người cao đẹp, đội tình nguyện bảo vệ đảo Dokdo, lính cứu hỏa hy sinh khi làm nhiệm vụ, mà gần đây nghĩa trang còn là nơi an táng của phần lớn những cán bộ, nhân viên hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.



Phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh đất nước sẽ ghi nhớ và chăm sóc đến cùng những phần mộ của những liệt sĩ không có người thân, không để họ phải cô đơn. Tổng thống Moon cũng cam kết sẽ ưu tiên tìm hài cốt liệt sĩ trong khu vực phi quân sự, nếu mối quan hệ hai miền Nam-Bắc được cải thiện, cũng như tìm kiếm hài cốt những chiến sĩ nước ngoài tham chiến như binh lính Mỹ. Bên cạnh đó, Tổng thống Moon nhấn mạnh Chính phủ sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến hài cốt cuối cùng của những quân nhân, cảnh sát đã tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).