Chính phủ Hàn Quốc công bố hướng dẫn về Luật tiêu chuẩn lao động sửa đổi

Hướng dẫn về chế độ giảm thời gian làm việc

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc hôm 11/6 đã công bố hướng dẫn về Luật tiêu chuẩn lao động sửa đổi với nội dung giảm thời gian làm việc tối đa trong tuần từ 68 giờ xuống 52 giờ sẽ được thực thi từ tháng 7 tới. Hướng dẫn đề cập đến tiêu chuẩn xác định thời gian làm việc là “thời gian mà người lao động chịu sự giám sát, chỉ đạo của chủ lao động”. Ngoài ra, hướng dẫn cũng quy định rõ ràng về việc giám sát, chỉ đạo của chủ lao động.



Tiêu chuẩn xác định thời gian làm việc

Hướng dẫn đã đưa ra tiêu chuẩn xác định liên quan đến thời gian chờ, đào tạo, công tác, tiếp đãi. Tức thời gian người lao động nhận được chỉ thị của chủ lao động về việc chờ đợi, đào tạo, tiếp đãi cũng được công nhận là thời gian làm việc. “Thời gian chờ”, tức thời gian người lao động không được tự do làm việc khác mà phải chịu sự giám sát của chủ lao động dù không phải trong thời gian lao động vẫn được công nhận là thời gian làm việc. Ngược lại, khoảng thời gian mà người lao động không chịu sự giám sát của chủ lao động, có thể tự do sử dụng thời gian của mình được quy định là “thời gian nghỉ ngơi”. Khi người lao động đi công tác nước ngoài, thời gian di chuyển, thời gian bay, và thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh cũng được tính là thời gian làm việc. Tuy nhiên, đối với các buổi liên hoan nhằm tăng thêm sự thân thiết giữa những đồng nghiệp, không liên quan đến việc cung cấp lao động cơ bản sẽ không được tính là thời gian làm việc. Đối với thời gian đào tạo, thời gian chủ lao động có nghĩa vụ phải thực hiện các chương trình đào tạo được công nhận là thời gian làm việc, nhưng đối với những chương trình đào tạo nhằm thực hiện nghĩa vụ pháp lý trong khuôn khổ của cá nhân người lao động sẽ không được tính là thời gian làm việc. Tỷ lệ tính thêm trợ cấp khi làm việc trong ngày nghỉ là 50% mức lương bình thường nếu làm việc một ngày tám tiếng, và 100% mức lương bình thường nếu làm việc trên tám tiếng. Còn đối với người lao động làm ca đêm, từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, sẽ được hưởng thêm 50% mức lương bình thường.



Luật tiêu chuẩn lao động sửa đổi

Luật tiêu chuẩn lao động sửa đổi đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào hôm 27/2 vừa qua, và sẽ bắt đầu được thực thi từ ngày 1/7 tới. Những doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước có từ 300 lao động trở lên sẽ bắt đầu áp dụng cắt giảm thời gian làm việc theo như quy định của luật mới từ ngày 1/7 tới. Các doanh nghiệp có từ 50 đến 299 lao động sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1/2020, còn các doanh nghiệp có từ 5 đến 49 lao động sẽ thi hành luật sửa đổi này từ ngày 1/7/2021. Do đó, nhằm ngăn chặn tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra tại các doanh nghiệp và cơ quan trước thời điểm Luật tiêu chuẩn lao động sửa đổi có hiệu lực thi hành, Bộ Tuyển dụng và lao động đã công bố hướng dẫn trên.