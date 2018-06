Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử địa phương 13/6

Trong cuộc bầu cử địa phương lần VII diễn ra vào hôm 13/6 trên toàn Hàn Quốc, lần đầu tiên trong lịch sử đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã giành được chiến thắng áp đảo. Theo đó, Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đã có thể đảm bảo được động lực vững chắc để điều hành Nhà nước, trong khi phe đối lập đã mất quyền kiểm soát.



Đảng cầm quyền giành được 14 trên 17 vị trí tỉnh trưởng, thị trưởng

Chiến thắng của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã được dự đoán từ trước. Đảng Dân chủ đồng hành đã giành thắng lợi ở 14 trên tổng số 17 chiếc ghế tỉnh trưởng, thị trưởng trên toàn quốc. Trong khi đó, đảng đối lập Hàn Quốc tự do chỉ giành được hai vị trí là thị trưởng thành phố Daegu và tỉnh trưởng tỉnh Bắc Gyeongsang, vốn là hai khu vực mà đảng này nhận được sự ủng hộ cao của cử tri. Còn vị trí tỉnh trưởng đảo Jeju đã thuộc về ứng cử viên độc lập Won Hee-ryong.

Hơn nữa, đảng Dân chủ đồng hành đã giành chiến thắng ở ba vị trí thị trưởng, tỉnh trưởng ở thủ đô Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi. Đặc biệt, lần này đảng Dân chủ đồng hành đã thắng lợi ở cả ba khu vực mà từ trước đến nay đảng này chưa từng một lần nắm giữ chức tỉnh trưởng, thị trưởng là thành phố Busan, thành phố Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang. Như vậy, đảng Dân chủ đồng hành đã thành công trong việc “chiếm” vùng Honam (gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) làm "sân nhà". Ngoài ra, trên thực tế, có thể nói các ứng cử viên của đảng Dân chủ đồng hành đã giành thắng lợi ở hầu hết các khu vực trên toàn quốc, bao gồm cả tỉnh Chungcheong, vùng Honam, tỉnh Gangwon và thành phố Sejong.



Đảng cầm quyền giành ưu thế ở vị trí người đứng đầu quận, huyện

Đảng Dân chủ đồng hành cũng giành được chiến thắng ở 150 trên tổng số 226 vị trí người đứng đầu các quận, huyện. Trong khi đó, đảng Hàn Quốc tự do chỉ thắng lợi ở khoảng hơn 50 khu vực quận, huyện trên toàn quốc. Đặc biệt, đảng Dân chủ đồng hành đã chiếm giữ hầu hết vị trí người đứng đầu tại 24 trên tổng số 25 quận ở thủ đô Seoul, ngoại trừ quận Seocho. Trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung, đảng Dân chủ đồng hành cũng giành chiến thắng ở 11 trên tổng số 12 nơi, khu vực còn lại thuộc về đảng Hàn Quốc tự do.



Nguyên nhân

Kết quả này là do sự sụp đổ của Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye, cùng với vấn đề hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc gần đây đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mặc dù các phe đối lập đã lấy tình hình kinh tế hiện tại để kiềm chế, nhưng vẫn không thể so sánh với "sức nóng" của vấn đề hòa bình. Theo đó, Tổng thống Moon Jae-in đã có thêm động lực mạnh mẽ để thực hiện bài toán xây dựng nền hòa bình vững chắc trên bán đảo Hàn Quốc, và cải thiện đời sống cho người dân. Ngược lại, các đảng đối lập đang phải rơi vào vòng xoáy liên quan đến trách nhiệm về kết quả cuộc bầu cử địa phương vừa qua, và dự kiến sẽ phải đối mặt với việc cải cách lại cơ cấu nội bộ. Như vậy, đảng cầm quyền đã có thể đảm bảo được quyền lực từ trung ương đến địa phương. Điều này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về việc sự kiểm soát mang tính dân chủ đối với Chính phủ sẽ bị suy yếu nghiêm trọng.