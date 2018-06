Tỷ lệ bỏ phiếu sớm của cuộc bầu cử địa phương lần thứ VII đạt 20,14%

Kết quả đợt bỏ phiếu sớm

Đợt bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử địa phương lần thứ VII trên toàn Hàn Quốc trong hai ngày 8/5 và 9/5 đã diễn ra suôn sẻ, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 20,14%. Tỷ lệ bỏ phiếu sớm lần này cao gấp hai lần so với đợt bỏ phiếu sớm được thực hiện lần đầu tiên cho cuộc bầu cử địa phương lần thứ VI vào năm 2014 với 11,5%, nhưng vẫn thấp hơn so với tỷ lệ bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017 là 26,1%. Trong đợt này đã có 8,64 triệu cử tri trên tổng số 42,907 triệu cử tri của cả nước tham gia bỏ phiếu. Xét theo địa phương, tỷ lệ bỏ phiếu sớm ở tỉnh Nam Jeolla là cao nhất với 31,73%, ở thành phố Daegu là thấp nhất với 16,43%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ bỏ phiếu sớm cho bầu cử Quốc hội bổ sung năm nay cũng đạt 21,07%, cao hơn 9,85% so với đợt bầu cử Quốc hội bổ sung năm ngoái là 11,22%. Tỷ lệ bỏ phiếu sớm cho cuộc Tổng tuyển cử bổ sung lần này cao như vậy do được tiến hành song song với cuộc bầu cử địa phương, và cử tri có thể bỏ phiếu sớm ở bất cứ địa điểm bầu cử nào trên toàn Hàn Quốc.



Chế độ bỏ phiếu sớm

Bỏ phiếu sớm là chế độ tạo điều kiện cho những cử tri không thể đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức có thể được bỏ phiếu trước. Khác với chế độ cử tri vắng mặt cần phải đăng ký trước về việc vắng mặt mới thực hiện được quyền bỏ phiếu, những cử tri tham gia đợt bỏ phiếu sớm không cần phải đăng ký, khai báo mà chỉ cần trình giấy tờ tùy thân như chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu là có thể tham gia bỏ phiếu tại bất cứ điểm bầu cử nào trong thời gian diễn ra đợt bỏ phiếu sớm. Chế độ bỏ phiếu sớm được thực hiện lần đầu tiên tại cuộc bầu cử địa phương năm 2014. Đợt bỏ phiếu sớm thường được tiến hành trong hai ngày, trước ngày bầu cử chính thức năm ngày. Với tỷ lệ bỏ phiếu sớm lần này cao như vậy, dự kiến tỷ lệ toàn bộ cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương năm nay sẽ rất cao.