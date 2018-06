Hàn Quốc bước đầu thương mại hóa mạng di động viễn thông 5G

Phiên đấu giá tần số mạng viễn thông di động thế hệ thứ năm (5G), một trong những công nghệ trọng tâm của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã chính thức khép lại. Theo đó, các hãng viễn thông của Hàn Quốc dự kiến sẽ đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị để xây dựng mạng lưới viễn thông, nhằm đạt mục tiêu thương mại hóa mạng 5G đầu tiên trên thế giới vào tháng 3 năm sau.



Các mạng viễn thông di động thế hệ trước

Mạng 5G là công nghệ viễn thông di động sử dụng tần số ở băng tầng cao nhất là 28GHz. Mạng viễn thông di động thế hệ thứ nhất (1G) là công nghệ dùng cho gọi điện thoại thông thường, mạng viễn thông di động thế hệ thứ hai (2G) là công nghệ để gửi và nhận dữ liệu như tin nhắn. Mạng viễn thông di động thế hệ thứ ba (3G) là dịch vụ có thể trao đổi tin nhắn đa phương tiện bằng điện thoại di động như hình ảnh, video. Còn mạng viễn thông di động thế hệ thứ tư (4G) lần đầu tiên ra mắt vào năm 2011, giúp các thiết bị điện thoại di động có thể gửi và nhận một lượng lớn dữ liệu.



Mạng viễn thông di động 5G và ứng dụng

Mạng viễn thông di động 5G là một công nghệ vượt trội so với các mạng viễn thông di động thế hệ trước tính đến thời điểm hiện tại, sở hữu tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh gấp hàng chục lần so với mạng 4G. Do đó, sẽ không có một giới hạn sử dụng nào đối với mạng 5G, khi người dùng có thể cùng một lúc gửi cho nhiều người truy cập khác một lượng lớn dữ liệu với một tốc độ nhanh chóng. Ví dụ, người dùng có thể chỉ cần một giây để gửi và nhận một bộ phim có độ nét cực cao. Trên thực tế, trong giới doanh nghiệp, việc phát triển dịch vụ mạng 5G sử dụng cho trí tuệ nhân tạo, công nghệ tăng cường thực tế, công nghệ thực tế ảo, cũng đang trong thời kỳ nở rộ. Điển hình, lĩnh vực tiêu biểu cần có sự hỗ trợ mang tính quyết định của dịch vụ mạng 5G là xe tự hành. Bởi xe tự hành cần phải trao đổi dữ liệu với một tốc độ nhanh thì mới có thể phán đoán được tình huống trong một khoảng thời gian cực ngắn, để bảo vệ người dùng và xe. Ngoài ra, dịch vụ mạng 5G cũng được đề cập đến trong lĩnh vực đô thị thông minh, nhằm quản lý chất lượng không khí và nước thông qua các cảm biến. Trong thời đại của Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, cơ sở dữ liệu đóng vai trò quyết định, vô cùng quan trọng. Do đó, mạng di động viễn thông 5G trở thành một công nghệ chủ chốt cho Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư.



Bước đầu tiên trong thương mại hóa mạng 5G

Ba hãng viễn thông của Hàn Quốc là SK Telecom, KT, và LG U+ đã hoàn tất chia sẻ băng tần mạng 5G, và chính thức bắt tay vào chuẩn bị thương mại hóa dịch vụ mạng 5G. Vào quý I năm nay, ba hãng viễn thông này đã gửi một đề nghị mời thầu (RFP) mạng viễn thông di động 5G cho các nhà sản xuất trên toàn cầu. Do quá trình đấu giá tần số mạng 5G đã kết thúc, nên các hãng viễn thông dự kiến sẽ hoàn tất lựa chọn nhà cung ứng thiết bị muộn nhất là trong khoảng tháng 7, tháng 8, và bắt tay vào việc xây dựng mạng lưới viễn thông kể từ tháng 9, tháng 10 tới.