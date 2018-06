Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ quyết định tạm dừng cuộc diễn tập “Người bảo vệ tự do Ulchi”

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ hôm 19/6 đã tuyên bố quyết định tạm dừng mọi hoạt động lên kế hoạch tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG - Ulchi Freedom Guardian) của liên quân Hàn-Mỹ, và sẽ tiếp tục thảo luận các bước đi tiếp theo. Đồng thời, hai bên vẫn chưa đưa ra quyết định nào cho các cuộc diễn tập khác của liên quân hai nước trong thời gian tới như “Giải pháp then chốt” (Key Resolve), “Đại bàng non” (Foal Eagle).



Cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi”

Cuộc diễn tập “Người bảo vệ tự do Ulchi” là một trong những đợt tập trận tiêu biểu của liên quân Hàn-Mỹ, giả định về một cuộc chiến tranh toàn diện trên bán đảo Hàn Quốc, được tiến hành vào tháng 8 hàng năm. “Người bảo vệ tự do Ulchi” là một cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX) theo hình thức là một “trò chơi chiến tranh” (War Game), giả định tình huống chiến tranh xảy ra bằng mô phỏng máy tính, thay vì diễn tập cơ động trên thực tế. Đây là cuộc diễn tập được gộp từ cuộc tập trận “Ulchi” của Chính phủ Hàn Quốc và cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính “Freedom Guardian” (Người bảo vệ tự do) của liên quân Hàn-Mỹ. Đây là cuộc tập trận có sự tham gia của các cơ quan hành chính Chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân lớn có nhiệm vụ tổng động viên, hỗ trợ về mặt quân nhu, y tế trong trường hợp xảy ra chiến tranh, lực lượng lục quân cấp quân đoàn trở lên, lực lượng hải quân cấp Bộ tư lệnh hạm đội trở lên, lực lượng không quân cấp phi đoàn trở lên, Bộ Tư lệnh thuộc Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc, quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, cùng lực lượng quân đội tăng viện của Mỹ cho Hàn Quốc trong tình huống khẩn cấp. Trong cuộc diễn tập “Người bảo vệ tự do Ulchi” năm 2017, Mỹ đã huy động 17.500 quân lính tham gia, bao gồm cả 3.000 quân Mỹ tăng viện ở nước ngoài.



Liên quân Hàn-Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cho các cuộc tập trận khác

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết liên quân Hàn-Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức nào cho các cuộc tập trận khác. Hai cuộc tập trận có quy mô lớn khác gồm có “Giải pháp then chốt” (Key Resolve), và “Đại bàng non” (Foal Eagle). “Giải pháp then chốt” là cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX), theo hình thức “trò chơi chiến tranh”, nhằm kiểm tra tư thế sẵn sàng phòng thủ của liên quân, và tập luyện thành thạo các bước thực hiện chiến tranh, được thực hiện vào tháng 3 hàng năm. Còn cuộc tập trận “Đại bàng non” được tiến hành sau cuộc tập trận “Giải pháp then chốt”, là một cuộc diễn tập cơ động ngoài trời, huy động binh lính và trang thiết bị trên thực tế. Từ trước đến nay, Bắc Triều Tiên luôn phản đối các cuộc diễn tập “Người bảo vệ tự do Ulchi”, “Giải pháp then chốt”, và “Đại bàng non”, cho rằng các cuộc tập trận này là diễn tập xâm lược miền Bắc.



Dự đoán

Nội bộ quân đội phân tích rằng thời gian tạm dừng cuộc diễn tập “Người bảo vệ tự do Ulchi” là để miền Bắc duy trì đối thoại và thực hiện phi hạt nhân hóa. Do đó, nếu Bắc Triều Tiên duy trì đối thoại đến sang năm, thì khả năng các cuộc tập trận khác như “Đại bàng non” cũng có thể được tạm dừng. Trước quyết định của Seoul và Washington về việc tạm dừng cuộc diễn tập “Người bảo vệ tự do Ulchi”, dư luận đang hết sức quan tâm đến động thái thực hiện phi hạt nhân hóa tiếp theo của Bình Nhưỡng.