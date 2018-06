Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên lần đầu tổ chức hội đàm cấp tướng sau hơn 10 năm

Nội dung thỏa thuận

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm 14/6 đã tổ chức Hội đàm cấp tướng liên Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm sáu tháng quân đội hai miền Nam-Bắc mở lại cuộc họp này. Tại đây, hai bên đã ra tuyên bố chung liên quan đến thảo luận song phương về phương án giảm nhẹ căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc dựa theo nội dung thoả thuận trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm, kết quả của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 27/4. Cụ thể, hai bên đã nhất trí đồng loạt ngừng các hành vi thù địch, thiết lập hải phận hòa bình ở khu vực ranh giới liên Triều trên biển (NLL), và đối sách đảm bảo về mặt quân sự cho các hoạt động giao lưu, hợp tác qua lại giữa hai miền Nam-Bắc.



Khôi phục lại đường dây liên lạc liên Triều trên biển Tây và biển Đông

Về nội dung thỏa thuận, đầu tiên hai bên nhất trí khôi phục hoàn toàn đường dây liên lạc quân sự liên Triều, một trong những phương án xây dựng sự tin tưởng về mặt quân sự song phương. Đường dây liên lạc quân sự trên biển Tây đã được nối lại trong năm nay, nhưng chỉ có thể gọi điện chứ chưa phục hồi thêm chức năng trao đổi fax. Còn đường dây liên lạc quân sự trên biển Đông vẫn bị gián đoạn kể từ khi Bắc Triều Tiên chặn liên lạc vào tháng 5 năm 2011. Một khi các hoạt động giao lưu qua lại giữa hai miền Nam-Bắc trở nên thường xuyên hơn, vấn đề cấp thiết hơn hết là đối sách đảm bảo an toàn về mặt quân sự. Do đó, việc khôi phục lại đường dây liên lạc quân sự liên Triều là một trong những biện pháp cần phải ưu tiên thực hiện trước nhất để cải thiện quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, quân đội hai miền Nam-Bắc cũng nhất trí thực thi triệt để thỏa thuận của Hội đàm cấp tướng liên Triều tháng 6 năm 2004, nhằm tránh những động thái xung đột trên vùng biển Tây, khu vực tiếp giáp gần nhất của hai nước, và là vùng hải phận khá nhạy cảm về mặt quân sự do tập trung nhiều thuyền đánh cá của ngư dân. Tại đây cũng đã từng xảy ra vụ đụng độ ngẫu nhiên giữa tàu hải quân của hai miền.



Những vấn đề hai bên chưa đạt được nhất trí

Cuộc gặp cấp tướng liên Triều cùng ngày đã kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, gồm cuộc họp toàn thể nối tiếp với cuộc tiếp xúc của đại diện tham dự hội đàm của quân đội hai miền. Tuy nhiên, hai bên đã không thể đi đến nhất trí về vấn đề phi vũ trang tại Khu vực an ninh chung (JSA) ở Bàn Môn Điếm, lắp đặt đường dây nóng giữa người đứng đầu quân sự liên Triều, cũng như việc tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng Quốc phòng liên Triều. Theo đó, hai bên đã mất đến hơn năm tiếng đồng hồ để điều chỉnh nội dung tuyên bố chung, và phía miền Bắc cũng tỏ ra không hài lòng về vấn đề này. Quân đội Hàn Quốc giải thích rằng do hai bên hoàn toàn không có sự tiếp xúc cấp chuyên viên trong một thời gian dài nên đã mất nhiều thời gian để đạt được thỏa thuận. Do đó, quân đội hai miền nhất trí thường xuyên tổ chức các cuộc họp trong tương lai để tiếp tục thảo luận các vấn đề đã được đưa ra trong cuộc gặp lần này.