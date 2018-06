Hàn Quốc bắt đầu thẩm định công nhận tư cách người tị nạn với công dân Yemen trên đảo Jeju

Cục xuất nhập cảnh đảo Jeju thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm 25/6 đã bắt đầu tiến hành thẩm định công nhận tư cách người tị nạn đối với những công dân Yemen. Gần đây, việc nhiều người tị nạn Yemen kéo tới đảo Jeju, hòn đảo nằm ở phía Nam Hàn Quốc, đang trở thành một vấn đề xã hội gây tranh cãi.



Quá trình thẩm định công nhận tư cách người tị nạn

Công tác thẩm định công nhận tư cách người tị nạn được tiến hành theo hình thức nhân viên thẩm định sẽ phỏng vấn riêng từng người đăng ký xin tị nạn thông qua thông dịch viên. Hiện tại, có đến 549 công dân Yemen đăng ký xin tư cách người tị nạn, trong số đó có 486 người hiện đang ở đảo Jeju. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu tiến hành thẩm định công nhận tư cách người tị nạn đối với những người Yemen đang ở đảo Jeju trước. Quá trình thẩm định được tiến hành trong sáu tiếng, gồm có bốn người là người đăng ký xin tị nạn, một nhân viên thẩm định, một nhân viên hỗ trợ và một thông dịch viên. Theo đó, nhân viên thẩm định sẽ kiểm tra cụ thể các thông tin mà người đăng ký đã kê khai trong đơn như năm sinh, mối quan hệ gia đình, lý do xin tị nạn, tình trạng bị ngược đãi. Do phải tiến hành phỏng vấn kỹ nên trong một ngày chỉ có thể tiến hành thẩm định tối đa từ hai đến ba người. Do đó, để có thể thẩm định hết 486 công dân Yemen dự kiến phải mất từ sáu đến tám tháng. Sau khi kết thúc quá trình này, nhân viên thẩm định sẽ lập báo cáo thẩm định tị nạn và đưa ra quyết định có cho phép cư trú vì lý do nhân đạo hay công nhận tư cách người tị nạn hay không. Nếu không được công nhận là người dân tị nạn, người đăng ký có thể xin khiếu nại.



Lý do người tị nạn Yemen tập trung đông ở đảo Jeju

Việc người tị nạn Yemen tập trung đông trên đảo Jeju là do chính sách cho phép nhập cảnh miễn thị thực vào đảo này của Chính phủ Hàn Quốc. Yemen hiện đang chìm trong nội chiến kể từ tháng 3 năm 2015, khiến 2 triệu người dân nước này phải đi tị nạn. Một phần trong số này đã tháo chạy sang Maylaysia, do nước này cho phép người nước ngoài lưu trú không cần thị thực trong vòng 90 ngày. Trong đó, một số người này do hết thời hạn cư trú đã kéo sang đảo Jeju, nơi cho phép nhập cảnh miễn thị thực. Tính đến ngày 15/6 vừa qua, đã có đến 561 công dân Yemen nhập cảnh vào đảo Jeju, một số ít người đã rời khỏi đảo đến các thành phố khác như Seoul để tìm việc làm.



Biện pháp đối phó của Chính phủ Hàn Quốc

Sau khi số lượng công dân Yemen nhập cảnh vào đảo Jeju tăng đột ngột, Chính phủ Hàn Quốc đã cấm người Yemen nhập cảnh miễn thị thực vào đảo này, cũng như ban lệnh cấm xuất cảnh đối với những công dân Yemen đang ở trên đảo Jeju. Do đó, những người dân Yemen bị kẹt trên đảo Jeju đang gặp rất nhiều khó khăn để kiếm kế sinh nhai. Mặt khác, một cuộc tranh cãi đang nổ ra trong dư luận Hàn Quốc khi một số ý kiến cho rằng những người Yemen đến đảo Jeju không phải là người tị nạn thực sự, trong khi những người khác lại kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc chấp nhận người tị nạn Yemen vì lý do nhân đạo.