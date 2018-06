Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí công bố kết quả nghiên cứu bụi siêu nhỏ vào năm 2019

Hội nghị Bộ trưởng môi trường Hàn-Trung-Nhật

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Hàn-Trung-Nhật lần thứ XX đã diễn ra tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào hôm 24/6, với sự tham gia của Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Kim Eun-kyung, Bộ trưởng Môi trường sinh thái Trung Quốc Lý Cán Kiệt, và Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Masaharu Nakagawa. Tại đây, các bên đã thảo luận phương án đối phó với vấn đề môi trường, và thông qua một bản thỏa thuận chung gồm có bốn nội dung chính. Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng bày tỏ sự hài lòng về kế hoạch hợp tác môi trường ba bên được thực hiện từ năm 2015 cho đến nay.



Nội dung thỏa thuận

Đầu tiên, Bộ trưởng Môi trường Hàn-Trung-Nhật đã nhất trí hỗ trợ để phát hành báo cáo sơ lược về ô nhiễm không khí xuyên biên giới tầm xa khu vực Đông Bắc Á (LTP - Long-range Transboundary Air Pollutants in Northeast Asia). Đây là dự án do Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản thực hiện chung, vốn dĩ được ba bên nhất trí công bố kết quả vào đầu năm nay. Tuy nhiên, việc này đã không được thực hiện do phía Bắc Kinh cho rằng một số tài liệu của nước này đã quá thời hạn, không phù hợp để công khai. Do đó, Bộ trưởng Môi trường Hàn-Trung-Nhật đã thống nhất sẽ ra mắt báo cáo sơ lược này trước thềm hội nghị lần thứ XXI diễn ra trong năm sau.

Ngoài ra, Seoul, Bắc Kinh và Tokyo cũng nhất trí sẽ cho ra mắt dự án “Đối tác không khí sạch khu vực Đông Bắc Á” (NEACAP - North-East Asia Clean Air Partnership) cho đến tháng 10 năm nay. Ba nước cũng thống nhất bắt đầu tiến hành nghiên cứu chung về mô hình thành phố các-bon sạch - phát triển bền vững, và phát hành báo cáo chính sách có nội dung về mục tiêu và kết quả cải thiện không khí của mỗi nước.



Bắc Kinh cam kết hợp tác với Seoul và Tokyo trong vấn đề môi trường

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu liên quan đến con đường di chuyển của vật chất ô nhiễm không khí xuất phát từ Trung Quốc cũng không được công bố trong hội nghị lần này do sự phản đối của Bắc Kinh. Bụi siêu nhỏ xuất phát từ Trung Quốc hiện đang gây thiệt hại trực tiếp cho Hàn Quốc, nên đây là vấn đề quan tâm lớn nhất tại hội nghị lần này. Tuy nhiên, trước câu hỏi phỏng vấn của phóng viên Hàn Quốc, Bộ trưởng Môi trường Trung Quốc Lý Cán Kiệt đã nhấn mạnh đến ý chí quyết tâm của Chính phủ Trung Quốc trong vấn đề này. Ông Lý Cán Kiệt nhận định nỗ lực của Bắc Kinh trong việc làm giảm bụi siêu nhỏ đã thu được kết quả rất rõ ràng. Nồng độ bụi siêu nhỏ tại thủ đô Bắc Kinh đã giảm từ 80,5 µg/m3 trong năm 2013, xuống còn 58 µg/m3 ở thời điểm hiện tại, tức được cải thiện từ mức “rất xấu” sang mức “xấu” theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc. Bộ trưởng Lý Cán Kiệt cũng cho biết Trung Quốc đã thành lập trung tâm giải quyết vấn đề bụi siêu nhỏ, với sự tham gia của đội ngũ 1.500 chuyên gia ưu tú nhất của nước này. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh Bắc Kinh luôn có thái độ tích cực hợp tác với Seoul và Tokyo trong vấn đề trên.