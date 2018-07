UNESCO hối thúc Nhật Bản làm sáng tỏ sự thật lịch sử về việc cưỡng chế lao động trên đảo quân hạm

UNESCO thông qua quyết định yêu cầu Nhật Bản công khai việc cưỡng chế lao động trên đảo quân hạm

Trong cuộc họp hôm 27/6, Ủy ban di sản thế giới thuộc Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã nhất trí thông qua một quyết định có nội dung hối thúc Nhật Bản làm rõ toàn bộ lịch sử về việc cưỡng chế lao động người Joseon (tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trong thời kỳ Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc) trên đảo Hashima, hay còn gọi là đảo quân hạm. Các cơ sở công nghiệp của Nhật Bản trên đảo Hashima nằm trong quần thể di tích cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị (hay còn gọi là Cải cách Minh Trị 1886-1889) được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2015. Ủy ban trên đã thông qua quyết định trên với sự nhất trí của tất cả các nước thành viên mà không cần tiến hành biểu quyết. Quyết định lần này một lần nữa yêu cầu Nhật Bản thực hiện một cách trung thực nội dung khuyến nghị của Ủy ban di sản thế giới đưa ra vào thời điểm quần thể di tích cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Khi đó, UNESCO đã khuyến nghị Nhật Bản giải thích về toàn bộ sự thật lịch sử ở các cơ sở công nghiệp này.



Sự thật lịch sử về việc cưỡng ép lao động người Joseon trên đảo quân hạm

Quần thể di tích cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị, kể từ khi được xúc tiến công nhận là di sản văn hóa thế giới, đã vấp phải nhiều tranh cãi. Bởi trong số đó, có bảy cơ sở như mỏ than trên đảo Hashima, nhà máy đóng tàu Nagasaki là nơi đã từng huy động cưỡng chế khoảng 60.000 lao động người Joseon. Đặc biệt, đảo quân hạm là nơi nổi tiếng có môi trường làm việc vô cùng tồi tệ do các đường hầm chật hẹp, và nguy cơ phát nổ khí ga cao.

Đảo Hashima còn được gọi là đảo quân hạm do có hình dạng giống một chiếc tàu chiến, nằm cách cảng Nagasaki khoảng 18 km về phía Tây Nam. Vào nửa sau thế kỷ XIX, tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản đã tiến hành đào mỏ than trên đảo để khai thác than đá. Trong chiến tranh Thái Bình Dương (1937-1945), đế quốc Nhật đã cưỡng ép rất nhiều lao động người Joseon đến làm việc tại các cơ sở chiến lược của nước này. Mỏ than trên đảo quân hạm cũng là một trong những địa điểm có nhiều người Joseon bị cưỡng chế lao động nhất. Theo ghi chép điều tra chính thức của Chính phủ Hàn Quốc, từ năm 1943 đến năm 1945, có khoảng 500 đến 800 người Joseon đã phải làm lao dịch trên đảo này. Trong số đó, có đến 122 người đã phải bỏ mạng vì bệnh tật, đói khát, và chết đuối.



Sự “bao biện” của Nhật Bản

Trong quá trình đăng ký công nhận di sản văn hóa thế giới đối với các cơ sở công nghiệp trên, Nhật Bản đã che giấu những sự thật lịch sử đen tối, khẳng định đây là những nơi tượng trưng cho cuộc cách mạng công nghiệp của nước này. Sau đó, Seoul đã khiếu nại, và UNESCO đã buộc phải yêu cầu Tokyo công khai toàn bộ sự thật lịch sử liên quan. Tuy nhiên, trong báo cáo gửi cho Trung tâm di sản thế giới của UNESCO, Nhật Bản cho biết sẽ thành lập một trung tâm thông tin tổng hợp liên quan theo hình thức là một tổ chức nghiên cứu chính sách (think tank) ở thủ đô Tokyo, chứ không phải là huyện Nagasaki, nơi có những di tích này. Hơn nữa, Nhật Bản đã không dùng cụm từ “cưỡng chế” trong báo cáo trên, thay vào đó là dòng chữ “trong giai đoạn trước và sau chiến tranh, đã có một số lượng lớn người dân đến từ bán đảo Hàn Quốc hỗ trợ cho ngành công nghiệp của Nhật Bản”. Về phần mình, trước thềm cuộc họp của Ủy ban di sản thế giới, Chính phủ Hàn Quốc cho biết không thể chấp nhận lời bao biện trên của Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ tích cực thảo luận buộc Tokyo phải thực hiện một cách trung thực quyết định của UNESCO đưa ra vào năm 2015.