“Cỗ xe tăng” Đức “tuột xích” trước đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018

Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc hôm 27/6 đã thắng đội tuyển bóng đá Đức 2-0 ở trận đấu cuối cùng của vòng loại tại bảng F trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 trên sân vận động Kazan Arena, thành phố Kazan, Nga.



Tình thế của đội tuyển Hàn Quốc và Đức trước trận đấu

Trong trận đấu, đội tuyển Hàn Quốc đã triển khai được một cục diện cân sức đội tuyển Đức. Đây là trận đấu mà cả hai đội tuyển đều không ai chịu nhường bước trước đối phương. Bởi đội tuyển Hàn Quốc quyết tâm lấy lại danh dự sau khi để thua trong hai trận đấu vòng loại trước. Không những thế, nếu thắng Đức, Hàn Quốc vẫn có cơ hội để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp 16 đội dựa theo kết quả của hai đội khác cùng bảng. Mặc dù, khả năng này được cho là không quá 1%, nhưng hy vọng nhỏ nhoi trên cũng đáng để đội tuyển Hàn Quốc nỗ lực hết sức. Trong khi đó, “cỗ xe tăng” Đức rơi vào tình thế buộc phải thắng đội tuyển Hàn Quốc thì mới giành được chiếc vé đi tiếp vào vòng trong do Đức đã để thua Mexico với tỷ số 0-1 trong trận mở màn ở vòng loại bảng F. Đối với đội tuyển Đức, đây là một trận đấu không thể nhượng bộ để giữ vị thế của một đương kim vô địch World Cup.

Trước đó, đội tuyển bóng đá Hàn Quốc do huấn luyện viên Shin Tae-yong dẫn dắt đã vấp phải nhiều chỉ trích từ người hâm mộ vì đã có một trận đấu khá “nhạt nhòa” trong trận đấu vòng loại đầu tiên trước đội tuyển Thụy Điển, dẫn đến kết quả thua 0-1 bởi một quả phạt đền dành cho các cầu thủ xứ Bắc Âu. Trong trận đấu vòng loại thứ hai của bảng F, Hàn Quốc đã để thua Mexico với tỷ số 2-1, song bàn thắng của cầu thủ Son Heung-min đã giúp đội tuyển bóng đá xứ kimchi lật ngược được tình thế, đặt một tia hy vọng nhỏ nhoi tạo ra kỳ tích trong trận đấu vòng loại cuối cùng với đội tuyển Đức.



Hàn Quốc đánh bại Đức với tỷ số 2-0

Theo như dự đoán, đội tuyển Đức đã giành nhiều ưu thế trong trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc đã không hề lùi bước. Đặc biệt, thủ môn Cho Hyun-woo, người nổi lên như một siêu sao trong giải đấu lần này, đã giữ sạch lưới nhà với một lối chơi xuất sắc. Kỳ vọng về một sự thay đổi đã tăng lên sau khi hiệp một trận đấu kết thúc với kết quả hai đội hòa 0-0. Cơ hội đã đến với đội tuyển Hàn Quốc trong thời gian đá bù giờ sau hiệp hai với cú đá phạt góc. Trong một pha lộn xộn trước khung thành, quả bóng chạm vào chân của một hậu vệ người Đức đã được cầu thủ Kim Young-gwon dứt điểm chính xác vào lưới đội tuyển Đức. Ba phút sau bàn thắng đầu tiên, lợi dụng lúc thủ môn Manuel Neuer của Đức dâng lên tấn công, cầu thủ Son Heung-min đã dễ dàng kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 2-0, mang về ba điểm cho đội tuyển Hàn Quốc.



Hàn Quốc và Đức cùng dừng bước tại World Cup 2018

Cuối cùng, đội tuyển Đức đã phải dừng bước với kết quả xếp cuối bảng. Chiến thắng đương kim vô địch World Cup mùa trước, Hàn Quốc đã khôi phục lại danh dự, và mang đến một sự thay đổi lớn nhất cho mùa giải năm nay. Đội bóng xứ kimchi đã hạ gục “cỗ xe tăng Đức” chỉ với 1% hy vọng. Tuy nhiên, do đội tuyển Thụy Điển đã thắng Mexico với tỷ số 3-0, Hàn Quốc đã không thể bước tiếp vào vòng loại trực tiếp 16 đội.