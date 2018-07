Quân đội Hàn Quốc sẽ sớm lập chế độ nghĩa vụ thay thế

Chế độ nghĩa vụ thay thế

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 28/6 cho biết sẽ xây dựng chính sách về chế độ nghĩa vụ thay thế cho những người từ chối nhập ngũ trong thời gian sớm nhất. Có thể dự đoán tổng quan về chế độ này thông qua phương án nội bộ mà Bộ Quốc phòng đưa ra vào năm 2007. Khi đó, Bộ Quốc phòng đã đề xuất những người từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng đến phục vụ tại các bệnh viện đặc biệt, cụ thể như bệnh viện phục hồi chức năng, bệnh viện tâm thần, viện dưỡng lão. Đây là những nơi có môi trường làm việc hết sức vất vả về mặt tinh thần và sức lực vì phải chăm sóc những bệnh nhân cao tuổi mất trí nhớ, hay người khuyết tật. Người tham gia nghĩa vụ thay thế phải lưu trú tại cơ quan phục dịch trong khoảng thời gian dài gấp đôi so với thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự hiện hành. Ngoài ra, để tránh những trường hợp lợi dụng chế độ này, việc tuyển chọn những người thực hiện nghĩa vụ thay thế sẽ do một ủy ban trực thuộc cơ quan tư pháp tiến hành. Khung về chế độ thay thế nghĩa vụ tương tự với các dự thảo luật liên quan đã từng được đệ trình lên Quốc hội. Do đó, nếu chế độ nghĩa vụ thay thế được áp dụng thì khung nội dung sẽ không thay đổi đáng kể so với phương án nội bộ của Bộ Quốc phòng đưa ra vào năm 2007.



Từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng

Việc từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự vì lý do tôn giáo hoặc tự do lương tâm ở đây là nói đến những người từ chối thực hiện nghĩa vụ tòng quân, hay cầm súng vì lý do lương tâm, tín ngưỡng hay tôn giáo. Luật nghĩa vụ quân sự hiện hành không công nhận điều này, và quy định xử phạt hình sự đối với những trường hợp từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo khoản 1 điều 88 của Luật nghĩa vụ quân sự, những người nhận được thông báo triệu tập nhập ngũ hay phục vụ tại các cơ quan Nhà nước, cơ sở phúc lợi xã hội mà từ chối thực hiện nghĩa vụ trong khi không đưa ra lý do chính đáng nào sẽ bị phạt tù dưới ba năm.



Vấn đề tranh cãi

Tranh cãi về việc xử phạt đối với những người từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự đã kéo dài trong nhiều năm. Đã nhiều lần vấn đề này được đưa lên Tòa án Hiến pháp, nhưng cho đến nay Tòa án Hiến pháp luôn ra phán quyết là hợp hiến. Hôm 28/6 vừa qua, Tòa án Hiến pháp cũng phán quyết rằng khoản 1 điều 88 của Luật nghĩa vụ quân sự là phù hợp với Hiến pháp. Tuy nhiên, tỷ lệ cho rằng hợp hiến và vi hiến của thẩm phán lần này là bốn trên bốn, và đặt điều kiện là Bộ Quốc phòng phải xây dựng chế độ nghĩa vụ thay thế, là điểm khác so với trước đây. Tòa án Hiến pháp cho rằng khoản 1 điều 5 của Luật nghĩa vụ quân sự không quy định chế độ nghĩa vụ thay thế là một hình thức của chế độ nghĩa vụ quân sự, và điều này trái với Hiến pháp. Tức do luật hiện hành chỉ quy định các loại nghĩa vụ quân sự dựa trên việc huấn luyện quân sự, nên điều này đã xâm hại đến tự do lương tâm của người từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Theo Tòa án Hiến pháp, xét theo tình hình thực tế rằng tỷ lệ người tự nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự trong tổng số lực lượng quốc phòng đang có xu hướng giảm dần, đây được cho là một phương án hết sức khả thi. Bên cạnh đó, nếu thực hiện thẩm định những đối tượng từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do tôn giáo một cách nghiêm ngặt sẽ hạn chế được những người có ý định trốn tránh nghĩa vụ quân sự.