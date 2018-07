Phái đoàn Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng tham gia Giải bóng rổ thống nhất liên Triều

Phái đoàn miền Nam với hơn 100 người đến Bình Nhưỡng

Phái đoàn Hàn Quốc tham dự Giải bóng rổ thống nhất liên Triều do Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun dẫn đầu sáng hôm 3/7 đã bay thẳng đến Bình Nhưỡng bằng máy bay vận tải quân sự thông qua biển Tây. Đây là lần đầu tiên Giải bóng rổ thống nhất liên Triều được tổ chức trở lại sau 15 năm, là bước khởi đầu chính thức cho các chương trình giao lưu thể thao giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Bên lề giải đấu, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun dự kiến cũng sẽ có cuộc gặp với các quan chức miền Bắc để thảo luận phương hướng cho quan hệ liên Triều trong tương lai.

Phái đoàn Hàn Quốc có tổng cộng 101 người, gồm 50 vận động viên nam, nữ, các quan chức Chính phủ, đội hỗ trợ, nhóm phụ trách truyền hình trực tiếp, và nhóm phóng viên tác nghiệp. Trong đó, các quan chức Chính phủ có năm người bao gồm Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun, cùng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Roh Tae-kang. Lần này, các vận động viên của hai miền sẽ thi đấu tổng cộng bốn trận đấu, gồm trận đấu hỗn hợp nam nữ trong ngày 4/7, và trận đấu giao hữu trong ngày 5/7. Phái đoàn miền Nam sẽ trở về nước vào hôm 6/7.



Giải bóng rổ thống nhất liên Triều

Giải bóng rổ thống nhất liên Triều là một sự kiện thể thao nằm trong khuôn khổ giao lưu giữa hai miền Nam-Bắc, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 tại Bình Nhưỡng. Kể từ đó đến nay, đã có tổng cộng ba lần giải đấu này được diễn ra. Năm 1999, đoàn vận động viên nam nữ của miền Nam đã đến Bình Nhưỡng để thi đấu với đội tuyển bóng rổ của miền Bắc. Giải đấu lần thứ hai được tổ chức vào tháng 12 cũng trong năm 1999. Khi đó, đoàn vận động viên cùng đoàn nghệ thuật Bắc Triều Tiên đã đến Seoul để tham gia thi đấu. Mãi sau đó bốn năm, vào tháng 10 năm 2003, giải đấu lần thứ ba mới được diễn ra nhân dịp khai mạc Nhà thi đấu Ryugyong Chung Ju Yung tại Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, do mối quan hệ hai miền Nam-Bắc trở nên căng thẳng, Giải bóng rổ thống nhất liên Triều đã không được triển khai trong suốt 15 năm qua.



Ý nghĩa và các sự kiện bên lề

Giải bóng rổ thống nhất liên Triều lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc chính thức thực hiện các hoạt động giao lưu thể thao giữa hai miền, một trong những nội dung nhất trí của Tuyên bố Bàn Môn Điếm do nhà lãnh đạo hai bên ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 27/4 vừa qua. Ngoài ra, điểm thu hút sự quan tâm của dư luận chính là việc Bộ trưởng phụ trách chính về quan hệ liên Triều cùng các quan chức Chính phủ của Hàn Quốc đã đến Bình Nhưỡng tham gia sự kiện này. Bộ trưởng Cho Myung-kyun có thể sẽ gặp gỡ và tiếp xúc với các quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên như Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Ri Son-kwon. Ông Ri là đối tác đàm phán chính của Bộ trưởng Cho trong hội đàm cấp cao liên Triều vừa qua. Bên cạnh đó, vốn là một người hâm mộ môn bóng rổ, Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un có khả năng cũng sẽ đến theo dõi trận đấu của hai bên. Nếu vậy, nhiều dự đoán rằng có thể sẽ diễn ra cuộc gặp giữa Bộ trưởng Cho Myung-kyun và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Cho với các quan chức cấp cao miền Bắc, hai bên dự kiến sẽ thảo luận lịch trình cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, đang được xúc tiến tổ chức tại Bình Nhưỡng vào mùa thu năm nay. Ngoài ra, hai bên có thể sẽ trao đổi ý kiến về hợp tác đường sắt, đường bộ, và vấn đề trao trả các công dân Hàn Quốc đang bị Bắc Triều Tiên bắt giữ.