Hầu hết cơ quan Nhà nước Hàn Quốc áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt

Gần 90% cơ quan Nhà nước áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt

Đa số các cơ quan Nhà nước tại Hàn Quốc được cho là đã thực hiện chế độ thời gian làm việc linh hoạt trước khi chính thức áp dụng chế độ làm việc tối đa 52 giờ một tuần từ ngày 1/7. Chế độ thời gian làm việc linh hoạt tức là tăng thời gian làm việc khi công việc bận rộn, và bù lại là giảm thời gian khi thông thường, nhưng vẫn đảm bảo làm việc 40 giờ mỗi tuần. Đây là một chính sách bổ sung cho chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ, có thể sẽ được áp dụng nhiều nhất trong ba tháng dưới sự nhất trí của giới chủ và người lao động.



Theo cổng thông tin Chính phủ về hoạt động của các cơ quan Nhà nước ALIO (All Public Information in One), trong tổng số 361 cơ quan Nhà nước và các cơ quan trực thuộc các ban ngành Chính phủ, có 88,9% cơ quan, tức 321 nơi thực hiện chế độ làm việc linh hoạt. Theo Luật tiêu chuẩn lao động sửa đổi, cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp có 300 lao động trở lên là đối tượng phải áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ bắt đầu từ ngày 1/7.



Hình thức của chế độ thời gian làm việc linh hoạt

Xét theo từng loại hình, hình thức “tự lựa chọn thời gian đi làm và tan sở” được áp dụng nhiều nhất, và hình thức “làm việc tùy ý” là ít được các cơ quan lựa chọn nhất. Hình thức “tự chọn thời gian đi làm và tan sở” là người lao động có thể tự điều chỉnh thời gian đi làm và tan sở, chỉ cần đảm bảo làm việc một tuần năm ngày, mỗi ngày tám tiếng. Có 313 cơ quan Nhà nước đang áp dụng hình thức này, chiếm 86,7%. Tiếp đó, có 156 nơi, tức khoảng 43,2% cơ quan lựa chọn hình thức “tự điều chỉnh thời gian làm việc”, và 15%, tức 54 nơi, lựa chọn hình thức “rút ngắn số ngày làm việc”. “Tự điều chỉnh thời gian làm việc” là hình thức không bắt buộc người lao động phải làm việc một tuần năm ngày, mỗi ngày tám tiếng. Còn hình thức “rút ngắn số ngày làm việc” là người lao động có thể tăng thời gian làm việc lên 10 tiếng mỗi ngày, để rút ngắn số ngày làm việc trong tuần xuống dưới năm ngày, nhưng vẫn đảm bảo một tuần làm việc đủ 40 giờ. Ngoài ra, chỉ có tám nơi áp dụng hình thức “làm việc tùy ý”, tức làm việc đủ 40 giờ một tuần, không bắt buộc phải tuân thủ thời gian đi làm, tan sở, chỉ cần hoàn tất công việc, dự án được giao.



Vấn đề và khó khăn

Đối với cơ quan Nhà nước, trong thời gian qua, Chính phủ luôn tích cực mở rộng áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt, nhằm tạo ra nhiều việc làm và nâng cao điều kiện để người lao động có thể cân bằng được công việc và gia đình. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tư nhân vẫn gặp nhiều khó khăn do mâu thuẫn giữa giới chủ và người lao động. Vấn đề lớn nhất chính là áp lực công việc ngày càng tăng cao trong khi lương bổng lại giảm sút. Bởi giảm thời gian làm việc thì cũng khiến thu nhập của người lao động giảm theo. Với quy định thời gian làm việc tối đa một tuần 52 giờ, nhiều chủ sử dụng không tuyển thêm lao động, khiến cho công việc trở nên vất vả hơn. Giải quyết những vấn đề này cần phải có sự thỏa hiệp và điều chỉnh giữa giới chủ và người lao động, song điều này không mấy dễ dàng. Trong bối cảnh trên, Chính phủ đã quyết định sẽ hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng quy định mới về giảm thời gian làm việc trong vòng sáu tháng, hoãn áp dụng xử phạt vi phạm trong thời gian này. Tức, nếu các doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm chế độ giảm thời gian làm việc, họ sẽ có thêm tối đa sáu tháng để điều chỉnh, thực hiện nghiêm ngặt chế độ trên. Tuy nhiên, giới lao động phản đối quyết liệt, cho rằng điều này làm cho chính sách giảm thời gian làm việc của Chính phủ không phát huy được hiệu quả.