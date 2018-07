Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc lần đầu vượt ngưỡng 400 tỷ USD

Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc vào thời điểm cuối tháng 6 đạt 400,3 tỷ USD, cao hơn 1,32 tỷ USD so với tháng trước. Theo đó, tính từ tháng 3 năm nay, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đã liên tục xác lập kỷ lục trong suốt bốn tháng liên tiếp.



Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng gấp 100 lần sau 21 năm

Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt con số kỷ lục hơn 400 tỷ USD là một điều hết sức có ý nghĩa. Dự trữ ngoại hối vào thời điểm Hàn Quốc đăng ký xin nhận gói cứu trợ tài chính của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) do cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á vào năm 1997 là không vượt quá 3,9 tỷ USD. Nhưng chỉ 21 năm sau đó, con số này đã tăng lên gấp 100 lần. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giải thích rằng con số 400 tỷ USD vẫn nằm trong phạm vi quy mô dự trữ ngoại hối thích hợp xét trên quy mô kinh tế, nợ nước ngoài theo từng quốc gia do IMF quy định. Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc xếp thứ chín trên thế giới, sau Nhật Bản với 1.254,5 tỷ USD và Trung Quốc với 3.110,6 tỷ USD. Nguyên nhân khiến dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng là do thặng dư cán cân vãng lai tăng đều, cùng với sự gia tăng lợi nhuận từ việc vận hành tài sản ngoại hối.



Năng lực chi trả quốc tế của Hàn Quốc được cải thiện

Dự trữ ngoại hối là một chỉ số tiêu biểu cho thấy năng lực chi trả quốc tế của một quốc gia. Liên quan đến vấn đề này, BOK cho biết khả năng chi trả quốc tế của Hàn Quốc không chỉ thể hiện qua con số dự trữ ngoại hối mà còn được cải thiện hơn nhiều về mặt chất lượng. Tỷ lệ nợ nước ngoài ngắn hạn dưới một năm so với dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc là 30,4%. Tỷ lệ này vào thời điểm bùng nổ cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997 là 286,3%, còn vào thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 là 74%. Hơn nữa, tài sản đầu tư ròng tại nước ngoài của Hàn Quốc tính đến cuối tháng 3 năm nay là 276,5 tỷ USD. Điều này cho thấy sự ổn định của ngoại hối đã tăng lên đáng kể.



Lo ngại

Dự trữ ngoại hối tăng là một tín hiệu lạc quan, song bên cạnh đó vẫn tồn tại một số lo ngại. Việc Hàn Quốc quyết định công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối có thể sẽ đem đến những khó khăn trong việc quản lý ngoại tệ dự trữ. Về vấn đề này, nhằm nâng cao tính minh bạch của chính sách ngoại hối, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch sẽ lần đầu công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối trong khoảng thời gian từ tháng 7 này đến cuối năm nay vào tháng 3 năm sau.