Giới chủ và giới lao động Hàn Quốc công bố đề xuất lương tối thiểu năm 2019

Đề xuất mức lương tối thiểu trong năm 2019

Ủy ban lương tối thiểu, một cơ quan đối thoại xã hội giữa giới chủ, người lao động và Chính phủ hôm 5/7 đã mở cuộc họp toàn thể nhằm công bố đề xuất mức lương tối thiểu trong năm 2019 của đại diện giới chủ và giới lao động. Phía Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực để nâng mức lương tối thiểu trong năm sau lên mức 10.000 won (8,93 USD) một giờ, và đề xuất mức lương tối thiểu là 10.790 won (9,64 USD) một giờ, tăng 43,3% so với mức lương tối thiểu của năm nay là 7.530 won (6,73 USD) một giờ. Trong khi đó, các ủy viên đại diện cho giới chủ sử dụng yêu cầu giữ nguyên mức lương tối thiểu như hiện tại là 7.530 won (6,73 USD) một giờ. Điều này cho thấy quá trình quyết định mức lương tối thiểu trong năm sau sẽ gặp nhiều khó khăn.



Bất đồng trong lập trường của giới chủ và giới lao động

Đề xuất trên của giới lao động là nhằm phản ánh nguyện vọng về việc bảo đảm thu nhập khi Chính phủ mở rộng phạm vi tính lương tối thiểu. Chính sách mở rộng phạm vi tính lương tối thiểu là tính gộp một phần tiền thưởng và tiền trợ cấp phúc lợi vượt quá mức quy định vào tiền lương tối thiểu. Trước đó, giới lao động đã phản đối, tẩy chay chính sách này, cho rằng điều này làm mất hiệu quả của việc tăng lương tối thiểu, và chỉ mới quay trở lại đối thoại gần đây. Ngoài ra, giới lao động cũng nhận định mức lương tối thiểu năm nay không đủ để họ trang trải cuộc sống gia đình.

Trong khi đó, giới kinh doanh lại khẳng định mức lương tối thiểu năm nay đã tăng quá cao, nên quyết định đóng băng, giữ nguyên như mức hiện tại do không thể tiếp tục tăng thêm gánh nặng cho những người kinh doanh tự do, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, vốn đang chịu một cú sốc lớn từ việc tăng lương tối thiểu. Bên cạnh đó, giới chủ sử dụng lao động cũng yêu cầu phân loại mức lương tối thiểu cho từng ngành nghề riêng biệt để giảm bớt gánh nặng cho những doanh nghiệp nhỏ lẻ, kinh doanh tự do. Tuy nhiên, giới lao động không chấp nhận yêu cầu này. Do đó, giới chủ được cho là đã yêu cầu giữ nguyên mức lương tối thiểu đối với những ngành nghề đang gặp khó khăn nhất.



Khó khăn

Giới chủ và giới lao động sẽ tiến hành thảo luận chính thức dưới sự giám sát của các ủy viên chuyên môn vì lợi ích chung thuộc Ủy ban lương tối thiểu dựa trên các đề xuất về mức lương tối thiểu của mỗi bên như trên. Tuy nhiên, do sự chênh lệch về mức đề xuất của hai bên quá lớn, dự kiến giới chủ và giới lao động sẽ khó có thể đạt được nhất trí cho đến thời hạn đưa ra quyết định về mức lương tối thiểu năm 2019 là vào ngày 14/7 tới.