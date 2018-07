Tổng thống Moon Jae-in lần đầu tiên tham dự sự kiện của tập đoàn Samsung

Tổng thống Moon Jae-in tham dự lễ hoàn công nhà máy của Samsung tại Ấn Độ

Đang trong chuyến công du Ấn Độ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 9/7 đã tham dự buổi lễ hoàn công nhà máy sản xuất điện thoại của hãng Samsung tại Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, và có cuộc gặp riêng với Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong. Nhà máy của Samsung tại Noida là nhà máy sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất tại Ấn Độ, với quy mô đầu tư lên đến 650 triệu USD. Tại đây, Tổng thống Moon Jae-in đã đề nghị tập đoàn Samsung tiếp tục đầu tư và tạo ra nhiều việc làm hơn tại Hàn Quốc. Đáp lại, Phó Chủ tịch Lee Jae-yong cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa.



Ý nghĩa cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung

Mặc dù cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in với Phó Chủ tịch Lee Jae-yong chỉ diễn ra ngắn ngủi trong khoảng năm phút, song việc này được đánh giá là có ý nghĩa hết sức to lớn. Bởi đây là lần đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức, Tổng thống Moon Jae-in tham dự sự kiện của tập đoàn Samsung. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Lee Jae-yong đang trong quá trình bị tòa án xét xử do nghi ngờ có dính líu đến vụ bê bối bà Choi Soon-sil, bạn thân của cựu Tổng thống Park Geun-hye, thao túng quyền điều hành quốc gia. Vào tháng 8 năm ngoái, Phó Chủ tịch Lee Jae-yong đã bị khởi tố bắt giam với nghi ngờ về tội đưa hối lộ cho phía bà Choi Soon-sil. Sau đó, tòa án sơ thẩm đã tuyên án năm năm tù giam đối với ông Lee cùng năm tội danh như đưa hối lộ, biển thủ, tẩu tán tài sản ra nước ngoài, ngụy tạo lời khai trước Quốc hội. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm nay, phiên tòa phúc thẩm đã bác bỏ mức án của tòa án sơ thẩm, và tuyên án bốn năm án treo thay cho mức án hai năm sáu tháng tù giam đối với ông Lee. Theo đó, Phó Chủ tịch Lee Jae-yong đã được thả tự do và quay trở lại tham gia các hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Đây cũng chính là lý do khiến Tổng thống Moon Jae-in và tập đoàn Samsung đã duy trì một mối quan hệ “không thoải mái” trong thời gian qua. Do đó, cuộc gặp lần này được xem như là cơ hội để hai bên xóa bỏ dấu ấn không tốt này.



Ý nghĩa chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Moon Jae-in

Điểm đặc biệt trong chuyến thăm Ấn Độ lần này của Tổng thống Moon Jae-in chính là việc tập trung vào lĩnh vực kinh tế. Hầu hết lịch trình của Tổng thống Moon đều liên quan đến vấn đề về kinh tế. Động thái này cùng với việc tham dự lễ hoàn công nhà máy của hãng Samsung của Tổng thống Moon được cho là nhằm “khơi dậy sức sống” cho các doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển để mang lại hiệu quả cho các chính sách trọng tâm của quốc gia như tăng trưởng đổi mới, tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo. Về chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Moon Jae-in, Phủ Tổng thống cũng hạn chế nêu ý nghĩa về mặt chính trị, mà nhấn mạnh vào việc hỗ trợ cho những đầu tư mới của doanh nghiệp và tạo ra việc làm.