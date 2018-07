LG Display đứng đầu thế giới về thị phần màn hình đồng hồ thông minh

LG Display giữ thị phần số một về màn hình đồng hồ thông minh

Theo công ty IHS Markit (Anh) chuyên điều tra về thị trường công nghệ thông tin, trong năm 2017, hãng LG Display của Hàn Quốc đã xuất xưởng 10,64 triệu màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ ma trận chủ động (AMOLED) dành cho đồng hồ thông minh (smart watch), chiếm giữ thị phần cao nhất thế giới. Vị trí thứ hai thuộc về hãng Samsung Display của Hàn Quốc với 8,95 triệu màn hình AMOLED. Tiếp đó, các vị trí thứ ba, tư và năm lần lượt là các công ty đến từ Trung Quốc và Đài Loan. Cụ thể là hãng Ever Display với 4,17 triệu chiếc, hãng AUO là 1,47 triệu chiếc, và hãng BOE (Beijing Oriental Electronics), một hãng mới ra mắt thị trường trong năm ngoái, với 380.000 chiếc.



LG Display là đối tác lớn nhất cung cấp màn hình đồng hồ thông minh cho Apple

Lý do giúp LG Display giữ được vị trí số một thế giới về thị phần màn hình AMOLED dành cho đồng hồ thông minh là nhờ vào vai trò to lớn của hãng Apple của Mỹ. Trong năm ngoái, LG và Samsung đã cung cấp cho Apple tổng cộng 14,75 triệu màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) dành cho đồng hồ thông minh. Trong đó, hơn 70% sản phẩm là của hãng LG Display, với hơn 10,6 triệu chiếc. Apple là hãng mạnh nhất thế giới về lĩnh vực đồng hồ thông minh, và dự kiến không một hãng nào có thể soán ngôi vị này của Apple cho đến năm 2022. Do đó, doanh nghiệp nào cung cấp càng nhiều màn hình OLED cho Apple thì sẽ thống trị thị trường. Kết quả trên là một điều đáng mừng cho hãng LG Display, bởi gần đây hãng này đã gặp nhiều khó khăn do thành tích kinh doanh không mấy tiến triển. Công ty LG Display đã bị thâm hụt trong quý I năm nay do màn hình tinh thể lỏng LCD bị giảm giá, khiến hãng phải đưa ra chính sách cứu vãn tình hình như tái cơ cấu tổ chức.



Triển vọng

Trong thị trường về lĩnh vực thiết bị công nghệ đeo trên người, giới kinh doanh dự đoán rằng đồng hồ thông minh sẽ vượt qua các loại đồng hồ đeo tay thông thường khác trong khoảng vài năm tới. Do đó, nếu tiếp tục là đối tác cung cấp màn hình OLED cho Apple, hãng LG Display có thể sẽ khôi phục lại thành tích kinh doanh nhanh hơn so với dự kiến.