Hàn Quốc tăng cường nền tảng hợp tác kinh tế song phương với Ấn Độ

Trọng tâm chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Moon Jae-in

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 11/7 đã kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước Ấn Độ trong bốn ngày ba đêm. Hầu hết lịch trình chuyến công du Ấn Độ lần này của Tổng thống Moon đều đặt trọng tâm vào lĩnh vực kinh tế nhằm dồn hết sức mở rộng hợp tác kinh tế song phương Hàn-Ấn, tích cực hỗ trợ để các doanh nghiệp trong nước khai thác thị trường mới. Tại Ấn Độ, Tổng thống Moon Jae-in đã tham dự Diễn đàn kinh tế Hàn-Ấn, và sự kiện “Bàn tròn Tổng giám đốc điều hành (CEO) Hàn-Ấn” lần lượt diễn ra trong hai ngày 9/7 và 10/7. Đặc biệt, sau cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Ấn hôm 10/7, Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thông qua “Tuyên bố chung về tầm nhìn Hàn-Ấn” với 17 điểm, trong đó nội dung chính là nỗ lực tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi, tức khoảng 50 tỷ USD cho đến năm 2030. Ngoài ra, tuyên bố trên còn bao gồm các biện pháp tăng cường đầu tư vốn tư nhân nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, cũng như hợp tác trong các ngành công nghiệp. Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du lịch, hai bên cũng đưa ra phương án thúc đẩy giao lưu giữa các doanh nghiệp, cũng như mở rộng đàm phán trong khuôn khổ Chính phủ song phương.



Tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Moon Jae-in là việc ông tham dự lễ hoàn công nhà máy sản xuất điện thoại của hãng Samsung tại Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, và gặp gỡ Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong. Tại đây, Tổng thống Moon đã yêu cầu Samsung mở rộng đầu tư và tạo thêm nhiều việc làm hơn nữa tại Hàn Quốc. Đây được cho là động thái mang tính tượng trưng cho hợp tác kinh tế Hàn-Ấn, cũng như nhằm chứng tỏ Chính phủ Hàn Quốc luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, Tổng thống Moon Jae-in cũng đã có cuộc gặp với Chủ tịch tập đoàn Mahindra của Ấn Độ, ông Anand Mahindra, cổ đông lớn nhất của công ty ô tô Ssangyong Hàn Quốc. Tổng thống Moon Jae-in đã đề nghị Chủ tịch Mahindra quan tâm đến vấn đề người lao động bị sa thải tại công ty ô tô Ssangyong và nhận được phản ứng tích cực từ phía ông Mahindra. Điều này cho thấy được ý chí quyết tâm của Tổng thống Moon Jae-in trong việc tích cực hỗ trợ và đối thoại với các doanh nghiệp.



Mở rộng mối quan hệ hợp tác song phương Hàn-Ấn

Ấn Độ gần đây đang có tốc độ tăng trưởng cao, nổi lên là “xưởng sản xuất toàn cầu”, không thua kém gì so với Trung Quốc. Đặc biệt, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đề ra “chính sách phương Đông mới” nhằm tăng cường hợp tác với các nước ở khu vực Đông Á. Chính sách này được cho là phù hợp với “chính sách phương Nam mới” của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Do đó, lãnh đạo hai nước đã nhất trí sẽ mở rộng mối quan hệ hợp tác ngay cả trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh, và quốc phòng. Việc mở rộng hợp tác song phương Hàn-Ấn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây cũng chính là nền tảng trong chuyến thăm Nhà nước Ấn Độ lần này của Tổng thống Moon. Về điều này, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đánh giá chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Moon Jae-in đã củng cố nền tảng đối tác toàn diện trong tương lai, vượt lên một bậc từ quan hệ đối tác song phương Hàn-Ấn hiện nay.