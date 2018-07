Chính phủ Hàn Quốc tích cực đối phó với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Hàn Quốc bắt tay vào đối phó với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu tìm kiếm các biện pháp đối phó. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon hôm 12/7 đã mở cuộc họp rà soát các vấn đề kinh tế nổi cộm. Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cũng mở cuộc họp với các doanh nghiệp để thảo luận phương án đối phó. Ngoài ra, một phái đoàn kết hợp giữa doanh nghiệp với Chính phủ do Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-jong dẫn đầu cũng có chuyến thăm Mỹ.



“Rủi ro nghiêm trọng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung”

Trong cuộc họp rà soát về các vấn đề kinh tế nổi cộm, Chính phủ đã thảo luận phương án đối phó với tình hình việc làm và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Phó Thủ tướng Kim Dong-yeon nhận định rằng việc cải thiện vấn nạn việc làm trong thời gian ngắn là không mấy dễ dàng. Ông Kim nhấn mạnh rằng Chính phủ cần phải tạo ra một kết quả rõ ràng bằng chính sách tăng trưởng đổi mới để tạo ra nhiều việc làm. Liên quan đến căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ lo ngại khả năng về những rủi ro gây sụt giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của Hàn Quốc.

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cũng mở cuộc họp với các doanh nghiệp nhằm đưa ra phương án đối phó cho từng trường hợp có thể xảy ra. Tại cuộc họp, các bên đã tiến hành phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của Hàn Quốc khi Mỹ và Trung Quốc tiến hành áp mức thuế nhập khẩu cao với các mặt hàng của nhau. Bộ có kế hoạch sẽ tích cực đối phó về việc điều tra xe ô tô dựa theo điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại của Mỹ. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Paik Un-gyu đã có chuyến thăm Mỹ trong tháng 6 vừa qua, và Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Kim Hyun-jong sắp tới cũng sẽ có chuyến công du tới xứ sở cờ hoa.



Đánh giá về các động thái của Chính phủ Hàn Quốc

Tuy nhiên, một số chuyên gia chỉ ra rằng các cuộc họp trên của Chính phủ Hàn Quốc chỉ là hình thức phô diễn. Bởi kết luận từ các cuộc họp trên đều không khác mấy so với các lần trước đây như theo dõi tình hình một cách chặt chẽ, hay giảm nhẹ các yếu tố tác động đến nền kinh tế và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến bày tỏ sự đồng tình với tình cảnh khó khăn này của Chính phủ. Bởi Hàn Quốc hầu như không có khả năng xen vào cuộc đụng độ của hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến lại cho rằng do Washington và Bắc Kinh đang mở rộng các mặt hàng sẽ áp thuế nhập khẩu của nhau nên trên thực tế, sẽ khó có thể xác định được chính xác tầm ảnh hưởng của nó đến nền công nghiệp của Hàn Quốc.



Mặt khác, tờ Thời báo phố Wall của Mỹ nhận định quy mô xuất khẩu của Hàn Quốc chịu thiệt hại bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là khoảng 57 tỷ USD, cao thứ hai thế giới sau Mexico với 80,2 tỷ USD. Xét theo từng mặt hàng, thiệt hại lần lượt là ở lĩnh vực xe hơi với 38,8 tỷ USD, máy tính là 6,3 tỷ USD, và chíp bán dẫn là 6,2 tỷ USD.