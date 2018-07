Phái đoàn Ủy ban hợp tác kinh tế phương Bắc của Hàn Quốc thăm Bắc Triều Tiên trong hai ngày

Lịch trình chuyến thăm

Ông Song Young-gil, Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế phương Bắc trực tiếp dưới quyền Tổng thống sẽ dẫn đầu phái đoàn gồm 11 người sẽ có chuyến thăm thành phố Rason của Bắc Triều Tiên từ ngày 13/7, với lịch trình hai ngày một đêm. Ngoài ra, phái đoàn này dự kiến sẽ tham dự Hội thảo quốc tế Hàn-Triều-Nga do phía Nga tổ chức tại đây, và thăm cảng Najin của miền Bắc. Rason là khu vực nằm ở cửa sông Duman, còn được gọi là khu vực đặc biệt Najin-Sonbong, nằm ở vùng biên giới tiếp giáp với Nga. Đây là một vị trí trọng điểm về vận chuyển hàng hóa do được nối với thị trấn Khasan thuộc vùng Viễn Đông (Nga), có thể sử dụng được tuyến đường sắt xuyên Xi-bê-ri, và tuyến đường biển Thái Bình Dương. Do đó, vấn đề thu hút sự quan tâm trong Hội thảo quốc tế Hàn-Triều-Nga lần này là liệu các bên có thảo luận khởi động lại dự án Najin-Khasan hay không.



Dự án Najin-Khasan

Dự án Najin-Khasan là dự án về vận chuyển hàng hóa phức hợp giữa Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga nhằm tận dụng tuyến đường sắt dài 54 km, nối từ thị trấn Khasan của Nga đến Najin của miền Bắc. Điển hình như vận chuyển khoáng sản của Nga như than đá đến Najin bằng tuyến đường sắt này, rồi sau đó chuyển lên tàu chở hàng để xuất khẩu đến các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc. Ngoài ra, có thể sử dụng tuyến đường sắt Najin-Khasan để trung vận hàng hóa của các nước châu Á, rồi vận chuyển sang châu Âu thông qua tuyến đường sắt xuyên Xi-bê-ri. Nhờ vào những lợi thế về mặt địa lý của khu vực Rason mà có thể đưa ra những kịch bản như trên.



Mặc dù tất cả các hợp tác kinh tế liên Triều đều bị gián đoạn bởi Lệnh cấm vận kinh tế 24/5/2010 của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đáp trả vụ miền Bắc đánh chìm tuần dương hạm Cheonan của hải quân miền Nam vào năm 2010, nhưng dự án Najin-Khasan vẫn luôn được xúc tiến thực hiện. Điều này là do dự án trên được đặc cách vì là một phần trong “Sáng kiến hợp tác Á-Âu” được Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye khởi xướng. Thậm chí, tuyến đường sắt này còn được vận hành thử nghiệm đến ba lần trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến cuối năm 2015. Tuy nhiên, sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư, và phóng thử nghiệm tên lửa tầm xa vào năm 2016, dự án đã hoàn toàn bị gián đoạn bởi lệnh cấm vận riêng của Chính phủ Hàn Quốc đối với Bắc Triều Tiên, trong đó có nội dung tàu thuyền của nước ngoài sẽ bị cấm vào cảng miền Nam nếu tàu này từng cập cảng ở miền Bắc trong vòng 180 ngày trước đó.



Triển vọng

Việc khởi động lại dự án Najin-Khasan cũng không gặp mấy khó khăn. Bởi dự án này không nằm trong lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc có nội dung cấm toàn diện việc xuất khẩu mặt hàng than đá của miền Bắc. Tức, việc xuất khẩu than đá sang một nước thứ ba, có quá cảnh tại cảng Najin của Bắc Triều Tiên không thuộc đối tượng cấm vận của Hội đồng bảo an. Hiện tại, hai miền Nam-Bắc cũng đang tích cực xúc tiến nối hai tuyến đường sắt liên Triều là tuyến Gyeongui và tuyến đường sắt dọc biển Đông, cũng như liên kết tuyến đường bộ liên Triều. Nếu dự án Najin-Khasan được xúc tiến trở lại, dự kiến sẽ mang lại hiệu quả hết sức to lớn trong việc nối các tuyến đường sắt, đường bộ liên Triều giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.