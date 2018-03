Seoul và Washington kết thúc vòng đám phán thứ hai về FTA Hàn-Mỹ

Mỹ gia tăng áp lực về vấn đề mất cân bằng thương mại và ngành ô tô

Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương lần thứ hai từ ngày 31/1 đến ngày 1/2 tại thủ đô Seoul. Sau cuộc đàm phán ròng rã, kéo dài từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chong cho biết hai bên đã thảo luận rất căng thẳng và vẫn còn một chặng đường dài để đi đến quyết định cuối cùng. Phát biểu này của ông Kim cho thấy trong vòng đàm phán thứ hai, hai bên đã thảo luận chi tiết về các lĩnh vực cụ thể. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, Phó hiệu trưởng Chung In-gyo từ Khoa thương mại Quốc tế, trường Đại học Inha, sẽ phân tích về vòng đàm phán FTA lần này giữa Seoul và Washington.



Ngay từ năm ngoái, Washington đã luôn đặt vấn đề Hàn Quốc phải giảm thặng dư thương mại đối với Mỹ. Theo đó, Washington đã đưa ra một số yêu cầu liên quan đến ô tô, đặc biệt là thuế ô tô và phụ tùng ô tô, các quy chuẩn liên quan đến an toàn và môi trường như về khí thải gây hiệu ứng nhà kính cũng như các quy định khác về nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, các quy định về nguồn gốc xuất xứ có thể tạo ra nhiều gánh nặng cho ngành công nghiệp phụ tùng linh kiện ô tô của Hàn Quốc. Hiện nay, Mỹ đang đàm phán lại với Mexico và Canada về Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Trước đây, theo các điều khoản của NAFTA, 62,5% các phụ tùng linh kiện ô tô xuất khẩu sang Mỹ phải được sản xuất trong khu vực Bắc Mỹ. Tuy nhiên, Washington đang yêu cầu tăng con số này lên tới 85%. Đối với Hàn Quốc, Mỹ cũng đang đưa ra một yêu cầu tương tự, dù chưa đề cập đến một con số cụ thể.



Nguyên nhân Mỹ nhắm vào ngành ô tô và phụ tùng linh kiện ô tô?

Trong vòng đám phán đầu tiên, phía Mỹ bày tỏ sự quan tâm lớn đến việc bãi bỏ các hàng rào phi thuế quan đối với xe ô tô và điều chỉnh các quy định về nguồn gốc xuất xứ của phụ tùng linh kiện ô tô. Trong vòng đàm phán lần này, Washington một lần nữa tập trung vào chủ đề này. Mặc dù cả hai bên đã thống nhất không tiết lộ chi tiết về nội dung đàm phán, nhưng việc Mỹ đang nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc đã là điều rõ ràng. Ông Chung In-gyo nói.



Ngành công nghiệp ô tô của Hàn Quốc chiếm 70% đến 80% thặng dư thương mại đối với Mỹ. Vì vậy, Washington tin rằng điều chỉnh thương mại trong lĩnh vực ô tô sẽ có thể giúp cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước. Trên thực tế, xuất khẩu ô tô từ Hàn Quốc sang Mỹ đã tăng trưởng đáng kể trong vòng bốn, năm năm nay. Mỹ xem đây là cái gai trong mắt.



Vấn đề giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước tiếp nhận đầu tư

Năm ngoái, xuất khẩu ô tô Hàn Quốc sang thị trường Mỹ đạt 14,6 tỷ USD, chiếm tới 72% thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ. Cũng trong năm ngoái, Hàn Quốc đứng thứ ba trong các nước xuất khẩu phụ tùng linh kiện ô tô sang Mỹ. Washington dường như đang để mắt đến ngành công nghiệp này nhằm giải quyết bài toán mất cân bằng thương mại giữa hai nước. Phái đoàn đàm phán của Mỹ đã tăng cường gây áp lực trong những vòng đàm phán gần đây, và điều này rõ ràng cũng phù hợp với những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Thông điệp Liên bang đưa ra hôm 30/1, trong đó, ông Trump đã thêm một lần nữa nhấn mạnh đến chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Về phần mình, Seoul khẳng định rằng nhập khẩu ô tô từ Mỹ của Hàn Quốc đã tăng trưởng đáng kể, với mức tăng là 140% kể từ khi FTA có hiệu lực. Nói cách khác, FTA song phương đã góp phần mang lại lợi ích cho cả hai phía. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng yêu cầu Mỹ giảm bớt các biện pháp tự vệ gần đây đối với máy giặt và tấm pin năng lượng mặt trời của Hàn Quốc và đưa ra một số vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước tiếp nhận đầu tư (ISDS). Giáo sư Chung In-gyo đánh giá.



Các cơ quan thương mại đã đề cập đến sự cần thiết phải sửa đổi điều khoản ISDS. Tháng trước, Tổng thống Trump đã ra lệnh áp đặt các biện pháp tự vệ đối với máy giặt và tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu, kể cả từ Hàn Quốc. Seoul đã tỏ ra hết sức quan ngại về các biện pháp này và đã khiếu nại mạnh mẽ nhằm ngăn chặn một cách chiến lược các yêu cầu khác từ Washington. Ngoài ra, Washington vẫn chưa bãi bỏ thuế đối với một số mặt hàng. Seoul có thể yêu cầu Washington nhanh chóng thực hiện điều này, hoặc ít nhất là bãi bỏ thuế với một vài mặt hàng trong số đó.



Seoul cần đưa ra đối sách gì cho các vòng đàm phán tiếp theo?

Chánh văn phòng thương mại Kim Hyun-chong cho biết hai vòng đàm phán gần đây thảo luận về các vấn đề như các biện pháp tự vệ của Mỹ, thuế chống bán phá giá, ISDS, các biện pháp điều tra chống bán phá giá và tiếp cận thị trường ô tô. Seoul cũng yêu cầu sửa đổi các điều khoản ISDS. Theo quy định của Hiệp hội hoán đổi và phái sinh quốc tế (ISDA), các nhà đầu tư nước ngoài có thể kiện các quốc gia nếu họ bị thiệt hại do hậu quả từ luật pháp hay hệ thống của quốc gia đó. Dường như, Hàn Quốc và Mỹ đang tham gia vào một cuộc chiến khốc liệt trong cuộc thảo luận FTA gần đây nhằm giải quyết xung đột lợi ích giữa hai bên. Vòng đám phán thứ ba dự kiến sẽ diễn ra trong một vài tuần tới. Tuy nhiên, con đường đàm phán được cho là sẽ còn rất nhiều chông gai do sự bất đồng sâu sắc về quan điểm giữa hai bên. Vậy làm thế nào để Seoul có thể đối phó với các cuộc đàm phán sắp tới? Ông Chung In-gyo nhận định.



Hai nước vẫn đang trong giai đoạn đàm phán đầu tiên, vì vậy, hai bên chưa đặt toàn bộ các lá bài của mình lên bàn đàm phán mà chỉ đưa ra lá bài có thể gây sức ép lên đối phương. Mặc dù vậy, tôi nghĩ hai bên đều đã cho ra lá bài chủ chốt, và các cuộc đàm phán trong tương lai sẽ tập trung vào những vấn đề đó. Mỹ là một thị trường rất quan trọng. Hàn Quốc cần áp dụng một chiến lược thông minh để nhanh chóng thu hẹp phạm vi đàm phán nếu có thể. Tuy nhiên, Seoul cũng cần phải điều chỉnh tốc độ đàm phán để đưa ra các quyết định sau thời điểm cuộc bầu cử địa phương vào tháng 6 tới, để đảm bảo những kết quả đàm phán sẽ không bị lợi dụng vì động cơ chính trị.



Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã trở thành động lực đằng sau xuất khẩu của Hàn Quốc. Các chuyến hàng đi tới các nước mà Seoul ký kết FTA, đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu. Nhiệm vụ quan trọng và đầy thách thức của Chính phủ là kết thúc đàm phán FTA Hàn-Mỹ một cách thành công. Seoul cần đưa ra một chiến lược khôn ngoan để đạt được mục đích, ngay cả khi phải chấp nhận một số nhượng bộ nhất định.