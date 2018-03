Khả năng Mỹ tăng lãi suất cơ bản và tác động đối với kinh tế Hàn Quốc

Sự hỗn loạn của thị trường chứng khoán Mỹ trước khả năng FED điều chỉnh lãi suất nhiều lần trong năm nay

Tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm đã khiến thị trường chứng khoán Hàn Quốc dao động mạnh. Vào ngày 7/2, chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 2.400 điểm trong vòng bốn tháng, trong khi tỷ giá hối đoái won-USD và lãi suất trái phiếu Chính phủ đã tăng lên. Đến ngày 9/2, chỉ số KOSPI đã giảm xuống 2.350 điểm và tỷ giá hối đoái là gần 1.100 won/USD. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, ông Kim Jeong-sik, Giáo sư kinh tế từ trường Đại học Yonsei, sẽ phân tích về bóng đen đang bao trùm lên thị trường tài chính Hàn Quốc.



Tại Mỹ, tiền lương đã và đang tăng mạnh, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh xuống còn dưới 4%, một con số cho thấy tỷ lệ tuyển dụng đã gần đạt mức hoàn hảo. Tuy nhiên, điều này dẫn đến hậu quả là sự gia tăng tỷ lệ lạm phát. Chính vì vậy, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ phải tăng lãi suất cơ bản để kiểm soát sự gia tăng vật giá. FED dự kiến sẽ tăng lãi suất cơ bản ít nhất ba lần trong năm nay. Sự sụt giảm mạnh tại thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian gần đây được lý giải bởi những lo ngại từ việc Washington có thể nâng lãi suất sớm hơn dự kiến.



Khả năng xảy ra hiện tượng đảo ngược lãi suất trong tháng tới



Theo số liệu thống kê do Bộ Lao động Mỹ cung cấp ngày 2/2, mức lương theo giờ trong tháng 1 đã có tốc độ gia tăng nhanh nhất kể từ tháng 6 năm 2009. Vào ngày 5/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm hơn 1.100 điểm, mức sụt giảm lớn nhất trong vòng sáu năm kể từ năm 2011. Vào ngày 8/2, chỉ số này lại giảm thêm hơn 1.000 điểm. Nguyên nhân đằng sau hiện tượng trên là những lo ngại về việc Mỹ có thể tăng lãi suất cơ bản sớm hơn dự kiến trước những tín hiệu khả quan về tình hình việc làm. Tờ Tạp chí phố Wall dự đoán FED có thể sẽ nâng lãi suất bốn lần trong năm nay. Trong bối cảnh thông tin về việc tăng lãi suất cơ bản lan rộng và thị trường chứng khoán Mỹ bất ổn, hôm 6/2 Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế (CEA) của Nhà Trắng đã nhận định FED có khả năng tăng lãi suất cơ bản ba lần trong năm nay. Tuy nhiên, thị trường lại có quan điểm khác. Các chuyên gia cho rằng tình trạng tăng khả năng thanh khoản phong phú trong 10 năm qua, một điển hình của chính sách nới lỏng tiền tệ, có thể nói đã đến lúc phải chấm dứt. Trong số 16 ngân hàng lớn, có sáu ngân hàng, nhiều hơn hai ngân hàng so với tháng trước, đã dự báo rằng Mỹ sẽ tăng lãi suất bốn lần trong năm nay. Ủy ban thị trường mở Liên bang (FOMC) được cho là sẽ nâng lãi suất cơ bản trong cuộc họp vào tháng tới. Vấn đề đặt ra là việc này sẽ gây ra những tác động tiềm ẩn gì? Giáo sư Kim Jeong-sik đánh giá.



Hiện nay, tỷ lệ lãi suất của Hàn Quốc là 1,5%/năm, trong khi của Mỹ nằm trong khoảng từ 1,25%/năm đến 1,5%/năm. Tuy nhiên, Mỹ nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25% trong tháng 3. Nếu Hàn Quốc thực hiện điều chỉnh lãi suất tương tự, hai nước có cùng tỷ lệ lãi suất và sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Seoul chưa chắc sẽ tăng lãi suất sau quyết định của Washington, bởi cần phải cân nhắc đến tình trạng thiếu việc làm cũng như tỷ lệ thất nghiệp cao tại Hàn Quốc. Theo đó, nếu Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đóng băng lãi suất, hiện tượng đảo ngược lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ có thể xảy ra, và nghiêm trọng hơn, dòng vốn đầu tư nước ngoài có thể chảy khỏi thị trường Hàn Quốc.



Tác động từ việc tăng lãi suất của Mỹ đối với nền kinh tế Hàn Quốc là gì?



Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ vào ngày 27/2. Tuy nhiên, cơ quan này dường như sẽ không nâng lãi suất trước khi FED thực hiện các biện pháp điều chỉnh, bởi tỷ lệ lạm phát tại Hàn Quốc vẫn ở mức thấp, trong khi việc tăng lãi suất có thể làm gia tăng gánh nặng nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc. Ông Kim Jeong-sik giải thích.



Chênh lệch lãi suất 0,25% giữa hai nước có thể khiến dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy khỏi thị trường Hàn Quốc. Nếu xu hướng này tiếp tục, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rời bỏ thị trường Hàn Quốc, khiến giá cổ phiếu trong nước giảm và tác động xấu tới giá bất động sản. Nghiêm trọng hơn, Hàn Quốc có thể sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau, như thiếu hụt nguồn dự trữ ngoại hối. Trên thực tế, dòng chảy của vốn không chỉ chịu ảnh hưởng bởi lãi suất mà còn bị tác động bởi tỷ giá hối đoái. Nếu tỷ giá won-USD tăng, dòng vốn đầu tư có thể chảy khỏi thị trường Hàn Quốc trước lo ngại về sự mất mát của ngoại hối.



BOK cần đưa ra đối sách nào để vượt qua tình trạng khó khăn hiện nay?



Theo thời gian, tác động của việc Mỹ tăng lãi suất sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chênh lệch lớn về tỷ lệ lãi suất giữa hai nước sẽ tạo ra sức ép buộc Chính phủ Hàn Quốc phải tăng lãi suất. Điều này sẽ chất thêm gánh nặng cho nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc, vốn đã lên tới 1.400.000 tỷ won (1.300 tỷ USD). Nó cũng sẽ tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản và làm giảm tiêu dùng cá nhân. Ngoài ra, dư luận cũng hết sức lo ngại về việc nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường Hàn Quốc. Vào ngày 6/2, BOK đã bày tỏ sự lo lắng trước những biến động lớn trên thị trường cũng như áp lực về việc tăng lãi suất. Rõ ràng, BOK đang bị đặt trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Giáo sư Kim Jeong-sik nhận định.



Nếu tăng lãi suất bằng với của Mỹ, BOK có thể ngăn được dòng vốn đầu tư chảy khỏi thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, mặt trái của đối sách này là sẽ làm chậm lại quá trình phục hồi kinh tế. Ngược lại, nếu tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất như hiện nay, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc có thể sẽ vẫn duy trì được sự phục hồi kinh tế, nhưng cũng dấy lên lo ngại vì sự tháo chạy của dòng vốn đầu tư. Nói cách khác, không thể đồng thời vừa tăng lãi suất lại vừa giữ nguyên. BOK cần phải giám sát chặt chẽ tỷ giá hối đoái won-USD. Nếu tỷ giá này giảm, BOK có thể tăng lãi suất một cách từ từ do dòng vốn chảy ra sẽ thấp. Mặt khác, nếu tỷ giá hối đoái tăng quá nhanh, BOK sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng lãi suất. Tuy nhiên, việc tăng lãi suất cơ bản quá nhanh sẽ có thể dẫn tới giá nhà đất và giá cổ phiếu sụt giảm mạnh, khiến tình trạng suy thoái kinh tế trở nên trầm trọng hơn. Vì vậy, Chính phủ cần điều chỉnh lãi suất một cách từ từ.