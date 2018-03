Hiệu quả kinh tế mà Olympic PyeongChang sẽ mang lại cho Hàn Quốc

Lợi ích kinh tế có thể lên đến 65.000 tỷ won



Thế vận hội mùa đông lần thứ XXIII đang diễn ra tại huyện Pyeongchang, thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc. Gần 6.500 vận động viên đến từ 95 quốc gia trên thế giới đang nỗ lực viết nên trang sử mới của Thế vận hội mùa đông thông qua những màn thi đấu ấn tượng trong ngày hội thể thao toàn cầu. Trong khi mọi cặp mắt đang đổ dồn về Pyeongchang, dư luận cũng hết sức chú ý tới những hiệu ứng kinh tế từ việc đăng cai tổ chức của nước chủ nhà. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, ông Lee In-chul, Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế Chamjoeun, sẽ phân tích về những tác động của sự kiện này đối với nền kinh tế Hàn Quốc.



Thế vận hội mùa đông lần thứ XXIII đã khởi tranh từ ngày 9/2 và sẽ kéo dài trong 17 ngày, trong sự kỳ vọng lớn lao đặt vào nước chủ nhà Hàn Quốc. Theo ước tính của Viện nghiên cứu kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET), việc đăng cai Olympic PyeongChang có thể mang lại hiệu quả kinh tế lên tới 20.000 tỷ won (18 tỷ USD). Viện nghiên cứu Hyundai thậm chí còn đưa ra một dự báo lạc quan hơn khi cho rằng sự kiện này có thể sẽ mang lại tới 64.000 tỷ won (58 tỷ USD), bao gồm 21.000 tỷ won (19 tỷ USD) hiệu quả kinh tế trực tiếp từ các dự án đầu tư xã hội và ngành du lịch cũng như 43.000 tỷ won (39 tỷ USD) lợi ích gián tiếp trong vòng 10 năm tới. Ngoài ra, sự kiện này có thể mang lại những hiệu ứng gián tiếp, như việc quảng bá các sản phẩm, các doanh nghiệp Hàn Quốc tới bạn bè thế giới. Sau Olympic mùa hè Seoul 1988, việc nhận diện thương hiệu “made in Korea” đã được cải thiện rõ rệt. Tương tự, Thế vận hội mùa đông năm nay cũng được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu ứng tích cực đối với hình ảnh quốc gia nói chung cũng như hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp nói riêng.



Ước tính 2 triệu du khách nước ngoài sẽ tới Hàn Quốc



Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ Thế vận hội được dự báo sẽ mang lại động lực phát triển kinh tế mới cho Hàn Quốc, và thu hút được khách du lịch trong và ngoài nước. Quan trọng hơn, sự kiện này sẽ thúc đẩy sự nhận diện thương hiệu đối với các sản phẩm và doanh nghiệp Hàn Quốc, và từ đó nâng cao hình ảnh của quốc gia. Sau Pháp, Đức, Ý, và Nhật Bản, Hàn Quốc trở thành nước thứ năm trên thế giới đăng cai tổ chức bốn sự kiện thể thao lớn nhất thế giới bao gồm Thế vận hội mùa hè, Thế vận hội mùa đông, Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup và Giải vô địch điền kinh thế giới. Nhìn từ quá khứ, Hàn Quốc đã đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 1988, là nước đồng chủ nhà của Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2002, từ đó, đã nâng cao hình ảnh quốc gia cũng như kích thích nền kinh tế trong nước. Do vậy, sự thành công của việc tổ chức Thế vận hội mùa đông PyeongChang sẽ có thể ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế Hàn Quốc. Ông Lee In-chul phân tích.



Trong quá trình chuẩn bị cho Olympic, Hàn Quốc đã xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn đầu tư tư nhân, và việc này dự kiến sẽ mang lại hiệu quả trong việc kích thích tiêu dùng nội địa cũng như tạo thêm nhiều việc làm. Gần đây, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã tăng mức dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế quốc gia từ 2,9% lên 3%. Thế vận hội mùa đông PyeongChang và mức lương tối thiểu tăng là những lý do chính đáng sau sự điều chỉnh này. Cụ thể, Olympic dự kiến sẽ thúc đẩy tiêu dùng cá nhân tăng thêm 0,1% trong quý I và giúp thu hút thêm 2 triệu du khách nước ngoài so với năm ngoái, từ đó sẽ giúp triển vọng tăng trưởng quốc gia tăng thêm 0,2%. Ngoài ra, sự kiện này sẽ có thể tạo ra một hiệu ứng dây chuyền, như tạo ra nhiều việc làm hơn. Theo Viện nghiên cứu kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc, dự kiến Thế vận hội mùa đông PyeongChang có thể tạo thêm 230.000 việc làm mới.



Forbes dự báo về những tác động tiêu cực từ Thế vận hội mùa đông PyeongChang



Olympic mùa đông đang thu hút được đông đảo sự chú ý từ các vận động viên, khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy tiêu dùng hiện đang trì trệ. Đặc biệt, sự tham gia của Bắc Triều Tiên đã làm giảm đi rủi ro địa chính trị trên bán đảo Hàn Quốc. Điều này có thể giúp nâng cao xếp hạng tín dụng của Hàn Quốc. Trong khi đó, người dân địa phương tại tỉnh Gangwon cũng hết sức kỳ vọng sự kiện thể thao này sẽ làm vực dậy nền kinh tế địa phương hiện đang trì trệ. Trên thực tế, khi nhìn lại các kỳ Thế vận hội, điều này có thể trở thành sự thật. Cho đến những năm 1960, thành phố Sapporo của Nhật Bản chỉ là một vùng nông thôn với dân số 520.000 người. Tuy nhiên, nơi này đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng thế giới sau khi tổ chức thành công Olympic mùa đông năm 1972. Thành phố Salt Lake của Mỹ, nơi tổ chức Olympic mùa đông năm 2002, đã tạo ra một nguồn thu nhập đáng kể thông qua việc xây dựng mới ba cơ sở hạ tầng cũng như cải tạo tám cơ sở hạ tầng để phục vụ Thế vận hội. Tương tự, Pyeongchang có thể trở thành một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng thế giới, nhờ vào sự thành công của Olympic. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số ý kiến lo ngại về những tác động tiêu cực từ sự kiện này. Ông Lee In-chul giải thích.



Nếu các viện nghiên cứu đánh giá tích cực về hiệu quả kinh tế mà Olympic mùa đông PyeongChang sẽ mang lại, thì một số tổ chức nước ngoài khác lại có quan điểm trái ngược. Tạp chí kinh tế Forbes của Mỹ đã vẽ ra một viễn cảnh tiêu cực về Olympic PyeongChang trong ấn bản gần đây. Theo đó, tờ báo này nhận định Thế vận hội mùa đông sẽ không thực sự mang lại hiệu quả kinh tế, và viện dẫn các lý do như tỷ lệ mua vé thấp, Pyeongchang là một huyện nhỏ, ít người biết tới, hay Hàn Quốc thiếu sót về môi trường lý tưởng cho các môn thể thao mùa đông. Trên thực tế, huyện Pyeongchang đã rót 800 triệu USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng thể thao kể từ năm 2003. Nếu các cơ sở hạ tầng này không được sử dụng một cách hiệu quả sau Thế vận hội, chi phí bảo trì sẽ hết sức tốn kém và trở thành một gánh nặng to lớn cho người dân địa phương.



Tiếp tục quảng bá du lịch và có chiến lược sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất sau Thế vận hội



Thành phố Nagano của Nhật Bản đã có thặng dư là 10 tỷ yên (92 triệu USD) khi tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 1988. Tuy nhiên, do phải bỏ ra một khoản tiền lớn trong việc xây dựng cơ sở vật chất, người dân địa phương đã phải chịu khoản nợ lên tới 3,56 triệu yen (tương đương 33.000 USD) trên đầu người. So với các kỳ Thế vận hội mùa đông trước đây, Olympic PyeongChang lần này chịu gánh nặng ít hơn về tài chính. Trong khi bốn kỳ Thế vận hội mùa đông gần nhất đều tiêu tốn khoảng 3,3 tỷ USD, sự kiện lần này chỉ tiêu tốn 790 triệu USD nhờ việc tái sử dụng sáu nhà thi đấu có sẵn, và chỉ xây dựng thêm sáu sân vận động mới. Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài để chứng minh Thế vận hội mùa đông PyeongChang sẽ thành công về mặt kinh tế. Nhiệm vụ đặt ra đối với Hàn Quốc là thu hút được nhiều khách du lịch hơn nữa từ sự kiện thể thao lần này. Viện trưởng Lee In-chul nhận định.



Trên thực tế, không có nhiều quốc gia tạo ra được lợi nhuận từ việc đăng cai Thế vận hội. Olympic mùa đông Salt Lake (Mỹ) năm 2002 là trường hợp duy nhất có lãi. Một số người cũng dự đoán rằng Thế vận hội năm nay cũng có thể bị thâm hụt. Đại hội thể thao châu Á Incheon năm 2014 đã gây ra món nợ khổng lồ cho chính quyền địa phương, trong khi Bra-xin cũng rơi vào tình trạng nợ nần do Thế vận hội mùa hè Rio năm 2016. Điều quan trọng nhất là làm sao để quản lý cơ sở vật chất một cách hiệu quả sau Thế vận hội. Trong quá khứ, sau Olympic mùa đông Alberville (Pháp) năm 1992, 14 ngôi làng trong đó có làng Brides, một địa điểm tổ chức các môn trượt tuyết, đã bị phá sản do đầu tư quá mức. Hàn Quốc cần lấy các bài học từ thất bại trong quá khứ để tìm ra giải pháp phù hợp nhằm sử dụng trang thiết bị phục vụ Olympic một cách hiệu quả và lâu dài.