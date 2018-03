Số lượng trẻ sơ sinh của Hàn Quốc trong năm 2017 thấp kỷ lục

Số lượng trẻ sơ sinh trong một năm lần đầu tiên giảm xuống dưới 400.000 trẻ



Theo báo cáo của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm 28/2, số lượng trẻ em tại Hàn Quốc ra đời trong năm 2017 là 357.700 trẻ, giảm 11% so với năm trước đó. Đây là con số đáng báo động khi lần đầu tiên số lượng trẻ sơ sinh trong vòng một năm đã giảm xuống dưới mức 400.000 trẻ. Tổng tỷ suất sinh, dự đoán số trẻ bình quân mà một phụ nữ sẽ sinh ra trong cả đời của người đó, cũng giảm xuống còn 1,05 trẻ, lần đầu giảm xuống dưới ngưỡng 1,1 trẻ sau 12 năm. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, ông Kim Jin Soo, Giáo sư khoa Phúc lợi xã hội của trường Đại học Yonsei, sẽ phân tích các yếu tố tác động khiến tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc liên tục ở mức thấp, cũng như những giải pháp cho vấn đề này. Trước hết, Giáo sư Kim giải thích tại sao tỷ lệ sinh được coi là một vấn đề hết sức quan trọng.



Số lượng trẻ sơ sinh tại Hàn Quốc trong năm ngoái đã giảm xuống dưới ngưỡng 400.000 trẻ – điều này đã làm lu mờ những nỗ lực của Chính phủ nhằm khắc phục tình trạng tỷ lệ sinh thấp. Hàn Quốc được xem là một trong những “quốc gia có tỷ lệ sinh cực kỳ thấp” và rơi vào tình trạng này trong một thời gian rất ngắn. Trong khi các nước châu Âu mất khoảng 100 năm để giảm tỷ suất sinh từ 4,0 xuống 1,6, Hàn Quốc chỉ mất 15 năm cho điều này. Cụ thể, tỷ suất sinh của Hàn Quốc trong những năm 1960 từng là 6,0, nhưng con số này đã giảm xuống 1,05 trong năm 2017. Điều này cho thấy một sự sụt giảm nhanh chóng cả về số lượng và tốc độ.



Nguyên nhân tỷ suất sinh của Hàn Quốc ở mức thấp



Tỷ suất sinh giảm đột ngột là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Trên thực tế, một quốc gia được gọi là có tỷ suất sinh cực thấp nếu con số này dưới 1,3 trẻ. Tuy nhiên, con số này của Hàn Quốc vào năm ngoái thậm chí chỉ ở mức 1,05 trẻ – mức thấp nhất trong các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Tại sao tỷ suất sinh của Hàn Quốc lại sụt giảm quá nhanh đến như vậy? Ông Kim Jin Soo cho biết.



Có nhiều yếu tố quyết định đến tỷ suất sinh. Trước khi có con, các cặp vợ chồng cần phải xem xét nhiều yếu tố như mang thai, sinh nở, chăm sóc trẻ và giáo dục. Cụ thể, các cặp vợ chồng đang công tác phải cân nhắc xem ai sẽ là người chăm sóc con cái khi họ đi làm hay làm sao để chi trả chi phí gia sư. Nhiều cặp vợ chồng trong số này phải lựa chọn là chỉ có một con hay thậm chí từ bỏ ý định sinh con. Bên cạnh đó, nhiều cặp vợ chồng thậm chí còn gặp khó khăn đến mức không đề cập đến việc sinh nở.



Cú sốc từ tỷ suất sinh thấp sẽ dẫn đến hệ quả gì?



Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết xu hướng giảm xảy ra ở số lượng phụ nữ kết hôn trong độ tuổi 20, 30 cũng như số lượng cặp vợ chồng kết hôn, vốn chỉ đạt 260.000 trong năm ngoái. Cụ thể, số lượng trẻ sinh ra do các phụ nữ khoảng 30 tuổi đã giảm đột ngột, khi lần đầu tiên có chưa tới 100 trẻ sinh ra trên 1.000 phụ nữ trong độ tuổi này. Các yếu tố khác đóng góp vào sự sụt giảm của số lượng trẻ sơ sinh như gánh nặng tài chính lớn từ việc nuôi con, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên đang ở mức cao, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh tế và bất bình đẳng giới trong thị trường lao động gia tăng. Nếu xu hướng này tiếp diễn, việc vấp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng là không thể tránh khỏi. Giáo sư Kim Jin Soo nhận định.



Các nhà kinh tế học và các nhà xã hội học lo ngại rằng việc dân số trong độ tuổi lao động giảm sút sẽ khiến cho kinh tế Hàn Quốc mất đi động lực tăng trưởng, và có khả năng rơi vào tình trạng tăng trưởng thấp. Một trong những câu hỏi lớn trong xã hội già hóa nhanh chóng là ai sẽ trả chi phí chăm sóc y tế cho người cao tuổi. Lương hưu là một vấn đề đáng lo ngại. Hàn Quốc có nguy cơ không thể duy trì hệ thống lương hưu nếu những người trong độ tuổi lao động không thể gánh vác được gánh nặng tài chính. Hệ thống bảo hiểm xã hội sẽ không còn ý nghĩa. Chính phủ sẽ phải thu thêm thuế để giải quyết các vấn đề xã hội khác, như chăm sóc nhóm người cao tuổi nghèo khó. Tuy nhiên, việc tăng ngân sách thông qua thu thêm thuế không phải là một giải pháp đơn giản.



Các đối sách tiêu tốn 100.000 tỷ won, nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả



Để khắc phục tình trạng sụt giảm dân số trong độ tuổi lao động, thông thường số lượng trẻ sơ sinh trong một năm phải cao hơn ngưỡng 400.000 trẻ. Tuy nhiên, số lượng trẻ sơ sinh trong năm ngoái tại Hàn Quốc đã thấp hơn mức này. Một tín hiệu tiêu cực khác là dân số trong độ tuổi lao động năm 2017 đã giảm 1,6% so với một năm trước đó, và bắt đầu xu hướng giảm. Nếu xu hướng này tiếp diễn, Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ chứng kiến việc dân số giảm trong vòng năm năm tới. Để ngăn chặn điều này, Chính phủ đã đổ một lượng tiền lớn vào các chính sách liên quan nhưng vẫn chưa thực sự có hiệu quả. Ông Kim Jin Soo phân tích.



Chính phủ đã chi tới 100.000 tỷ won (89 tỷ USD) để nâng tỷ suất sinh. Tuy nhiên, tất cả các biện pháp đều trở nên vô ích khi tỷ lệ trên chưa hề có dấu hiệu hồi phục. Chính phủ đã bị chỉ trích vì sử dụng một phần tiền từ các lĩnh vực không liên quan. Đồng thời, Chính phủ từng khuyến khích các bạn trẻ kết hôn, với niềm tin rằng những người kết hôn sớm có thể sẽ sinh nhiều con. Tuy nhiên, theo chiều ngược lại, trong nhiều trường hợp, người ta thường chỉ kết hôn khi có đủ khả năng để nuôi con. Trong một vấn đề khác, chính sách của Chính phủ tập trung chủ yếu vào việc cung cấp phúc lợi cho con thứ ba hoặc thứ hai trong gia đình, mặc dù nên hỗ trợ ngay từ đứa trẻ đầu tiên. Khi xây dựng các chính sách về hôn nhân, mang thai, sinh đẻ và giữ trẻ, Chính phủ cần xem xét phụ nữ thực sự cần gì, hoặc gặp phải vấn đề gì khi làm mẹ. Cho đến nay, Chính phủ mới chỉ đơn thuần thúc đẩy thanh niên kết hôn và cung cấp các lợi ích về thuế. Tuy nhiên, chính sách này được cho là không hiệu quả.



Tóm lại, Chính phủ đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp một cách triệt để. Các chuyên gia cho rằng Chính phủ, dù muộn, cũng nên đưa ra các đối sách dài hạn và toàn diện. Hơn nữa, điều cấp thiết hiện nay là thay đổi cách nhìn và suy nghĩ hiện thời của người dân và chấp nhận ý tưởng mới “khi phụ nữ sinh con, đất nước sẽ nuôi nấng chúng”. Hàn Quốc cần đối mặt với thực tế khắc nghiệt từ giảm số lượng trẻ sơ sinh và hoạch định các kế hoạch lâu dài để giải quyết các vấn đề xã hội đang cản trở việc mang thai, sinh nở, và chăm sóc con cái để có thể vượt qua cuộc khủng khoảng tỷ suất sinh một cách hiệu quả.