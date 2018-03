Tác động đối với ngành công nghiệp thép Hàn Quốc khi Mỹ áp đặt mức thuế mới đối với mặt hàng thép nhập khẩu

Mỹ đánh thuế cao đối với thép nhập khẩu từ các nước, trong đó có Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh chính thức áp dụng mức thuế mới 25% đối với mặt hàng thép nhập khẩu. Mức thuế mới dự kiến sẽ gây ra một gánh nặng đáng kể lên các doanh nghiệp thép Hàn Quốc xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, Tiến sĩ Je Hyun-jeong, từ Nhóm hỗ trợ thương mại của Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), sẽ phân tích các biện pháp đối phó với chính sách bảo hộ mậu dịch ngày càng gia tăng của Chính quyền Tổng thống Trump. Trước hết, bà Je Hyun-jeong phân tích về các chính sách thuế quan mới vừa được Mỹ thông qua.



Mỹ đã quyết định áp đặt thuế lần lượt là 25% và 10% đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu, ngoại trừ Mexico và Canada. Washington đã chấp nhận ngoại lệ trên trong bối cảnh các bên đang đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Rõ ràng, Mỹ muốn kết thúc đàm phán sửa đổi NAFTA trong tháng này và đạt được những yêu sách khác bằng cách không áp mức thuế mới đối với hai quốc gia trên. Trong khi đó, Washington tỏ ra không vội vàng trong việc đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ, và FTA Hàn-Mỹ lại không liên quan lắm với biện pháp này của Washington.



Một cú đòn mạnh đối với giới công nghiệp thép Hàn Quốc

Ngày 1/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch áp đặt mức thuế nhập khẩu mới với mặt hàng thép và nhôm. Đúng như dự đoán, một tuần sau đó, ông Trump đã ký sắc lệnh chính thức kêu gọi hạn chế nhập khẩu các mặt hàng trên. Căn cứ theo điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại Mỹ, mức thuế suất mới sẽ được áp dụng đồng loạt cho tất cả các nước. Điều 232 cho phép Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt khẩn cấp đối với những sản phẩm được cho là đe dọa tới “an ninh quốc gia”. Trước quyết định này, Hàn Quốc đã gửi yêu cầu tới Mỹ xem xét việc miễn trừ khỏi danh sách đen, trong bối cảnh hai nước đang tiến hành đàm phán sửa đổi FTA song phương. Thật đáng tiếc, nỗ lực của Seoul đã không thành công, và điều luật mới này chắc chắn sẽ gây thiệt hại nặng nề đối với ngành công nghiệp thép Hàn Quốc. Bà Je Hyun-jeong cho biết.



Mức thuế 25% được coi là khá sốc. Điều u ám hơn là Mỹ đang áp dụng thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép của Hàn Quốc, và chính sách áp mức thuế mới này cũng sẽ được áp dụng đồng thời trong tương lai. Động thái trên chắc chắn sẽ tạo ra gánh nặng to lớn đối với các nhà sản xuất thép Hàn Quốc.



Khả năng Hàn Quốc được miễn giảm trước khi các biện pháp mới có hiệu lực?

Năm ngoái, mặt hàng thép của Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ đạt kim ngạch 3,54 triệu tấn, trị giá 3,2 tỷ USD. Tuy nhiên, khi mức thuế 25% được áp dụng, ngành thép của Hàn Quốc dự kiến sẽ bị thiệt hại khoảng 880 triệu USD/năm, bởi khi giá thép tăng 1%, xuất khẩu thép của Hàn Quốc sang Mỹ sẽ giảm khoảng 1,42%. Trước đó, Mỹ đã áp đặt thuế chống bán phá giá đối với 88% các sản phẩm thép Hàn Quốc. Khi mức thuế mới được áp dụng, xuất khẩu thép của Hàn Quốc sang Mỹ, vốn đã giảm 38% trong năm 2017 so với ba năm trước đó, dự kiến sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Tuy nhiên, cơ hội vẫn mở ra cho những vòng đàm phán sắp tới. Tiến sĩ Je Hyun-jeong nhận định.



Mức thuế mới sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 23/3, tức là 15 ngày sau khi quyết định được ký. Tổng thống Trump từng nói rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán với các quốc gia chia sẻ mối quan tâm về an ninh với Mỹ với khả năng miễn giảm trước khi thực hiện các điều luật mới. Do đó, có khả năng Washington sẽ miễn trừ điều luật mới đối với một số quốc gia khác, trong đó có Hàn Quốc. Trên thực tế, Úc đã được loại khỏi danh sách đen này một ngày sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh với lý do nước này không đe dọa an ninh Mỹ. Seoul nên tận dụng tối đa khả năng đàm phán, trong khi các doanh nghiệp cũng cần tự chuẩn bị cho những thay đổi trong giai đoạn này. Trên thực tế, diễn biến thương mại hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Mỹ. Do vậy, trong trường hợp Hàn Quốc không được miễn trừ thuế, Seoul cần phải tiếp tục các nỗ lực khác nhằm hướng tới mục đích miễn trừ thuế sau giai đoạn này, hoặc các doanh nghiệp Hàn Quốc ít nhất có thể không bị áp mức thuế cao như hiện nay.



“Quả bom thuế quan” của Tống thống Trump có thể châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại

Trong vòng 15 ngày, Seoul dự kiến sẽ một lần nữa nhấn mạnh lại việc đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang đóng góp đáng kể vào nền kinh tế Mỹ, trong đó xuất khẩu thép của Hàn Quốc không ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh và kinh tế của Mỹ. Tại cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp thép Hàn Quốc hôm 9/3, Chính phủ cho biết họ sẽ tham vấn với Mỹ để thảo luận việc miễn thuế hoặc giảm thuế. Ngoài ra, Seoul cũng cân nhắc việc nộp đơn kiện lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) thông qua hình thức hợp tác quốc tế. Các quốc gia chịu ảnh hưởng từ các biện pháp bảo hộ mậu dịch của Mỹ cũng đang tìm kiếm các biện pháp tiếp cận vấn đề một cách hợp lý. Tuy nhiên, nếu các cuộc đàm phán không diễn ra một cách suôn sẻ, nền kinh tế thế giới có thể lung lay. Tiến sĩ Je Hyun-jeong phân tích.



Ngay từ khi ông Trump mới chỉ thông báo về kế hoạch đánh thuế mới mà chưa phê duyệt, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã đề cập đến việc trả đũa, thậm chí cho rằng một cuộc chiến thương mại đã bắt đầu. Đáp lại những lo ngại đó, ông Trump đã rời phòng họp báo với tuyên bố sẽ tiến hành thảo luận cụ thể về việc miễn trừ thuế đối với một số quốc gia khác. Tuy nhiên, dư luận vẫn phải chờ đợi xem các nước sẽ phản ứng ra sao trước mức thuế mới của Mỹ. Một số thay đổi sẽ có thể diễn ra trên thị trường toàn cầu, và việc này sẽ phụ thuộc vào tính linh hoạt trong việc áp dụng các biện pháp thuế mới.



Đối sách trước chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang ngày càng gia tăng?

Vào ngày 7/3, Ủy ban châu Âu cho biết sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa cho các sản phẩm của Mỹ. Cùng với đó, Trung Quốc cũng cho thấy quyết tâm của mình để dẫn dắt phản ứng của các nước thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) chịu ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ. Điều khiến dư luận lo ngại hiện nay đó là những đợt sóng dây chuyền trên thị trường thương mại toàn cầu. Nếu các nền kinh tế lớn nâng hàng rào thuế quan nhằm trả đũa Mỹ, xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện nay, Trung Quốc chiếm 24,8% tổng xuất khẩu của Hàn Quốc, trong khi Mỹ và EU chiếm lần lượt là 12% và 9,4%. Ba nền kinh tế lớn đã chiếm tới gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Nếu động thái của Mỹ châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại giữa các nước, kim ngạch thương mại toàn cầu sẽ bị sụt giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà xuất khẩu Hàn Quốc. Đó là lý do tại sao Hàn Quốc cần xem xét vấn đề thương mại từ góc độ lớn hơn thay vì đơn thuần yêu cầu Mỹ miễn trừ thuế đối với các nhà sản xuất thép của Hàn Quốc. Tiến sĩ Je Hyun-jeong nhận định.



Mỹ đã tăng cường chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch kể từ năm ngoái. Xu hướng này có thể sẽ còn tiếp tục, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào năm nay. Hàn Quốc cần theo dõi chặt chẽ tình hình xuất khẩu sang Mỹ cũng như động thái từ các công ty Mỹ đang nộp đơn kiện chống lại các công ty Hàn Quốc.



Một điều rõ ràng là Mỹ chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cường sức ép thương mại với các nước trên thế giới. Do vậy, Seoul cần hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để tìm ra các biện pháp thiết thực nhằm giải quyết vấn đề bảo hộ mậu dịch đang ngày càng gia tăng từ phía Washington.