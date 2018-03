Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách việc làm cho thanh niên

Các đối sách nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp của thanh niên



Ngày 15/3, trong cuộc họp với Tổng thống Moon Jae-in, Chính phủ đã công bố đối sách việc làm cho thanh niên. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, ông Park Jeong-il, thành viên đại diện khu vực tư nhân của Ủy ban Việc làm trực tiếp dưới quyền Tổng thống, và là Giáo sư khoa Khoa học máy tính của trường Đại học Hanyang, sẽ phân tích ý nghĩa và tác động của các đối sách mới đối với tình trạng thất nghiệp đang ngày càng trở nên trầm trọng tại Hàn Quốc. Trước hết, Giáo sư Park Jeong-il giải thích chi tiết về nội dung của các đối sách mới được công bố.



Chính phủ đã công bố kế hoạch toàn diện một tháng rưỡi sau khi Tổng thống Moon Jae-in ra chỉ thị vào hôm 25/1, yêu cầu tạo ra công ăn việc làm cho thanh niên, dù có phải bơm tiền khẩn cấp. Các đối sách mới cho thấy Chính phủ đã huy động tất cả các phương tiện chính sách có thể, bao gồm từ ngân sách, cắt giảm thuế, trợ cấp đến cải cách hệ thống. Trọng tâm của các biện pháp này được đặt vào bốn lĩnh vực bao gồm cung cấp các ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyển dụng lao động trẻ tuổi, nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp mạo hiểm, tăng cường các cơ hội việc làm ở nước ngoài và tạo ra một thị trường mới trong lĩnh vực dịch vụ. Ngoài ra, Chính phủ sẽ xem xét lại hệ thống giáo dục nhằm khuyến khích thanh niên tìm việc làm trước rồi học sau. Cụ thể, những người làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có thể được vào đại học để học tập sâu hơn về lĩnh vực liên quan đến công việc của họ. Chính phủ cũng sẽ xây dựng một hệ thống quản lý mới, trong đó những người phục vụ trong quân đội có chuyên môn đặc biệt có thể tích lũy kinh nghiệm, và được công nhận khi đi tìm việc. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ miễn thuế thu nhập và thuế doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp mạo hiểm do các bạn trẻ thành lập. Năm nay, Chính phủ sẽ trợ cấp 900.000 won (840 USD) cho thanh niên tìm việc trong vòng ba tháng, tức là 300.000 won/tháng. Trong năm tới, chương trình này sẽ được mở rộng thành 3.000.000 won (2.800 USD) trong vòng sáu tháng, tức là 500.000 won/tháng.



Tình trạng thanh niên thất nghiệp có thể trở thành “vấn nạn quốc gia” chỉ ba, bốn năm sau



Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 8% bằng việc tạo thêm 220.000 việc làm cho đến năm 2021. Do vậy, Chính phủ đã đặt ra ba nguyên tắc, bao gồm hỗ trợ thực tiễn cho thanh niên tìm kiếm việc làm, tạo ra việc làm cho khối doanh nghiệp tư nhân và trợ cấp trực tiếp, tạm thời cho thanh niên. Bên cạnh đó, một trong những đối sách mới tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách về lương giữa các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp nhỏ. Chênh lệch quá lớn về lương chính là nguyên nhân khiến người trẻ khi tìm việc không muốn bắt đầu ở những công ty nhỏ, mặc dù Chính phủ chủ yếu tạo ra công ăn việc làm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để giải quyết tình trạng này, Chính phủ sẽ hỗ trợ thu nhập ròng cho các nhân viên trẻ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ thêm 10 triệu won (9.350 USD) trong vòng ba, bốn năm. Khi đó, mức lương khởi điểm trung bình 25 triệu won (23.370 USD) tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được nâng lên gần với mức 38 triệu won (35.520 USD) tại các công ty lớn. Ngoài ra, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ nhận được khoản trợ cấp 9 triệu won (8.400 USD) khi tuyển dụng một thanh niên trở thành nhân viên chính thức, trong khi các doanh nghiệp lớn sẽ được tăng thời gian giảm thuế khi tuyển lao động trẻ tuổi. Ông Park Jeong-il cho biết.



Sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tại Hàn Quốc đã tăng mạnh, lên tới 9,9% trong năm 2017, gần với ngưỡng hai con số. Đây là một con số tồi tệ chưa từng có kể từ năm 2000. Năm ngoái, tổng số người thất nghiệp đã vượt ngưỡng 1 triệu người, trong khi đó 483.000 người thậm chí đã ngừng tìm kiếm việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp thực tế của thanh niên, bao gồm cả những người ngừng tìm kiếm việc làm và những người đang làm việc bán thời gian trong giai đoạn chờ một công việc ổn định, đã ở mức 22,7% vào năm ngoái, tăng 0,6% so với năm trước đó. Trong bối cảnh u ám này, tình hình thậm chí có thể sẽ tồi tệ hơn trong vòng ba, bốn năm tới do cơ cấu dân số. Theo Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, số lượng thanh niên trong độ tuổi từ 25 đến 29, lứa tuổi có nhu cầu tìm kiếm việc làm cao nhất, chỉ đạt 3,26 triệu người năm 2014, nhưng sẽ tăng đều đặn để đạt 3,67 triệu người vào năm 2021.



Cơ sở để Chính phủ theo đuổi các đối sách việc làm mới?



Trên thực tế, các Chính phủ tiền nhiệm đã áp dụng nhiều chính sách khác nhau để kiềm chế tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên. Tuy nhiên, điều không may là tình trạng này vẫn “giậm chân tại chỗ”. Lý giải về nguyên nhân, nhiều người cho rằng các chính sách trước đây chủ yếu tập trung vào việc tăng số lượng việc làm, bao gồm cả việc làm bán thời gian và thực tập, hơn là tạo ra những công việc tốt. Không những thế, các Chính phủ tiền nhiệm đã hỗ trợ chủ yếu vào việc tạo ra những việc làm mà lao động trẻ tuổi không thực sự mong muốn. Không muốn lặp lại sai lầm trên, Chính phủ Tổng thống Moon đã xây dựng một kế hoạch nhằm tạo ra các hiệu quả thực tiễn. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn phải giải quyết nhiều vấn đề trước khi các biện pháp mới thực sự có tác dụng. Giáo sư Park Jeong-il phân tích.



Sự thành công của những đối sách việc làm mới phụ thuộc vào việc liệu Chính phủ có thể đảm bảo nguồn ngân sách bổ sung để theo đuổi các dự án này hay không. Nếu các đảng đối lập không đồng ý, kế hoạch này sẽ vấp phải trở ngại lớn khi hầu hết các đối sách mới đều dựa vào ưu đãi hoặc miễn trừ thuế đối với doanh nghiệp tuyển lao động thanh niên. Nếu không có nguồn tài chính từ ngân sách bổ sung, Chính phủ sẽ không thể theo đuổi các dự án như trợ cấp cho các doanh nghiệp nhỏ khi tuyển dụng lao động trẻ tuổi hay giúp đỡ thanh niên gây dựng sự nghiệp với mức lương 30 triệu won (28.000 USD) trong vòng ba năm. Chính phủ đang xem xét việc cho vay tiền mua căn hộ với lãi suất là 1,2%/năm và trợ cấp chi phí đi lại là 100.000 won (93 USD)/tháng. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ trợ cấp 500.000 won (467 USD)/tháng cho người đi tìm việc trong vòng sáu tháng. Tuy nhiên, thời điểm trợ cấp sẽ chỉ được quyết định nhờ nguồn ngân sách bổ sung.



Phát triển công nghệ mới đòi hỏi tạo ra việc làm mới



Chính phủ đã quyết định thành lập nguồn ngân sách bổ sung là 4.000 tỷ won (3,6 tỷ USD). Để không gây hại đến tính lành mạnh tài chính, Chính phủ đang có kế hoạch sử dụng tối đa những nguồn ngân sách đã dư thừa vào năm ngoái. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ không dễ dàng được chấp nhận tại Quốc hội trong bối cảnh các đảng đối lập đang chỉ trích Chính phủ đương nhiệm chưa đưa ra được bất kỳ giải pháp cơ bản nào ngoài việc duy nhất là tiêu tiền ngân sách. Trước những chỉ trích đó, Chính phủ lập luận rằng các đối sách đưa ra chỉ là tạm thời trong bối cảnh khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng việc làm, hệ quả từ sự trỗi dậy của thế hệ bùng nổ dân số thứ ba, tức những người sinh trong khoảng năm 1991 đến năm 1996 trong vòng ba, bốn năm tới. Điều rõ ràng là tình trạng thất nghiệp ở thanh niên trở nên rất nghiêm trọng đến mức việc đầu tư tài chính là hết sức cần thiết. Các chuyên gia phân tích cũng khuyến cáo Chính phủ cũng nên tìm ra một giải pháp căn bản hơn, trong quá trình thực hiện các biện pháp khẩn cấp. Giáo sư Park Jeong-il nhận định.



Trên thực tế, không một quốc gia phát triển nào trên thế giới có thể giải quyết bài toán thất nghiệp chỉ bằng các đối sách “một sớm một chiều”. Đức và Anh đã thành công trong việc tăng tỷ lệ việc làm trong thanh niên ở mức trên 5% trong năm năm, thông qua việc đào tạo nghề bài bản cho đối tượng này và các chính sách lao động nhất quán. Tăng cường số lượng việc làm cho người trẻ tuổi cần thực hiện cùng với việc tạo ra nhiều công việc phù hợp với sự phát triển của công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, mạng internet của đồ vật, in 3D, phương tiện tự lái, thực tế ảo, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối blockchain và thành phố thông minh. Chính phủ cần tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc đầu tư của các doanh nghiệp và tạo ra nhiều việc làm mới hơn nữa.