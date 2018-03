Seoul đàm phán với Washington về vấn đề thuế nhập khẩu thép của Mỹ và FTA song phương

Nguyên nhân Mỹ tạm thời đình chỉ việc áp dụng mức thuế mới với thép nhập khẩu từ Hàn Quốc?



Ngày 25/3, phái đoàn đàm phán Hàn Quốc về Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ đã trở về nước, sau khi thảo luận với Mỹ về việc sửa đổi FTA giữa hai nước và vấn đề miễn trừ Hàn Quốc khỏi danh sách các nước phải chịu mức thuế cao đối với các sản phẩm thép. Ngay khi đặt chân tới Hàn Quốc, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-jong cho biết Seoul và Washington đã đạt được sự nhất trí trên nguyên tắc về hai vấn đề trên. Hiện nay, những vấn đề này đang trở thành chủ đề nóng hổi trong bối cảnh Washington tăng cường chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, Tiến sĩ Kim Hyung-joo từ Viện nghiên cứu kinh tế LG sẽ phân tích vòng đàm phán thứ ba về Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Seoul và Washington. Trước hết, Tiến sĩ Kim Hyung-joo giải thích tại sao Mỹ tạm thời đình chỉ việc áp dụng mức thuế mới đối với thép nhập khẩu từ Hàn Quốc.



Căn cứ mà Mỹ đưa ra ban đầu khi đánh thuế thêm thép và nhôm nhập khẩu là điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại của Mỹ với nội dung nước này có thể áp đặt biện pháp trừng phạt khi sản phẩm ấy được cho là đe dọa tới “an ninh quốc gia”. Về phía Mỹ, việc ký kết Hiệp định thương mại tự do song phương với một quốc gia cụ thể nhằm mục đích chia sẻ các lợi ích kinh tế và những mối quan tâm chung về an ninh giữa hai bên. Do đó, Mỹ đã quyết định tạm thời miễn mức thuế mới đối với các quốc gia đã ký kết FTA với nước này như Canada, Mexico và Hàn Quốc, bởi Washington cho rằng các quốc gia này không đe dọa tới an ninh của Mỹ. Bên cạnh FTA, một nguyên nhân quan trọng khác là Bắc Triều Tiên. Trong quá khứ, các vấn đề liên quan đến Bình Nhưỡng thường chỉ được thảo luận giữa Mỹ và Trung Quốc hoặc giữa Mỹ, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, trong khi vai trò ngoại giao của Hàn Quốc là không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, Seoul đang chủ động giữ vai trò đối thoại với miền Bắc và thậm chí đóng vai trò trung gian giữa Washington và Bình Nhưỡng cho cuộc gặp thượng đỉnh. Do vậy, đối với Mỹ, vai trò của Hàn Quốc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Washington được cho là đã xem xét đến yếu tố này trước khi quyết định về việc đình chỉ tạm thời hàng rào thuế quan mới với Seoul.



Khả năng Mỹ sử dụng chiêu bài về quota thép nhập khẩu



Ngày 22/3, Tổng thống Mỹ đã đưa ra tuyên bố chính thức nêu rõ Mỹ sẽ tạm thời đình chỉ việc áp dụng mức thuế nhập khẩu thép mới đối với sáu quốc gia, bao gồm Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU), cho đến cuối tháng sau. Lý giải nguyên nhân tạm thời đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách các nước chịu mức thuế mới, Nhà Trắng đã viện dẫn đến cam kết chung giữa Seoul và Washington nhằm loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng và liên minh quân sự lâu năm giữa hai nước. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng đã đề cập đến khả năng áp dụng hạn ngạch đối với thép nhập khẩu từ các quốc gia tạm thời được miễn trừ khỏi hàng rào thuế quan mới về thép. Trước đây, Bộ Thương mại Mỹ đã từng đề xuất mức quota bằng 63% lượng thép của mỗi nước xuất khẩu sang Mỹ trong năm 2017. Rõ ràng là Washington đã đặt ra chiêu bài hạn ngạch đi liền với những toan tính về các cuộc đàm phán FTA. Ông Kim Hyung-joo cho biết.



Mỹ đã sử dụng chiêu bài thuế quan như một đòn bẩy quan trọng nhằm thu được một thỏa thuận thương mại có lợi từ các quốc gia ký kết FTA. Với mục đích đó, Washington đã chỉ thông qua việc miễn thuế tạm thời cho đến cuối tháng 4, thay vì một cam kết lâu dài, đồng thời đề cập đến vấn đề hạn ngạch với thép nhập khẩu. Vì vậy, Mỹ hoàn toàn có thể đưa ra vấn đề thuế thép vào bất kỳ thời điểm nào nếu Washington cho rằng các cuộc đàm phán FTA với Canada, Mexico và Hàn Quốc không tiến triển như mong muốn.



Cuộc chiến thương mại giữa các nước có thể nổ ra?



Trên thực tế, Mỹ đã cho thấy ý định kết nối việc đàm phán sửa đổi Hiệp định FTA Hàn-Mỹ với vấn đề thuế thép. Để giải quyết vấn đề này, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-jong đã ở lại Mỹ trong suốt tháng qua để đấu trí trong các cuộc đàm phán ròng rã. Nhờ đó, Hàn Quốc đã tạm thời được rút ra khỏi danh sách đen và đạt được thỏa thuận về việc sửa đổi FTA Hàn-Mỹ và vấn đề thuế thép. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi nguy cơ đã được ngăn chặn. Vào ngày 22/3, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh kêu gọi áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá lên tới 60 tỷ USD, báo hiệu một cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể nổ ra. Tiến sĩ Kim Hyung-joo nhận định.



Nếu mọi việc chỉ giới hạn trong phạm vi giữa Mỹ và Trung Quốc hay giữa Mỹ và Hàn Quốc, căng thẳng sẽ có thể được giải quyết một cách êm đẹp. Tuy nhiên, Mỹ đang kêu gọi Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) cùng tham gia vào các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Bắc Kinh. Bối cảnh này khiến người ta liên tưởng tới Thỏa ước Plaza năm 1985 – một thỏa thuận nhằm giảm giá đồng đô-la Mỹ so với đồng yen Nhật và đồng mark Đức bằng cách can thiệp vào thị trường tiền tệ. Một số người dự đoán rằng một thỏa thuận Plaza thứ hai sẽ có thể xuất hiện nhằm tạo ra một cú đòn chí mạng vào thị trường Trung Quốc. Hơn nữa, khả năng cao là Washington có thể lôi kéo Seoul cùng tham gia. Khi đó, Bắc Kinh chắc chắn sẽ tỏ ra khó chịu với những nước tham gia vào thỏa thuận này, và rất có thể tiến hành các biện pháp trả đũa kinh tế.



Chiến lược của Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung



Những động thái của Washington đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Bắc Kinh, đi kèm với cảnh báo về một cuộc trả đũa kinh tế nhằm vào Washington. Ngày 23/3, Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông báo về kế hoạch đánh thuế trị giá 3 tỷ USD nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm thép và thịt lợn. Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bùng nổ sẽ là một cú sốc thực sự đối với xuất khẩu của Hàn Quốc. Trung Quốc và Mỹ lần lượt chiếm 25% và 12% trên tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Nếu gặp khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa sang một trong hai thị trường này, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Các biện pháp hạn chế thương mại nhằm vào Trung Quốc, vốn là nơi chiếm tới 29% lượng hàng hóa trung gian của Hàn Quốc, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt như chíp bán dẫn, sản phẩm hóa dầu và màn hình hiển thị, cũng như các linh kiện, hàng hóa trung gian của Hàn Quốc đang được chế tạo và xuất sang Mỹ. Ngoài ra, suy thoái kinh tế ở Trung Quốc và Mỹ cùng với nhu cầu tiêu dùng tại hai thị trường này sụt giảm sẽ khiến xuất khẩu của Hàn Quốc đi xuống. Do vậy, Hàn Quốc cần xây dựng một chiến lược hiệu quả hơn nhằm đối phó với tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tiến sĩ Kim Hyung-joo nhận định.



Yếu tố quan trọng nhất trong các chiến lược thương mại là quy mô của thị trường. Ngày nay, người ta thường cho rằng một quốc gia có thị trường lớn thực sự là một nước mạnh. Do vậy, không có gì lạ khi Mỹ và Trung Quốc có tiếng nói mạnh mẽ về các vấn đề thương mại. Nếu đơn phương phản ứng với Washington hay Bắc Kinh, Seoul có thể rơi vào tình cảnh “gậy ông đập lưng ông”. Do đó, khi nói về các vấn đề thương mại với các nước lớn, Seoul cần giải quyết tranh chấp thông qua sự phối hợp đa phương với các quốc gia có quy mô tương tự hoặc có cùng lập trường quan điểm trên thế giới như Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản. Trước đây, khi đối phó với các vấn đề với Mỹ và Trung Quốc, Hàn Quốc có truyền thống lựa chọn các cuộc họp kín như các cuộc họp cấp cao hoặc các cuộc thảo luận nội bộ. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, Hàn Quốc nên tập trung nhiều hơn vào các cuộc thảo luận thông qua một diễn đàn đa phương, cùng một chiến lược kết nối ngoại giao và an ninh đặc thù với các vấn đề thương mại.