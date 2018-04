Tỷ giá hối đoái won-USD hạ xuống mức thấp nhất trong vòng hơn ba năm

Nguyên nhân tỷ giá won-USD giảm xuống mức thấp nhất trong vòng ba năm?



Bước sang tháng 4, tỷ giá hối đoái won-USD đã sụt giảm mạnh. Tuần trước, thị trường ngoại hối Seoul ghi nhận tỷ giá won-USD đã giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý là 1.060 won/USD, làm dấy lên lo ngại về khả năng tỷ giá này sẽ tụt xuống ngưỡng ba con số. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, Giáo sư Kim Young-ik của khoa Kinh tế, trường Đại học Sogang sẽ phân tích nguyên nhân gây ra sự tăng giá của đồng won và những giải pháp cho vấn đề này. Giáo sư Kim Young-ik cho biết.



Ngày 3/4, đồng won đã đóng cửa ở mức 1.054 won/USD, tức là đồng won tăng 3,4% so với mức 1.092 won/USD vào ngày 6/2, đạt mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2014. Điều này phản ánh sự tăng giá chóng mặt của đồng nội tệ Hàn Quốc. Trước đó, Bộ tài chính Mỹ đã đặt ra ba tiêu chí để xếp một quốc gia vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Đó là một nước có thặng dư vãng lai vượt quá 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), có thặng dư thương mại với Mỹ hơn 20 tỷ USD và can thiệp vào thị trường tiền tệ thông qua việc mua ròng ngoại tệ vượt quá 2% GDP. Trong trường hợp của Hàn Quốc, thặng dư vãng lai chiếm hơn 5% GDP. Vì vậy, nhiều người lo ngại rằng Mỹ có thể liệt Hàn Quốc vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Trên thực tế, thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối Hàn Quốc bị đánh giá thấp do những rủi ro địa chính trị liên quan đến Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều dự kiến lần lượt diễn ra vào tháng 4 và tháng 5, những rủi ro địa chính trị trong khu vực đã được dỡ bỏ, kéo theo sự tăng giá của đồng won so với đồng USD.



Mối lo ngại về một Thỏa ước Plaza thứ hai



Mỹ thường đưa ra báo cáo về các chính sách tỷ giá hối đoái vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Trong đó, Hàn Quốc được cho là phù hợp với hai trong ba tiêu chí đánh giá là một quốc gia thao túng tiền tệ và bị đặt vào danh sách nước cần theo dõi. Do đó, nếu Seoul thực thi các biện pháp can thiệp vào thị trường tiền tệ trước khi Washington công bố bản báo cáo, Seoul có thể bị đánh giá là một nước thao túng tiền tệ, và có thể chịu sức ép thương mại lớn từ Mỹ. Trong khi đó, ngày 28/3, Đại diện thương mại Mỹ (USTR) tiết lộ biên bản ghi nhớ giữa Hàn Quốc và Mỹ đã gần như hoàn tất trên các nguyên tắc bền vững, nghiêm cấm việc hạ giá đồng tiền và thao túng tỷ giá hối đoái để đạt được lợi ích trên sân chơi chung. Về phần mình, Hàn Quốc đã thẳng thắn bác bỏ mọi mối liên hệ giữa việc sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ với thỏa thuận tiền tệ. Theo đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Kim Dong-yeon nhấn mạnh Hàn Quốc vẫn nắm chủ quyền về thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, xem xét đến những nguy cơ từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, nhiều người lo lắng về sự xuất hiện của một Thỏa ước Plaza thứ hai. Giáo sư Kim Young-ik cho biết thêm.



Thỏa ước Plaza được ký kết vào tháng 9 năm 1985 là thỏa ước giữa năm quốc gia lớn lúc đó là Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản và Anh. Vào thời điểm đó, Mỹ đang phải vật lộn với sự thâm hụt cán cân vãng lai ngày càng tăng và năm quốc gia đó đã ký kết Thỏa ước Plaza để tăng giá đồng yên Nhật và đồng mark Đức so với đồng USD. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều người đang nhắc tới một Thỏa ước Plaza thứ hai. Rõ ràng, Washington đang để mắt tới Bắc Kinh hơn là Seoul, do thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã lên đến 375 tỷ USD trong năm ngoái. Nếu Mỹ xem xét tới một Thỏa ước Plaza thứ hai, mục tiêu có thể sẽ là đồng nhân dân tệ, chứ không phải là đồng won.



Nguy cơ từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung



Cách đây 33 năm, để cải thiện thâm hụt cán cân thương mại, Washington đã đặt lại giá trị đồng yên Nhật và đồng mark Đức lần lượt bằng 66% và 57% so với đồng USD trong vòng hai năm. Tuy nhiên, đồng yên Nhật tăng giá đã dẫn đến khả năng cạnh tranh của các nhà xuất khẩu Nhật Bản bị suy yếu, và bong bóng trong thị trường bất động sản sụp đổ. Hệ quả là Nhật Bản đã rơi vào giai đoạn trì trệ kéo dài, còn được gọi là “hai thập kỷ mất mát”. Hiện nay, bất cứ khi nào nhìn thấy thâm hụt cán cân vãng lai, Mỹ lại “chỉ tay” về phía Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức – những nước hiện có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Nếu Washington gây sức ép tăng giá đồng won như đã từng làm với đồng yên vào năm 1985, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ chịu một cú sốc lớn trong bối cảnh nền kinh tế đang phụ thuộc lớn vào xuất khẩu. Tuy nhiên, theo Giáo sư Kim Young-ik, mục tiêu của Mỹ là Trung Quốc, hơn là Hàn Quốc. Nhưng cho dù là vậy, những vấn đề khác vẫn có thể phát sinh. Ông Kim phân tích.



Nhiều người đã đề cập đến cụm từ “bẫy Thucydides”, nhắc đến những quan sát của một sử gia Hy Lạp cổ đại về cuộc chiến giữa thành Sparta và thành Athens, để diễn tả những mối nguy hiểm trong thời kỳ mà một cường quốc lâu năm bị thách thức bởi một quyền lực mới đang lên. Ngày nay, Mỹ được coi là cường quốc, trong khi Trung Quốc được xem là cường quốc đang nổi, có tốc độ phát triển cực nhanh. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước, Bắc Kinh có thể bán tháo trái phiếu quốc gia của Washington. Trong trường hợp đó, đồng đô-la Mỹ sẽ mất giá trong khi đồng nhân dân tệ lại tăng giá. Do xuất khẩu Hàn Quốc phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc, giá trị đồng won cũng sẽ tăng theo, khiến tỷ giá hối đoái won-USD giảm trong thời gian dài. Do vậy, nền kinh tế Hàn Quốc cần sẵn sàng ứng phó với xu hướng đồng đô-la Mỹ suy yếu, một xu hướng dự kiến sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới.



Đối sách trước khả năng tỷ giá won-USD tiếp tục giảm?



Ngày 3/4, Đại diện Thương mại Mỹ đã tuyên bố quyết định áp đặt thuế 25% đối với 1.300 loại sản phẩm từ Trung Quốc. Chỉ một giờ đồng hồ sau, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ám chỉ đến các biện pháp trả đũa. Thật may là hai nước có thể tránh được một cuộc chiến thương mại bùng nổ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng không có chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, trường hợp các động thái kinh tế toàn diện giữa hai nền kinh tế xảy ra, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu, bao gồm cả thị trường tiền tệ của Hàn Quốc. Đó là lý do tại sao Chính phủ cần đưa ra các biện pháp đối phó cơ bản. Giáo sư Kim Young-ik nhận định.



Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc khó có thể trực tiếp can thiệp vào thị trường ngoại hối do đã công bố rằng sẽ công khai chi phí can thiệp vào thị trường ngoại hối. Trước tình hình này, giải pháp quan trọng nhất với Hàn Quốc là đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu. Một số mặt hàng của Hàn Quốc như chíp bán dẫn, vẫn có sức cạnh tranh cao và đang đạt triển vọng tăng trưởng tốt trên thị trường toàn cầu bất chấp tỷ giá hối đoái biến động. Theo thời gian, Hàn Quốc chắc chắn sẽ phải giảm sự phụ thuộc vào Mỹ về xuất khẩu, và chuyển xu hướng tiêu dùng từ Mỹ sang châu Á. Một tín hiệu tích cực là chỉ trong năm ngoái, thị phần xuất khẩu đối với thị trường các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đạt 17% tổng xuất khẩu của Hàn Quốc. Nếu Seoul tích cực thâm nhập vào thị trường ASEAN, các nhà xuất khẩu Hàn Quốc sẽ không chịu ảnh hưởng quá nặng nề trước sự biến động của tỷ giá won-USD. Ngoài ra, vấn đề lớn nhất của nền kinh tế Hàn Quốc là sự phụ thuộc quá lớn vào xuất khẩu khi xuất khẩu chiếm hơn 50% GDP của quốc gia. Vì vậy, Chính phủ cần phải kích thích tiêu dùng trong nước. Tất nhiên, khó có thể cải thiện tình hình trong một sớm một chiều do nợ hộ gia đình của Hàn Quốc vẫn đang ở mức cao. Tuy nhiên, Chính phủ cần đưa ra các chính sách phù hợp để giải quyết vấn đề nợ hộ gia đình và thúc đẩy nhu cầu trong nước.