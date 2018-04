Seoul phản đối phán quyết của WTO về việc cấm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản

Thủy sản ở Fukushima làm dấy lên nỗi lo ngại trong ngành công nghiệp thực phẩm



Sau thảm họa trận động đất mạnh tàn phá ở phía Đông Nhật Bản vào tháng 3/2011, 46 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, đã hạn chế nhập khẩu đối với các sản phẩm thủy sản của Nhật Bản. Hiện nay, 24 quốc gia vẫn tiếp tục duy trì những biện pháp này. Năm 2015, Nhật Bản đã đệ đơn lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đối với Hàn Quốc với lý do các biện pháp vượt mức của Seoul là không công bằng, khi các nước khác như Mỹ và Úc đã dỡ bỏ hoặc nới lỏng việc hạn chế nhập khẩu thủy sản của nước này. Sau khi xem xét khiếu nại của Nhật Bản, vào tháng 10 năm ngoái, Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) của WTO đã đưa ra phán quyết cho rằng các biện pháp của Hàn Quốc không tuân thủ các quy định của WTO. Vào tháng 2 vừa qua, bốn tháng sau khi đưa ra phán quyết đầu tiên, WTO đã tái khẳng định lại lập trường này trong một bản báo cáo. Tuy nhiên, trên thực tế, 24 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, Nga, và Argentina đều yêu cầu Nhật Bản cung cấp các chứng chỉ giám định nồng độ phóng xạ trong các sản phẩm thủy sản. Trong đó, chín quốc gia đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm thủy sản tại các vùng được chỉ định ở gần khu vực Fukushima. Xem xét thực tế này, Chính phủ Hàn Quốc đã đệ đơn kháng cáo lên cơ quan WTO đặt trụ sở tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) này vào ngày 9/4. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, chuyên gia kinh tế Chung Chul-jin sẽ phân tích tranh chấp giữa Seoul và Tokyo về biện pháp hạn chế nhập khẩu trước đây đối với mặt hàng thủy hải sản của Nhật Bản. Trước hết, ông Chung Chul-jin giải thích lý giải của phía Seoul về việc hạn chế nhập khẩu thủy sản Nhật Bản.



Việc nhập khẩu mặt hàng nghi là bị nhiễm phóng xạ có thể khiến người dân không cảm thấy thoải mái khi ăn chúng cũng như mất lòng tin vào ngành công nghiệp thực phẩm. Đó là lý do tại sao Chính phủ tỏ ra rất nhạy cảm về vấn đề này. Các mặt hàng cá của Nhật Bản nằm trong danh sách cấm nhập khẩu bao gồm cá thu, bào ngư, cá tạp, cá cơm, cá hồi, mực và cá tuyết. Đây là những mặt hàng khá phổ biến tại Hàn Quốc. Nếu dỡ bỏ lệnh cấm, các sản phẩm này từ vùng Fukushima sẽ được nhập khẩu vào Hàn Quốc. Khi đó, ngay cả khi ăn mực ống Hàn Quốc, người dân vẫn có thể nghi ngờ rằng đây là hải sản nhập từ Nhật Bản.



Hàn Quốc đệ đơn kháng cáo lên WTO, kết quả sẽ có vào tháng 7



Viện hải dương học Woods Hole (WHOI) tại Mỹ đã kiểm tra chất lượng nước trên bề mặt tám bãi biển trong bán kính 100 km cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Kết quả giám định nồng độ chất phóng xạ xê-si 137 trong nước tại khu vực này cao hơn gấp 10 lần của khu vực bến cảng gần lò phản ứng hạt nhân. Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, nước bị nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima vẫn tiếp tục được thải ra biển. Nếu Hàn Quốc nhập khẩu thủy sản từ khu vực Fukushima, người dân Hàn Quốc sẽ có thể đánh mất lòng tin vào các sản phẩm thủy sản nói chung. Chuyên gia Chung Chul-jin cho biết thêm.



Theo trình tự giải quyết tranh chấp, phiên phúc thẩm sẽ được tiến hành nhanh hơn so với phiên điều trần đầu tiên. Việc kháng cáo lên WTO sẽ kết thúc trong vòng 90 ngày, và một bản báo cáo chi tiết sẽ được công bố trong vòng 30 ngày. Cả hai bên sẽ được thông báo kết quả trong vòng 30 ngày sau khi các báo cáo được thông qua. Nếu WTO tiếp tục đưa ra một phán quyết chống lại Hàn Quốc, Seoul sẽ phải quyết định xem có chấp nhận phán quyết này hay không. Hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đã đệ đơn kháng cáo lên WTO, và kết quả dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7. Tuy nhiên, triển vọng của việc kháng cáo là không thực sự sáng sủa, khi nhìn lại lịch sử các kháng cáo trước đây của Hàn Quốc. Cụ thể, Seoul chưa bao giờ thắng trong phiên điều trần phúc thẩm sau khi thất bại trong phiên xử đầu tiên.



Nguy cơ tranh chấp thương mại Hàn-Nhật từ vấn đề thủy sản Fukushima



Trong quá trình chuẩn bị kháng cáo, Chính phủ cho biết sẽ bổ sung những dẫn chứng để chống lại phán quyết của WTO cho rằng việc giới hạn nhập khẩu của Hàn Quốc không tuân theo các quy định của Tổ chức thương mại thế giới. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 7, nhưng quá trình này có thể kéo dài hơn do sự vắng mặt của một số thành viên trong Ủy ban phúc thẩm của WTO. Nếu thua trong phán quyết cuối cùng, Hàn Quốc sẽ phải dỡ bỏ lệnh cấm muộn nhất là 15 tháng, tức là có thể duy trì lệnh cấm tới đầu năm 2021. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc vẫn có thể rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Ông Chung Chul-jin phân tích.



Nếu thua kiện, Hàn Quốc phải lựa chọn giữa tuân theo phán quyết của WTO hay bỏ qua nó để tiếp tục áp đặt các lệnh cấm đối với các sản phẩm thủy sản của Nhật Bản. Theo luật pháp quốc tế, các quy tắc của WTO không có hiệu lực về mặt pháp lý, song, nếu một quốc gia chống lại phán quyết của WTO, quốc gia đối lập có thể tiến hành trả đũa. Vì vậy, nếu Seoul chống lại phán quyết của tổ chức này, Tokyo sẽ nhân cơ hội đó để áp đặt thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nắm giữ lợi thế trên, Nhật Bản sẽ tự ý quyết định các sản phẩm của Hàn Quốc phải chịu thuế, thả “một quả bom” thuế quan vào Hàn Quốc, và chắc chắn hai nước sẽ rơi vào một cuộc tranh chấp thương mại “lưỡng bại câu thương”.



Chính phủ cần giải quyết vấn đề dựa trên những cơ sở khoa học và giám định khách quan



Nếu dỡ bỏ lệnh cấm, Hàn Quốc phải giải quyết bài toán an toàn thực phẩm trong nước. Ngược lại, nếu duy trì lệnh cấm, Seoul sẽ có thể phải đối mặt với những biện pháp trả đũa của Tokyo. Trong bối cảnh Mỹ đang thực hiện các biện pháp tự vệ đối với máy giặt, đồng thời gây sức ép thương mại lên các sản phẩm thép và ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc, tranh chấp thương mại với Nhật Bản sẽ “đổ thêm dầu vào lửa”. Theo các chuyên gia phân tích, Chính phủ cần phải tiến hành kiểm tra các sản phẩm thủy sản của Nhật Bản một cách cụ thể hơn. Chuyên gia Chung Chul-jin nhận định.



Hiện tại, vẫn chưa thể xác định được liệu các sản phẩm thủy sản từ Nhật Bản sẽ được nhập khẩu vào Hàn Quốc hay không. Tuy nhiên, nếu có dù một khả năng rất nhỏ, Chính phủ cần phải giám định các sản phẩm này và công bố kết quả tới người dân. Tôi cho rằng người dân muốn có tiếng nói với Chính phủ dựa trên các kết quả nghiên cứu khách quan. Khôi phục lòng tin của người dân và xóa bỏ những nỗi sợ hãi trong dân chúng là điều đầu tiên mà Chính phủ cần làm.