Hiệu ứng kinh tế từ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran của Mỹ

Nguy cơ giá dầu thế giới leo thang



Vào tháng 7/2015, sáu cường quốc, bao gồm cả Mỹ, đã ký một thỏa thuận hạt nhân với I-ran, và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với quốc gia vùng Vịnh này vào tháng 1/2016. Tuy nhiên, vào ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, chính thức tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran, đồng thời khôi phục lại các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với quốc gia Trung Đông này. Trước quyết định trên, giá dầu quốc tế đã biến động. Là nước sản xuất dầu thứ ba trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), nếu I-ran bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế, nguồn cung cấp dầu thô chắc chắn sẽ bị giảm. Ngay trong ngày 9/5, dầu thô West Texas Intermediate (WTI) – chỉ số tham chiếu về giá dầu trên thị trường thế giới, trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX (New York Mercantile Exchange) đã đóng cửa ở mức 71,14 USD/thùng, tăng 3% so với một ngày trước đó – mức tăng kỷ lục trong vòng ba năm kể từ tháng 11/2014. Giá dầu thô trên thị trường quốc tế tăng đang đặt một gánh nặng lớn lên nền kinh tế Hàn Quốc. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, Giáo sư Kim Gwang-seok, chuyên ngành Quốc tế học, hệ sau đại học, trường Đại học Hanyang sẽ phân tích sâu hơn.



Hàn Quốc phụ thuộc 100% vào nguồn dầu nhập khẩu cho ngành công nghiệp lọc dầu nội địa. Nói cách khác, Hàn Quốc nhập khẩu dầu thô và xuất khẩu các sản phẩm tinh chế như xăng, dầu. Do đó, dầu thô nhập khẩu cũng được xem như chi phí sản xuất. Nếu giá dầu tăng, giá nhập khẩu nguyên liệu thô và chi phí sản xuất cũng tăng, khiến giá cả hàng hóa và thành phẩm sẽ tăng theo. Lạm phát tăng cao có thể làm giảm nhu cầu và đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Dĩ nhiên, dư luận có thể chờ đợi vào việc tăng giá ở mức vừa phải, tuy nhiên, lạm phát quá mức sẽ là trở ngại lớn đối với quá trình phục hồi kinh tế.



Hậu quả từ quyết định của Washington là gì?



Sau khi các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào I-ran được dỡ bỏ vào năm 2016, nhập khẩu dầu thô của Hàn Quốc từ I-ran đã tăng đáng kể. Cụ thể, dầu mỏ từ I-ran chiếm tới 13% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Hàn Quốc trong năm ngoái, xếp thứ ba, chỉ sau từ Ả-rập Xê-út và Cô-oét. Nếu nhập khẩu dầu thô từ I-ran giảm, Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng cung-cầu dầu khí về trung và dài hạn do phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn dầu thô nhập khẩu, và việc xuất khẩu thành phẩm bị ảnh hưởng có thể làm gia tăng biến động trên thị trường ngoại hối. Ngoài ra, một vấn đề nghiêm trọng khác có thể phát sinh do việc Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran. Giáo sư Kim Gwang-seok cho biết thêm.



Theo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) ban hành năm 2012, Mỹ có thể cấm vận các quốc gia có giao dịch kinh tế với I-ran. Trước đây, Hàn Quốc đã may mắn đáp ứng đủ điều kiện để được miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt, nhờ đó có thể tiếp tục duy trì hợp tác kinh tế với I-ran. Các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể giao dịch bằng tiền won với các tài khoản ngân hàng đứng tên Ngân hàng trung ương I-ran, do Ngân hàng Công nghiệp (IBK) và Ngân hàng Woori quản lý. Tuy nhiên, nếu Seoul không được Washington miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt kinh tế lần này, hệ thống giao dịch hiện thời có thể phải đóng cửa.



Phạm vi của các biện pháp trừng phạt và thời gian ân hạn



Nếu không được miễn trừ trong lần này, Hàn Quốc có thể sẽ phải ngừng nhập khẩu dầu thô từ I-ran, đồng thời các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể sẽ bị cấm giao dịch với các công ty đối tác I-ran bằng đồng won như trước – một vấn đề tương đối nghiêm trọng với các doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc. Tất nhiên, những lo ngại này hiện đang chỉ dừng ở mức giả định, do các biện pháp trừng phạt kinh tế với I-ran sẽ đi kèm với thời gian ân hạn từ ba đến sáu tháng. Ông Kim Gwang-seok phân tích.



Nếu I-ran ngừng các chương trình hạt nhân theo một cách nào đó, hoặc đưa ra các phương án cụ thể thuyết phục được Mỹ trong thời gian ân hạn, Washington có thể sẽ hủy bỏ quyết định vừa đưa ra. Nói cách khác, I-ran sẽ không phải ngừng các giao dịch thương mại quốc tế ngay lập tức, mà quyết định cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra sau thời gian ân hạn. Trên thực tế, Mỹ là nước duy nhất quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran. Dư luận tỏ ra nghi ngờ liệu các biện pháp trừng phạt do một quốc gia đưa ra có thực sự ảnh hưởng tức thì đến tình hình thương mại quốc tế hay không. Rõ ràng, nếu các nước nhập khẩu dầu thô của I-ran cùng tham gia với Mỹ, tác động sẽ đáng kể hơn nhiều.



Đối sách trước việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran là gì?



Trong khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran, các quốc gia khác là Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga vẫn tiếp tục tuân thủ thỏa thuận này. Bên cạnh đó, các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ sẽ có hiệu lực sau 90 đến 180 ngày. Xét tới những yếu tố này, hiệu ứng dây chuyền có thể không thực sự nghiêm trọng như dự kiến. Tuy nhiên, theo Công ty tư vấn năng lượng quốc tế (FGE), giá dầu thế giới có thể sẽ tăng tới mức 100 USD/thùng. Một điều đáng lo ngại khác là kinh tế I-ran có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu các nước khác cùng tham gia với Mỹ. Khi đó, Hàn Quốc chắc chắn sẽ chịu thiệt hại nặng nề khi trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu sang I-ran có quy mô lên tới 4 tỷ USD. Đây là một tiếng chuông báo động đối với các lô hàng xuất khẩu của Hàn Quốc nói chung, và Chính phủ cần nhanh chóng đưa ra các đối sách kịp thời. Giáo sư Kim Gwang-seok nhận định.



Thay vì tìm kiếm một thỏa thuận miễn trừ từ Mỹ, Hàn Quốc nên tìm cách hợp tác với các nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc như Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga để Washington không đưa ra một phương án quá quyết liệt. Các biện pháp mạnh của Mỹ có thể là một cú sốc lớn không chỉ đối với Hàn Quốc mà còn cả với các quốc gia khác đang hợp tác kinh tế với I-ran. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng cần thông báo cho các doanh nghiệp hiện đang hợp tác thương mại với I-ran, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Ngoài ra, doanh nghiệp Hàn Quốc cần đa dạng hóa điểm đến xuất khẩu, ngoài quốc gia Trung Đông này.