Hàn Quốc đệ đơn kiện Mỹ lên WTO về việc áp đặt các biện pháp tự vệ

Trình tự giải quyết tranh chấp của WTO



Ngày 14/5, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về việc Mỹ đã áp đặt các biện pháp tự vệ (safeguard) đối với sản phẩm máy giặt và tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Hàn Quốc. Cụ thể, vào tháng 2, Mỹ đã quyết định áp đặt biện pháp tự vệ đối với hai mặt hàng này từ Hàn Quốc, và viện dẫn rằng các mặt hàng này đã gây tổn hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp của Mỹ. Theo đó, Mỹ sẽ đánh thuế từ 40 đến 50% đối với các máy giặt nhập khẩu khi vượt quá hạn ngạch 1,2 triệu chiếc. Đối với tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Hàn Quốc, Mỹ lấy mức tiêu chuẩn là 2,5 GW, nếu vượt quá mức này sẽ bị áp thuế tối đa 30%. Trên thực tế, các biện pháp tự vệ chỉ được áp dụng để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa trước sự gia tăng đột biến của mặt hàng nhập khẩu gây tổn hại nghiêm trọng cho sản phẩm nội địa. Tuy nhiên, theo Chính phủ Hàn Quốc, Mỹ không chứng minh được việc gia tăng nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc đã gây thiệt hại lớn tới ngành công nghiệp nội địa của nước này. Seoul đã rất nỗ lực giải quyết tranh chấp với Washington thông qua các cuộc đàm phán song phương. Tuy nhiên, Mỹ đã từ chối bồi thường cho các công ty Hàn Quốc chịu thiệt hại do các biện pháp tự vệ. Do vậy, Hàn Quốc đã quyết định đệ đơn kiện lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và sẵn sàng bước vào một cuộc chiến dài hơi trên bàn đàm phán. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, Tiến sĩ Kim Hyung-joo của Viện nghiên cứu kinh tế LG sẽ thảo luận về căng thẳng thương mại giữa hai nước. Trước hết, ông Kim phân tích trình tự giải quyết tranh chấp của WTO.



Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức các cuộc tham vấn song phương trên tinh thần tự nguyện, song, hai bên sẽ phải tổ chức một cuộc đàm phán khác trong vòng một, hai tháng theo hướng dẫn của WTO. Nếu hai bên vẫn không tìm được giải pháp, họ sẽ phải bước vào phiên điều trần của Ban hội thẩm. Ngược lại, nếu hai bên chấp thuận phán quyết ngay trong vòng tham vấn song phương đầu tiên, quá trình giải quyết tranh chấp sẽ kết thúc. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, tranh chấp thường kéo dài đến phiên điều trần thứ hai – nơi phán quyết cuối cùng của Ban hội thẩm được đưa ra. Khi đó, hai bên sẽ phải chấp thuận kết quả này.



Khả năng đàm phán song phương Hàn-Mỹ là gì?



Hàn Quốc sẽ tổ chức tham vấn song phương với Mỹ như là giai đoạn đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trong vòng 60 ngày, Chính phủ Hàn Quốc có thể yêu cầu WTO thành lập một Ban hội thẩm. Thông thường, phải mất một năm để thành lập Ban hội thẩm để giải quyết tranh chấp, và có thể phải mất tới hai, ba năm để đôi bên đi đến phán quyết cuối cùng. Do vậy, trong thời gian này, các nhà xuất khẩu Hàn Quốc không thể tránh khỏi sự thiệt hại tại thị trường Mỹ. Seoul hy vọng có thể giải quyết được tranh chấp ngay trong vòng tham vấn song phương đầu tiên, nhưng rõ ràng triển vọng là không mấy sáng sủa. Tiến sĩ Kim Hyung-joo cho biết.



Khả năng giải quyết tranh chấp thông qua tham vấn song phương là không cao. Trên thực tế, rất nhiều quốc gia, kể cả Mỹ, đã áp dụng chiêu bài biện pháp tự vệ, vốn không dựa trên căn cứ xác đáng mà đơn thuần là muốn kéo dài thời gian. Cụ thể, sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để Mỹ tuân theo phán quyết của WTO và rút lại các biện pháp tự vệ, vốn đã có hiệu lực trong thời gian trước đó, nên các ngành công nghiệp của Mỹ ít nhất có thể được bảo hộ trong thời gian này. Để duy trì lợi thế so với Hàn Quốc, Washington có thể sẽ nỗ lực giữ chân Seoul càng lâu càng tốt và kéo việc giải quyết tranh chấp sang phiên điều trần thứ hai.



Seoul lạc quan về khả năng thắng kiện



Giải quyết tranh chấp thông qua tham vấn song phương là cực kỳ khó. Lần duy nhất mà Hàn Quốc thành công là vụ kiện liên quan đến xuất khẩu tivi màu sang thị trường Mỹ vào năm 1997. Do vậy, nếu không có gì thay đổi, Hàn Quốc sẽ phải trải qua trình tự từ phán quyết đầu tiên, kháng cáo, và phán quyết thứ hai trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra. Ông Kim Hyung-joo phân tích.



Cơ hội chiến thắng của Hàn Quốc là rất cao, khi các biện pháp tự vệ mà Mỹ đưa ra không dựa trên những căn cứ xác đáng. Nhìn vào các báo cáo tài chính và thị phần của nhà sản xuất máy giặt Whirlpool (Mỹ), thật khó có thể đánh giá rằng khả năng sinh lời của hãng này đã xấu đến mức có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Ngoài ra, các số công ty con của công ty này đặt tại Trung Quốc, Việt Nam, và Bra-xin vẫn đang hoạt động tốt. Nói tóm lại, dường như Washington không thể đưa ra các dẫn chứng thuyết phục để áp đặt các biện pháp tự vệ, và khả năng cao là Hàn Quốc sẽ thắng vụ kiện này.



Hàn Quốc tăng cường chính sách thương mại



Trước đây, Hàn Quốc đã thắng tám trong 11 lần đệ đơn kiện Mỹ lên WTO, và Seoul cũng tỏ ra tự tin về một kết quả khả quan trong vụ kiện lần này. Vấn đề là tiến trình giải quyết tranh chấp rất mất thời gian, và Mỹ sẽ không tuân theo phán quyết này trong một thời gian tương đối dài. Cụ thể, Mỹ có trường hợp rút lại các biện pháp tự vệ sau khi sử dụng đầy đủ thời hạn ba năm theo quy định của WTO. Thêm một tín hiệu tiêu cực khác, đó là kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, Mỹ đã bác bỏ thẩm quyền của WTO. Hơn nữa, phán quyết của WTO chỉ được xem như là một khuyến nghị, không có giá trị pháp lý để buộc một quốc gia phải tuân theo. Mặc dù vậy, Tiến sĩ Kim cho rằng việc đưa vụ việc lên WTO là một chiến lược cần thiết và phù hợp một nền kinh tế nhỏ, phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Hàn Quốc. Tiến sĩ Kim Hyung-joo phân tích.



Việc Chính phủ Hàn Quốc đệ đơn kiện lên WTO là khá hợp lý. Đây vừa là quyền vừa là trách nhiệm của một nước thành viên nhằm bảo vệ và khuyến khích các quốc gia thành viên tuân theo nguyên tắc tự do thương mại và công bằng của WTO. Điều đáng tiếc là Mỹ đang phá vỡ trật tự đó. Nếu các quốc gia khác tránh né việc đưa các vụ việc lên WTO, Washington có thể lạm dụng quyền tự do và “tự tung tự tác”. Do vậy, Hàn Quốc cần có tiếng nói nhất định trước tình trạng này thông qua việc tích cực huy động sự chú ý đến các vấn đề, dù tiến trình đàm phán có thể rất tốn thời gian và gặp nhiều trở ngại. Sau đó, Mỹ rất có thể sẽ nhận ra Seoul sẽ không “khoanh tay đứng nhìn” trước các áp đặt vô lý của Washington và sẽ thận trọng hơn trong việc đưa ra các biện pháp bảo hộ mậu dịch chống lại Hàn Quốc. Tóm lại, Seoul cần tiếp tục gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới Washington.



Hàn Quốc là nước đầu tiên đệ đơn kiện Mỹ lên WTO kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, cho thấy cam kết mạnh mẽ của Seoul nhằm chống lại những hạn chế nhập khẩu không công bằng. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ khó có thể vượt qua rào cản của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trong một sớm một chiều. Do vậy, Hàn Quốc cần nâng cao khả năng đàm phán thông qua hợp tác đa phương với các quốc gia cùng chịu ảnh hưởng để đáp lại những động thái của Mỹ, đồng thời không ngừng gia tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Hàn Quốc, và đa dạng hóa điểm đến xuất khẩu.