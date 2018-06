Chính sách kinh tế của Chính phủ trong năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in

Thu nhập hộ gia đình và phân hóa giàu-nghèo trở nên tồi tệ hơn

Tuần trước, thành tích kinh tế trong nhiệm kỳ năm đầu tiên của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in được hé lộ. Theo đó, Chính sách kinh tế của Tổng thống Moon còn được mệnh danh là “J-nomics” theo đuổi mô hình tăng trưởng kinh tế lấy thu nhập làm chủ đạo, với giả thuyết thu nhập gia tăng sẽ giúp cải thiện phân bố thu nhập trong xã hội và thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, với những chỉ số kinh tế có cả tích cực lẫn tiêu cực, nhiều ý kiến cho rằng cần phải tăng cường rà soát lại các chính sách kinh tế này. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, Giáo sư Choi Bae-geun, thuộc khoa Kinh tế, trường Đại học Konkuk, sẽ phân tích kỹ hơn về bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc và thảo luận một số giải pháp để cải thiện tình hình hiện nay.



Ngày 29/5, Tổng thống Moon Jae-in đã mở cuộc họp bất thường, đánh giá lại xu hướng thu nhập hộ gia đình sau một năm cầm quyền. Theo kết quả thống kê, thu nhập trung bình của 20% bộ phận người dân có thu nhập thấp nhất trong xã hội trong quý đầu năm nay đã giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, một dấu hiệu đáng báo động bởi dù thu nhập của nhóm người này tăng lên, cũng chưa chắc có thể trang trải cuộc sống, huống hồ con số này lại đang giảm. Ngược lại, thu nhập của 20% bộ phận người dân có thu nhập cao nhất trong xã hội lại tăng 9%. Về cơ bản, Chính phủ Tổng thống Moon theo đuổi các chính sách kinh tế đặt trọng tâm vào con người với mô hình tăng trưởng kinh tế lấy thu nhập làm chủ đạo, đặc biệt là hỗ trợ các hộ gia đình yếu thế trong xã hội. Do đó, không có gì quá ngạc nhiên khi Chính phủ đương nhiệm bị sốc trước tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày một tồi tệ.



Chỉ số lòng tin người tiêu dùng tăng trở lại trong tháng 5, sau sáu tháng giảm liên tục

Một ngày trước cuộc họp bất thường trên, Tổng thống Moon Jae-in đã chủ trì một cuộc họp với các trợ lý để kiểm tra về chính sách kinh tế và tình hình việc làm. Cụ thể, các nhà máy hoạt động thuận lợi đã tạo ra nhiều việc làm hơn, khiến thu nhập của người lao động tăng lên. Song các nhà máy hiện nay chỉ chạy với công suất trung bình bằng 70% công suất tối đa trong tháng 3, hiệu suất thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2009, trong khi tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức hơn 4%. Bối cảnh trên đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm tới những tác động trái ngược của chính sách kinh tế J-nomics mà Chính phủ đang theo đuổi. Tuy nhiên, một số chỉ số kinh tế khác cũng khá khả quan. Ông Choi Bae-geun phân tích.



Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) đã tăng trở lại vào tháng 5, sau năm tháng giảm liên tục kể từ tháng 12 năm ngoái. Các kết quả thống kê dựa trên một cuộc khảo sát lòng tin của người dân với tình hình kinh tế trong tương lai. Theo BOK, điều này có được là nhờ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua. Ngoài ra, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả, mang lại sự khích lệ lớn đối với các nhà đầu tư trong nước.



Sản lượng công nghiệp tăng 1,5% nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro

Chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) đã đạt mức 107,9 điểm trong tháng 5, tăng 0,8 điểm so với tháng trước đó. Vượt mức 100 điểm, chỉ số này phản ánh tỷ lệ người lạc quan về kinh tế lớn hơn so với người bi quan. Bên cạnh đó, sản lượng công nghiệp quốc gia cũng đang có những dấu hiệu tích cực. Giáo sư Choi Bae-geun cho biết.



Theo báo cáo của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm 31/5, sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 4 đã tăng trưởng trở lại so với tháng trước đó, nhờ sự gia tăng nhu cầu về chíp bán dẫn và các lô hàng phụ tùng linh kiện ô tô. Trên thực tế, ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi thị phần của ngành này trên thị trường toàn cầu đang giảm. May mắn thay, xuất khẩu ô tô sang châu Âu trong tháng 4 đã hồi sinh đáng kể, góp phần vào sự phục hồi của ngành sản xuất linh kiện ô tô và kéo theo đó là sự cải thiện về hiệu suất vận hành sản xuất trung bình. Tuy nhiên, chúng ta không nên quá lạc quan bởi nếu doanh số bán lẻ giảm, đầu tư cho các ngành công nghiệp phụ trợ cũng sẽ tiếp tục giảm. Nói cách khác, tôi cho rằng các điều kiện kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.



Rà soát các chính sách kinh tế, và điều chỉnh chính sách kinh tế J-nomics?

Sản lượng công nghiệp Hàn Quốc trong tháng 4 tăng 1,5% so với tháng trước, nhờ sự phục hồi của các ngành công nghiệp như chíp bán dẫn, ô tô và xây dựng. Tuy nhiên, tiêu dùng và đầu tư lại giảm. Doanh số bán lẻ, chỉ số phản ánh tiêu dùng tư nhân, trong tháng 4 đã giảm sau ba tháng tăng trưởng, còn đầu tư cơ sở đã giảm hai tháng liên tiếp. Rõ ràng, có những chỉ số tiêu cực đã được cải thiện, trong khi có một số chỉ số khác lại trở nên xấu đi, khiến việc đánh giá tổng thể nền kinh tế trở nên khó khăn. Theo đó, có những dự báo trái chiều về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay.

Cụ thể, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) hôm 31/5 dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế quốc gia của Hàn Quốc trong năm nay và năm sau đều là 3%, tương tự mức dự báo của Chính phủ và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK). Trong khi đó, cũng trong ngày này, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) đã đưa ra triển vọng tăng trưởng kinh tế của năm nay chỉ là 2,9%. Tuy nhiên, OECD đã cảnh báo rằng khả năng lan rộng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và đầu tư xây dựng nhà ở chững lại là những yếu tố rủi ro đối với nền kinh tế Hàn Quốc. KDI cũng dự đoán rằng ngân sách bổ sung và chính sách việc làm của Chính phủ có thể giúp kích thích tiêu dùng, nhưng hiệu quả sẽ giảm đi trong năm tới, đồng thời chỉ ra rằng tình hình xuất khẩu chậm chạp là kết quả của môi trường kinh doanh bất lợi ở cả trong và ngoài nước. Giáo sư Choi Bae-geun nhận định.



Môi trường bên ngoài có nhiều dấu hiệu bất ổn. Cuộc khủng hoảng trong khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn đang diễn ra và nhiều người lo ngại về việc Ý có thể rút khỏi khu vực này. Thị trường chứng khoán Mỹ đang có nhiều biến động, khi các ngân hàng đầu tư của Mỹ hiện đang đầu tư trái phiếu vào thị trường Ý đang đứng trước nguy cơ lỗ vốn. Về môi trường bên trong, nợ hộ gia đình vẫn là một vấn đề lớn, trong khi phân hóa giàu-nghèo trong xã hội đang trở nên nghiêm trọng. Trong bối cảnh hiện nay, tôi cho rằng Chính phủ cần thúc đẩy mô hình tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo để đảm bảo các nguyên tắc cơ bản về kinh tế. Có thể nói chính sách J-nomics thực sự là một sáng kiến tích cực. Tuy nhiên, Chính phủ cần giảm thiểu các tác động phụ không mong muốn và tối ưu hóa lợi ích căn bản của chính sách này. Tóm lại, Chính phủ cần tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp và tạo ra nhiều việc làm đa dạng hơn nữa.



Trong bối cảnh các chỉ số kinh tế biến động khó lường, Chính phủ cần rà soát lại các chính sách kinh tế và điều chỉnh một phần, nếu cần thiết, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách hiệu quả hơn.