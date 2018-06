Ngành công nghiệp thép Hàn Quốc trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch lan rộng trên toàn cầu

Ngành thép Hàn Quốc oằn mình chống đỡ các biện pháp hạn chế nhập khẩu

Mặc dù Seoul đã được Washington miễn trừ khỏi các biện pháp thuế mới, để đổi lại Mỹ sẽ áp dụng hạn ngạch đối với thép nhập khẩu từ Hàn Quốc, nhưng việc này cũng không khiến tình hình trở nên dễ chịu hơn khi nhiều nước khác trên thế giới đang áp đặt các giới hạn nhập khẩu đối với các sản phẩm thép Hàn Quốc. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, ông Choi Byung-il, chuyên gia thương mại quốc tế, và là Giáo sư chuyên ngành Quốc tế học, hệ sau đại học, trường Đại học nữ sinh Ewha, sẽ phân tích về bối cảnh ngành công nghiệp thép Hàn Quốc, đối tượng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trong giai đoạn hiện nay.



Các sản phẩm thép của Hàn Quốc được đánh giá là tốt nhất thế giới cả về chất lượng và giá cả. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008, nhu cầu thép trên thị trường toàn cầu giảm mạnh, khiến các nước phát triển áp đặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu nhằm bảo hộ ngành công nghiệp thép nội địa. Xu hướng này ảnh hưởng đáng kể đến những quốc gia xuất khẩu thép lớn như Hàn Quốc. Một tín hiệu tiêu cực khác là các công ty thép quốc doanh của Trung Quốc, dưới sự hỗ trợ của Chính phủ, đã và đang không ngừng nâng khả năng sản xuất cũng như sản lượng trong 10 năm qua, dẫn đến sự dư thừa nguồn cung trên thị trường thép toàn cầu. Trong bối cảnh này, ngành công nghiệp thép Hàn Quốc đang rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn.



Nguy cơ chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch lan rộng sang các ngành khác như ô tô và chíp bán dẫn

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), các quy chế như thuế chống bán phá giá và các biện pháp tự vệ của các nước áp dụng với các sản phẩm thép Hàn Quốc hiện tại lên tới 95 trường hợp. Con số này chiếm gần một nửa trong tổng số 202 biện pháp hạn chế nhập khẩu áp đặt với các mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc. Trong đó, Mỹ áp dụng 28 trường hợp, Canada có 11 biện pháp, Thái Lan có tám và Ấn Độ có bảy biện pháp. Tính riêng trong năm nay, sản phẩm thép Hàn Quốc đã phải chịu thêm sáu hạn chế nhập khẩu. Ngành thép được Hàn Quốc coi là ngành công nghiệp nền tảng của những ngành công nghiệp khác nên được chính phủ tập trung đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đã lan rộng trên toàn cầu, khiến các sản phẩm thép của Hàn Quốc phải chịu thêm nhiều giới hạn nhập khẩu. Trung Đông, khu vực vốn chưa bao giờ áp dụng các hạn chế đối với Hàn Quốc, đã bắt đầu áp dụng biện pháp tự vệ trong tháng này, trong khi Liên minh châu Âu (EU) cũng đang xem xét hành động tương tự. Với kim ngạch xuất khẩu thép của Hàn Quốc sang EU trong năm ngoái đạt 3,61 tỷ USD, EU là thị trường xuất khẩu thép lớn thứ tư của Hàn Quốc, sau Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Do đó, động thái áp dụng quy chế với sản phẩm thép của EU sẽ chẳng khác gì “đổ thêm dầu vào lửa”. Nghiêm trọng hơn nữa, tình trạng bảo hộ mậu dịch có thể lan sang cả những ngành khác. Giáo sư Choi Byung-il cho biết.



Ngành công nghiệp ô tô có thể là mục tiêu tiếp theo của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Theo Tổng thống Donald Trump, ô tô của Mỹ bán sang EU và Trung Quốc đang phải chịu mức thuế lần lượt là 10% và 25%, trong khi Mỹ chỉ áp dụng mức thuế nhập khẩu ô tô là 2,5%. Đề cập đến sự mất cân bằng này, Tổng thống Trump đã cho rằng các quốc gia khác cần phải giảm thuế nhập khẩu hoặc Mỹ sẽ phải tăng thuế để giải quyết vấn đề này. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp chíp bán dẫn của Hàn Quốc cũng có thể chịu chung số phận với thép. Hàn Quốc và Mỹ là những nước sản xuất chíp bán dẫn chủ yếu trên thị trường toàn cầu. Xét đến động thái cảnh giác của Mỹ trước việc mở rộng kinh doanh chíp bán dẫn ở Trung Quốc, Washington hoàn toàn có thể áp đặt các biện pháp bảo hộ thương mại đối với mặt hàng này, và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến Hàn Quốc.



Khả năng số lượng việc làm và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế giảm

Trong tháng 5, tổng doanh số bán hàng của ngành thép, ô tô và chíp bán dẫn của Hàn Quốc đạt 17,39 tỷ USD, chiếm tới 34% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia. Tuy nhiên, các lô hàng xuất khẩu thép đã bắt đầu giảm. Cụ thể, xuất khẩu thép của Hàn Quốc trong năm ngoái đã tăng 6%, nhưng tới năm nay, đã giảm 7,6% trong tháng 4 và giảm tiếp 0,1% trong tháng 5, do hạn chế nhập khẩu của các nước. Ngoài ra, nếu Mỹ áp đặt mức thuế nhập khẩu cao đối với ô tô Hàn Quốc - điều hoàn toàn có thể xảy ra trong nửa cuối năm nay, ngành công nghiệp ô tô chắc chắn sẽ chịu một cú sốc lớn. Hiện nay, Mỹ đang là thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Hàn Quốc, với kim ngạch xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc sang Mỹ trong năm ngoái đạt 14,6 tỷ USD, chiếm gần một phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, xuất khẩu chíp bán dẫn của Hàn Quốc cũng chiếm tới 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc - nước nhập khẩu chíp bán dẫn lớn nhất của Hàn Quốc, đã bắt đầu tiến hành biện pháp kiểm soát giá đối với các nhà chế tạo chíp bán dẫn Hàn Quốc, nhằm hỗ trợ các công ty nội địa trước các đối thủ cạnh tranh nước ngoài. Ông Choi Byung-il phân tích.



Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng, khiến giá của các mặt hàng nhập khẩu bị hạn chế sẽ tăng lên, đồng nghĩa với việc sản lượng xuất khẩu và doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm giảm đi, dẫn tới giảm sút số lượng việc làm. Một biện pháp các nhà xuất khẩu có thể lựa chọn là xây dựng các dây chuyền sản xuất tại nước ngoài để tránh chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Điều này sẽ khiến cho số lượng việc làm tại Hàn Quốc giảm, một điều Chính phủ Seoul luôn muốn tránh khỏi trong khi tình trạng thất nghiệp đang là vấn đề khá nhức nhối. Không chỉ vậy, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch sẽ tạo ra những hiệu ứng dây chuyền, tác động đến nhiều ngành công nghiệp khác nhau, khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc giảm, và ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế của người dân.



Đối phó chung của cộng đồng quốc tế và nhu cầu xuất khẩu các ngành dịch vụ

Vào tháng 6, Mỹ đã chính thức áp dụng các biện pháp thuế mới với các mặt hàng nhôm, thép nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico và các quốc gia này đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về vấn đề này. Cuộc chiến thương mại giữa các nền kinh tế lớn và các rào cản thương mại gia tăng sẽ thu hẹp quy mô giao dịch thương mại toàn cầu. Khi đó, Hàn Quốc - một nước phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu, có thể sẽ phải đối mặt với những tác động đáng kể. Do đó, Chính phủ cần nhanh chóng đưa ra chính sách thương mại hiệu quả hơn, và tầm nhìn xa hơn cho tương lai. Giáo sư Choi Byung-il nhận định.



Với những ngành công nghiệp sản xuất liên quan, Hàn Quốc chỉ có thể đối phó một cách khá hạn chế. Do đó, Seoul có thể hợp tác với các nước cùng rơi vào hoàn cảnh tương tự, và mang đến một tiếng nói có sức nặng hơn. Ngoài ra, trong nền kinh tế Hàn Quốc, khối các ngành dịch vụ tạo ra tới 70% công ăn việc làm, nhưng trên thực tế lại yếu kém về khâu xuất khẩu. Trong khi đó, các ngành xuất khẩu chủ lực lại chỉ tạo ra 30% việc làm. Bởi vậy, Chính phủ cần phải cân nhắc làm sao để thể xuất khẩu các ngành dịch vụ chiếm đa số trong nền kinh tế trong nước ra nước ngoài. Nếu có thể đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu, Hàn Quốc có thể giảm tác động của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đối với ngành sản xuất trong nước về trung và dài hạn.