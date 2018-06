Hiệu ứng dây chuyền từ quyết định tăng lãi suất cơ bản của Mỹ

FED tăng lãi suất cơ bản lên mức 2% và khả năng tăng lãi suất hai lần nữa trong nửa cuối năm nay

Lãi suất cơ bản của Mỹ đã chạm mốc 2% lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008. Cụ thể, ngày 13/6 (theo giờ địa phương), Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25%, duy trì ở mức 1,75% đến 2%/năm. Đây là lần điều chỉnh thứ hai trong năm nay sau lần nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25% vào tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm hơn cả đó là những bước đi tiếp theo của FED, khi tám trong số 15 thành viên của cơ quan này dự đoán FED sẽ tăng lãi suất cơ bản bốn lần trong năm nay. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, ông Kim Gwang-seok, Giáo sư chuyên ngành Quốc tế học, hệ sau đại học, trường Đại học Hanyang, sẽ phân tích những hiệu ứng dây chuyền từ quyết định nâng lãi suất vừa qua của Mỹ.



Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25%, duy trì ở mức 1,75% đến 2%/năm. Ngoài ra, có những tín hiệu dự báo Mỹ sẽ tiếp tục nâng lãi suất cơ bản hai lần nữa vào nửa cuối năm nay, khiến số lần tăng lãi suất trong năm 2018 có thể là bốn lần, thay vì ba lần như dự báo trước đó. Không có gì ngạc nhiên khi dư luận đang tỏ ra hết sức lo ngại về quyết định này của Mỹ, bởi vì Seoul đã đóng băng mức lãi suất cơ bản kể từ tháng 11 năm ngoái, khiến chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ có thể sẽ gây ra tình trạng đảo ngược lãi suất giữa hai nước. Ngoài ra, quyết định vừa qua của FED đang khiến khoảng cách lãi suất giữa hai nước đang ngày càng nới rộng hơn. Sự chú ý đang dồn vào việc liệu Seoul có điều chỉnh lãi suất để theo kịp những động thái của Washington hay không.



Tác động tiêu cực từ việc tăng lãi suất của Mỹ đối với những nền kinh tế mới nổi

Nhiều người đã dự đoán được mức tăng lãi suất lần này của FED, khi xem xét triển vọng tăng trưởng kinh tế, tình trạng lạm phát và thị trường việc làm ở Mỹ đều được cải thiện so với tháng 3. Tuy nhiên, vấn đề là Washington đã điều chỉnh lãi suất nhanh hơn so với dự kiến, chỉ ba tháng sau lần điều chỉnh gần nhất. Trong khi đó, kể từ tháng 11 năm ngoái, Hàn Quốc vẫn đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 1,5%, khiến chênh lệch lãi suất giữa hai nước hiện đã lên tới 0,5%. Khoảng cách này thậm chí có thể sẽ tiếp tục được nới rộng, nếu Mỹ nâng lãi suất cơ bản thêm hai lần nữa trong nửa cuối năm nay. Trong bối cảnh hiện nay, quyết định tăng lãi suất của Mỹ đang tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các nền kinh tế mới nổi. Ông Kim Gwang-seok phân tích.



Cục dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất cơ bản có nghĩa là đồng đô-la Mỹ tăng giá trị. Nếu Mỹ tiếp tục duy trì chính sách trên, trong khi các nền kinh tế mới nổi đóng băng tỷ lệ lãi suất, đồng nội tệ của những nước này sẽ bị suy yếu so với đồng đô-la Mỹ. Điều này khiến các nhà đầu tư lo ngại về sự mất giá đồng tiền và rút vốn khỏi thị trường, kéo theo sự tháo chạy của dòng vốn đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ về một cuộc khủng hoảng tiền tệ ở những quốc gia này. Dư luận tỏ ra lo ngại về tình hình tài chính bất ổn có thể xảy ra tại những nền kinh tế mới nổi.



Khả năng Hàn Quốc điều chỉnh lãi suất?

Thị trường tài chính tại các nền kinh tế mới nổi đang chao đảo bởi quyết định tăng lãi suất vừa qua của Mỹ. Theo đó, đồng peso của Argentina đã giảm 1,95% vào ngày 13/6, và đóng cửa ở mức thấp kỷ lục là 26,26 peso/USD. Ngân hàng trung ương Argentina đã nâng lãi suất cơ bản lên 6,25% nhằm đề phòng sự giảm giá của đồng nội tệ, tuy nhiên, đối sách trên vẫn thất bại trong việc ngăn cản dòng vốn đầu tư chảy khỏi thị trường nước này. Bên cạnh đó, đồng nội tệ tại các thị trường mới nổi như Bra-xin và Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm hơn 10% so với đầu năm nay. Trong bối cảnh hàng loạt nền kinh tế mới nổi rơi vào khủng hoảng có thể gây sốc đối với nền kinh tế toàn cầu, các chuyên gia lo ngại về khả năng tái diễn cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 hoặc cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Do đó, Hàn Quốc cũng đang hết sức cảnh giác với những hiệu ứng từ quyết định tăng lãi suất của Mỹ đối với thị trường tài chính trong nước. Giáo sư Kim Gwang-seok cho biết.



Với quyết định tăng lãi suất của Mỹ, việc dòng vốn đầu tư chảy khỏi các thị trường mới nổi, và chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ được nới rộng đang làm dấy lên lo ngại về sự tháo chạy của dòng vốn đầu tư. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn chưa chứng kiến bất kỳ một tín hiệu rõ ràng nào về hiện tượng này. Trên thực tế, trong bối cảnh kinh tế Hàn Quốc đang phục hồi vững chắc, rủi ro địa chính trị trong khu vực cũng đã được giảm nhẹ, và kỳ vọng về hợp tác kinh tế liên Triều đang dâng cao, Hàn Quốc sẽ không bị ảnh hưởng ngay lập tức về vấn đề vốn. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, Hàn Quốc sẽ khó có thể tránh khỏi sự tháo chạy của dòng vốn đầu tư, nếu Washington tiếp tục tăng lãi suất cơ bản, trong khi Seoul khó có thể thực hiện cùng một biện pháp điều chỉnh.



Xu hướng điều chỉnh lãi suất tại các nền kinh tế lớn

Ngày 14/6, Chính phủ đã triệu tập một cuộc họp chính sách tài chính nhằm tìm ra giải pháp giúp giảm thiểu những biến động trên thị trường. Theo đó, Chính phủ cho rằng khả năng dòng vốn đầu tư chảy khỏi thị trường Hàn Quốc là khá thấp, khi Seoul viện dẫn các yếu tố như cán cân vãng lai đạt thặng dư 74 tháng liên tiếp, và dự trữ ngoại hối đầy đủ, đạt gần 400 tỷ USD. Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đang phải chịu rất nhiều áp lực. Ông Kim Gwang-seok phân tích.



Cùng với xu thế tăng lãi suất cơ bản của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản đã nhận thấy cần phải thích nghi theo xu hướng đồng đô-la Mỹ mạnh. Điều này có nghĩa là Mỹ, EU và Nhật Bản sẽ chuyển từ chính sách nới lỏng tiền tệ sang thắt chặt tiền tệ. Hàn Quốc cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp với xu hướng này. Tuy nhiên, Seoul đang phải đối mặt với vấn đề nan giải khi sự phục hồi kinh tế chưa đủ nhanh để áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ.



Ngày 14/6, Ngân hàng trung ương châu Âu đã công bố kế hoạch chấm dứt chương trình nới lỏng tiền tệ vào cuối năm nay. Trong cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định giảm việc mua trái phiếu Chính phủ từ ba đến năm năm, hé lộ khả năng Tokyo sẽ áp dụng chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Trong khi đó, Hàn Quốc nhiều khả năng vẫn phải nhanh chóng tăng lãi suất cơ bản, dù động thái này sẽ làm trầm trọng hơn vấn đề nợ hộ gia đình, vốn đã vượt qua mức 1.400.000 tỷ won (1.300 tỷ USD). Ngoài ra, Chính phủ cũng cần phải xem xét đến vấn đề lạm phát và xuất khẩu, khi tình hình cũng không thực sự khả quan. Trong khi đó, Chính phủ cũng không thể “khoanh tay đứng nhìn” tình trạng chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ đang ngày càng nới rộng, và sự chao đảo tại các nền kinh tế mới nổi đang lan rộng. Nếu Seoul tiếp tục đóng băng lãi suất cơ bản trong tháng 7 hoặc tháng 8, trong khi Washington tăng lãi suất trong tháng 9, chênh lệch lãi suất giữa hai nước sẽ lên tới 0,75%. Trong khi FED dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm hai lần nữa trong năm 2018, dư luận kỳ vọng Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cũng sẽ tăng lãi suất trong tháng 7 hoặc tháng 8 của quý III, hay trong tháng 10 hoặc tháng 11 của quý IV năm nay.

Trước những lo ngại về khả năng BOK tăng lãi suất do FED đã nâng lãi suất, vào ngày 14/6, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã giảm điểm và đồng won đã hạ giá so với đồng đô-la Mỹ. Các nhà quan sát thị trường dự đoán BOK có thể sẽ tăng lãi suất để giảm những tác động không mong muốn từ chênh lệch lãi suất giữa hai nước. Dư luận đang hết sức chú ý tới quyết định của BOK trong cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ vào tháng tới.