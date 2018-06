Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tác động trực tiếp tới nền kinh tế Hàn Quốc

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu

Tranh chấp thương mại Mỹ-Trung bắt đầu nổ ra vào tháng 3 vừa qua, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ áp thuế 25% đối với 1.300 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá lên tới 50 tỷ USD. Căng thẳng càng leo thang khi Bắc Kinh ngay lập tức đáp trả với kế hoạch đánh thuế đối với hàng hóa của Mỹ. Sau đó, hai bên đã tổ chức ba vòng đàm phán thương mại, và dường như đã đạt được một số thỏa hiệp. Tuy nhiên, vào ngày 15/6, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt mức thuế 25% đối với 1.102 mặt hàng của Trung Quốc, trị giá 50 tỷ USD kể từ ngày 6/7 sắp tới. Không chịu thua kém, Trung Quốc khẳng định sẽ đáp trả biện pháp của Mỹ một cách tương xứng. Vào ngày 18/6, Tổng thống Mỹ tiếp tục phát biểu rằng sẽ đáp trả với quy mô gấp bốn lần nếu Bắc Kinh tiến hành các biện pháp thuế quan mới. Tuyên bố này đã gây ra phản ứng quyết liệt từ Bộ Thương mại Trung Quốc. Rõ ràng, xung đột thương mại Mỹ-Trung đang ngày càng leo thang, phủ một bóng mây đen lên nền kinh tế toàn cầu. Là quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu, Hàn Quốc tỏ ra hết sức lo ngại phải hứng chịu một cú sốc lớn trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ-Trung leo thang. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, ông Cho Yong-chan, Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế Mỹ-Trung phân tích kỹ hơn về việc vấn đề này có ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế Hàn Quốc.



Lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã khiến thị trường chứng khoán thế giới giảm và giá dầu thô trên thị trường chao đảo. Tại Trung Quốc, nơi được xem là mất nhiều hơn được trong cuộc chiến này, chỉ số thị trường chứng khoán Thượng Hải (SCI) đã giảm xuống dưới mức 3.000 điểm lần đầu tiên trong vòng hai năm. Một số cổ phiếu Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài cũng giảm điểm, trong đó đáng chú ý là sự sụt giảm của các cổ phiếu liên quan đến mặt hàng ô tô, trong bối cảnh các nhà đầu tư dường như đang cảm thấy áp lực khi Tổng thống Donald Trump ngụ ý sẽ áp đặt mức thuế quan mới đối với các sản phẩm ô tô và phụ tùng linh kiện nhập khẩu. Nếu điều này trở thành hiện thực, các quốc gia xuất khẩu ô tô lớn sang thị trường Mỹ như Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.



Chỉ số thị trường chứng khoán sụt giảm và đồng won giảm giá

Trước những lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, vào ngày 18/6, hầu hết các thị trường chứng khoán trên toàn cầu đều giảm điểm, trong đó thị trường chứng khoán Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kong đã lao dốc, giảm tới hơn 6%. Rõ ràng điều này phản ánh tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư. Theo Giám đốc Cho Yong-chan, Hàn Quốc cũng không phải là ngoại lệ.



Các thị trường chứng khoán toàn cầu và thị trường ngoại hối đều biến động mạnh trước những lo ngại về khả năng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bùng nổ một cách toàn diện. Rõ ràng, tâm lý các nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng trước nguy cơ rủi ro lan rộng. Tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc, từ ngày 5/6 đến ngày 20/6, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 1.326 tỷ won (hơn 1 tỷ USD). Xu hướng đồng đô-la Mỹ mạnh đã được ghi nhận trên thị trường toàn cầu, khi nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang mua trái phiếu Chính phủ Mỹ, một tài sản được coi là tương đối ổn định. Trong khi đó, các quốc gia phụ thuộc nhiều vào hoạt động thương mại hoặc những nước có tỷ lệ phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc được cho là sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc chiến thương mại này. Một số đơn vị tiền tệ như đồng đô-la Úc, đồng đô-la Đài Loan, đồng won Hàn Quốc, đồng đô-la Singapore, và đồng đô-la Malaysia đang đứng trước nguy cơ giảm giá mạnh.



Thách thức lớn đối với xuất khẩu của Hàn Quốc

Vào ngày 21/6, chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) đã đóng cửa ở mức 2.337,83 điểm, giảm 1,1% so với một ngày trước đó, và ghi nhận mức thấp nhất trong vòng chín tháng. Cùng ngày, tỷ giá hối đoái won-USD đã đạt mức 1.112,8 won/USD, khiến giá trị đồng won hạ xuống mức thấp nhất trong vòng bảy tháng. Sự chững lại của các cổ phiếu và tiền tệ của Hàn Quốc được lý giải là do các nhà đầu tư nước ngoài đang cố gắng tránh những tài sản tiềm ẩn rủi ro trước thông tin về cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nghiêm trọng hơn nữa, cuộc chiến này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu của Hàn Quốc. Giám đốc Cho Yong-chan nhận định.



Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đứng thứ bảy trên thế giới, trong đó Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường xuất khẩu chủ chốt của Hàn Quốc. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), xuất khẩu của Hàn Quốc sang hai thị trường này chiếm tới 36,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Đặc biệt, Trung Quốc chiếm tới gần 80% xuất khẩu hàng hóa trung gian và vốn của Hàn Quốc. Theo Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai, nếu xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 10%, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc sẽ giảm tới 28,2 tỷ USD/năm.



Seoul cần đối phó như thế nào trước nguy cơ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung dâng cao?

Trung Quốc và Mỹ là hai đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Nếu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng nổ, quy mô giao dịch thương mại toàn cầu giảm, sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu như Hàn Quốc. Hơn nữa, mỗi trở ngại xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đều có thể gây thiệt hại đáng kể tới xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc. Tất nhiên, vẫn còn một khoảng thời gian nhất định trước khi các biện pháp thuế mới của Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 6/7. Seoul chắc chắn đang trông đợi vào một số nhượng bộ giữa Washington và Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo Giám đốc Cho Yong-chan, Hàn Quốc cần phải chủ động chuẩn bị cho những đối sách của riêng mình.



Xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ không chỉ làm tổn thương lẫn nhau, mà còn giáng một đòn mạnh vào kinh tế toàn cầu. Trên thực tế, trong cuộc chiến này không có bên nào giành được chiến thắng. Do đó, chỉ khi Mỹ và Trung Quốc dừng xung đột thì kinh tế thế giới mới tiếp tục mở rộng và thị trường chứng khoán toàn cầu ổn định trở lại. Tuy nhiên, trái với những kỳ vọng trên, Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng sẽ nỗ lực giải quyết cái mà ông gọi là “mất cân bằng” thương mại và tích cực bảo vệ tài sản, trí tuệ của Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào nửa cuối năm nay. Với những biến động ngày càng gia tăng trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung, Hàn Quốc cần chuẩn bị cho những rủi ro trên thị trường thông qua việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và mở rộng các kênh trao đổi thương mại với các đại diện thương mại công và tư tại Mỹ. Chính phủ, các tổ chức cá nhân và giới nghiên cứu tại Hàn Quốc cần phối hợp, để cùng đưa ra một kế hoạch dự phòng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, khi xem xét đến sự phụ thuộc quá lớn của Hàn Quốc vào hai thị trường này. Chính phủ cũng cần phải chuẩn bị cho khả năng các biện pháp thương mại của Mỹ nhằm vào Trung Quốc có thể mở rộng sang Hàn Quốc.