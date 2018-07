Chính phủ Hàn Quốc công bố dự thảo về việc cải cách thuế tài sản

Kế hoạch cải cách thuế tài sản dần được định hình



Chính phủ Hàn Quốc đang dần định hình việc cải cách thuế tài sản. Theo đó, ngày 3/7, Ủy ban đặc biệt về cải cách tài chính trực thuộc Phủ Tổng thống đã đệ trình các khuyến nghị về việc cải cách thuế tài sản, trong đó có đề xuất tăng thuế đối với những cá nhân sở hữu bất động sản giá trị lớn và những tài sản tài chính. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, ông Park Won-gap, Chuyên gia tư vấn quản lý tài sản của Ngân hàng Kookmin (KB) sẽ phân tích nội dung dự thảo và những tác động dự kiến đối với nền kinh tế Hàn Quốc.



Cải cách thuế tài sản, một chủ đề nóng trên thị trường bất động sản trong nửa cuối năm nay, đang được định hình. Nội dung đáng chú ý nhất của dự thảo cải cách do Ủy ban đặc biệt về cải cách tài chính công bố chính là những đổi mới toàn diện về thuế tài sản, vốn đã được duy trì trong suốt 10 năm qua. Cụ thể, Ủy ban này đã đề xuất tăng giá trị định giá bất động sản thêm 5% mỗi năm trong vòng bốn năm tới, để đẩy mức định giá hiện chỉ bằng 80% giá trị giao dịch thực như hiện nay về bằng giá trị thực vào năm 2022. Ngoài ra, thuế bất động sản được áp dụng với cả khu vực đất trống của mặt bằng văn phòng hay thương mại. Ủy ban này cũng kêu gọi tăng thuế bất động sản đối với đất trống bao gồm trong mặt bằng văn phòng hoặc thương mại và những nguồn thu từ việc cho thuê bất động sản.



Tác động của việc cải cách thuế trên thị trường bất động sản



Tháng trước, Ủy ban đặc biệt về cải cách tài chính đã đề xuất bốn phương án cải cách, bao gồm tăng phần chịu thuế của những giao dịch bất động sản; tăng giá trị định giá bất động sản theo từng giai đoạn; áp dụng cả hai phương án trên; hoặc áp dụng mức thuế khác nhau đối với những người sở hữu một ngôi nhà và những người có nhiều ngôi nhà. Chính phủ đã đề xuất phương án này nhằm thắt chặt thuế bất động sản một cách toàn diện, một vấn đề đã được nới lỏng vào năm 2008, khi Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak lên nắm quyền.Theo Ủy ban đặc biệt về cải cách tài chính, số lượng người đóng thuế bất động sản đã giảm tới 47,3% kể từ khi luật thuế tài sản được sửa đổi vào năm 2008. Tính đến cuối năm 2015, tỷ lệ thuế tài sản so với Tổng thu nhập quốc dân (GDP) của Hàn Quốc đã giảm xuống mức 0,8% và tỷ lệ thuế hữu dụng, tức khoản thuế phải nộp vào ngân sách thông qua việc áp dụng các sắc thuế thu nhập, của thuế tài sản đã giảm xuống mức 0,16%. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của các nước trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OCED) tương ứng là 1,1% và 0,33%. Theo ước tính, việc cải cách thuế bất động sản như dự thảo mới được đề ra sẽ có thể ảnh hưởng tới 346.000 chủ sở hữu nhà ở và tăng thêm 1.100 tỷ won (khoảng 1 tỷ USD) tiền thuế. Bên cạnh đó, dự thảo này chắc chắc sẽ tạo ra gánh nặng lớn hơn cho những người sở hữu nhiều căn hộ. Chuyên gia Park Won-gap giải thích.



Chủ sở hữu có hơn một căn hộ sẽ phải tìm ra biện pháp để không phải chịu thuế cao, như đăng ký kinh doanh với các căn nhà với mục đích cho thuê, hoặc đầu tư vào các tòa nhà thương mại, cụ thể là những căn nhà nhỏ và cửa hàng. Vào năm 2005, khi Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun quyết định áp dụng thuế bất động sản cao hơn nhiều đối với các chủ sở hữu nhà, có rất nhiều nhà đầu tư đã đổ tiền vào loại hình bất động sản thương mại này. Trong bối cảnh lãi suất cho vay ngân hàng tăng và tiêu dùng trì trệ như hiện nay, các nhà đầu tư có thể sẽ tập trung vào các khu vực đô thị đông dân cư, hoặc nơi có số người lưu động cao. Chủ sở hữu nhiều căn nhà có thể tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư tài sản bằng cách giảm số lượng căn hộ của họ.



Mở rộng đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân



Mặc dù Chính phủ đã công bố kế hoạch sửa đổi luật thuế, nhưng thị trường bất động sản hiện chưa có phản ứng thái quá. Song do trọng tâm của dự thảo mới là đánh thuế cao lên những chủ sở hữu nhiều căn nhà nên họ nhiều khả năng sẽ phải bán một số căn hộ và đầu tư vào các cửa hàng hoặc các tòa nhà “officetel” (tòa nhà văn phòng kiêm nhà ở) nhằm tránh mức thuế cao. Trước những đối sách bất động sản được công bố triền miên từ nửa cuối năm ngoái bên cạnh dự thảo lần này, giao dịch nhà ở trên thị trường dự kiến sẽ trì trệ, chững lại. Bên cạnh đó, Ủy ban đặc biệt về cải cách tài chính còn đề xuất tăng thuế đối với những người có thu nhập tài chính cao. Ông Park Won-gap giải thích rõ hơn.



Ủy ban đặc biệt về cải cách tài chính đã đề nghị giảm ngưỡng mức trần đánh thuế thu nhập cá nhân từ 20 triệu won (khoảng 18.000 USD)/ tháng xuống còn 10 triệu won (khoảng 9.000 USD)/tháng). Trong năm 2016, khoảng 90.000 người Hàn Quốc đã phải đóng thuế thu nhập. Tuy nhiên, ước tính dự thảo mới sẽ ảnh hưởng thêm 310.000 người, khiến số người nộp thuế sẽ tăng lên từ 90.000 người thành 400.000 người. Chính phủ và đảng cầm quyền đang tỏ ra khá miễn cưỡng trong việc chấp nhận đề xuất này, và cho rằng việc hạ thấp mức trần xuống mức 10 triệu won (khoảng 9.000 USD)/tháng là quá quyết liệt, có nguy cơ ảnh hưởng tới cả những người về hưu và những người thuộc tầng lớp trung lưu. Vì vậy, Chính phủ nhiều khả năng sẽ bác bỏ đề xuất trên.



Điều chỉnh tốc độ áp dụng thuế bất động sản là đối sách cần thiết



Đề xuất cải cách thuế tài sản hướng đến mục tiêu bình đẳng thuế, khi xem xét tới thực tế là 10% người có thu nhập cao nhất đang nắm giữ tới hơn 90% tài sản tài chính trong xã hội. Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Tài chính, Chính phủ sẽ khó chấp nhận đề xuất này của Ủy ban đặc biệt nhằm thực hiện kế hoạch cải cách kể từ năm tới. Việc mở rộng đối tượng nộp thuế thu nhập sẽ tạo ra cú sốc lớn cho những người đã nghỉ hưu, vốn chỉ sống dựa vào lãi suất ký gửi bằng việc gửi đồng lương hưu ở ngân hàng hoặc những người có thu nhập nhờ vào việc cho thuê nhà đất và một gánh nặng thuế lớn hơn có thể ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Chuyên gia Park Won-gap cho rằng cần phải điều chỉnh tốc độ áp dụng thuế tài sản và thuế thu nhập mới.



Với khoảng 40 khu vực điều chỉnh thuế bất động sản, bao gồm thủ đô Seoul, những chủ sở hữu nhiều nhà ở sẽ phải đối mặt với tỷ lệ tăng thuế từ 52% lên mức 62% khi bán nhà. Trên thực tế, Hàn Quốc có một chế độ gọi là miễn giảm thuế đối với những người sở hữu nhà trong một thời gian dài. Song hiện tại Chính phủ không áp dụng chế độ này. Tức là ngay cả khi những người sở hữu hai căn nhà trở lên muốn bán nhà trước gánh nặng thuế tài sản, họ lại không bán được nhà do lo ngại về thuế thu nhập mới. Do đó, Chính phủ nên đưa ra hướng dẫn về thuế tài sản để hỗ trợ các chủ sở hữu nhiều căn hộ tìm thấy lối thoát. Tôi cho rằng định hướng cơ bản của cải cách thuế bất động sản đã được định hình một cách đúng đắn. Tuy nhiên, việc triển khai vội vàng có thể phản tác dụng và đánh vào những đối tượng không mong muốn. Chính phủ cần thực hiện kế hoạch một cách linh hoạt hơn, dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có cả xem xét phản ứng cụ thể trên thị trường.



Dựa trên những khuyến nghị, Chính phủ sẽ đệ trình kế hoạch cải cách thuế trong phiên họp thường kỳ của Quốc hội vào tháng 9. Chính phủ dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý trong năm nay để bắt tay thực hiện kể từ năm tới. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm thế nào để cải cách thuế mà không tác động quá lớn đến thị trường bất động sản và nền kinh tế.