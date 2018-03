Tập đoàn viễn thông KT – doanh nghiệp giới thiệu thử nghiệm mạng di động 5G đầu tiên trên thế giới tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang

KT – doanh nghiệp tỏa sáng với công nghệ mạng di động 5G đầu tiên trên thế giới tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018

Cùng với sự mở rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một làn gió mới đang thổi bùng lên trên toàn bộ ngành kinh doanh. Trong bối cảnh những công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), mạng internet của đồ vật (IoT) xuất hiện ngày một nhiều, và thị trường toàn cầu biến đổi từng ngày, doanh nghiệp Hàn Quốc với sự đổi mới kinh ngạc, giàu ý tưởng sáng tạo và công nghệ hàng đầu, đang dần vươn lên vị trí đỉnh cao.

Vì vậy, từ hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu những doanh nghiệp Hàn Quốc đi đầu trong việc tạo ra những ý tưởng mới và dẫn dắt nền kinh tế trong tương lai với tên gọi “Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc”. Công ty đầu tiên chúng ta cùng gặp gỡ là KT, doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đã ra mắt thử nghiệm mạng di động thế hệ thứ năm (5G) đầu tiên tại Olympic PyeongChang 2018. Sau đây, Giám đốc chiến lược mạng Kim Young-in sẽ giới thiệu về công ty của mình.



Tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang được tổ chức vào tháng trước, tập đoàn KT đã triển khai thử nghiệm mạng di động 5G tại các địa điểm diễn ra Olympic như huyện Pyeongchang và Gangneung (tỉnh Gangwon), hay tại khu vực quảng trường Gwanghwamun tại trung tâm thành phố Seoul, nơi tập trung nhiều khách du lịch cũng như các quan chức Olympic. Bằng việc sử dụng mạng 5G, KT đã thực hiện phát các dịch vụ truyền thông và quảng cáo hấp dẫn với tên gọi “Theo dõi từ bên trong” (Inside the Track). Cụ thể hơn, trước đây, các khán giả bên ngoài sân vận động đều phải xem các trận đấu hay trò chơi thông qua truyền hình hay màn ảnh TV. Tuy nhiên hiện nay, dịch vụ này của chúng tôi cho phép người xem có cảm giác như đang ngồi trong nhà thi đấu thực sự. Ví dụ, một máy ảnh nhỏ sẽ được gắn trên một chiếc xe trượt ván lòng máng và liên tục truyền những cảnh quay trực tiếp theo di chuyển của vận động viên đang trong cuộc tranh tài. Những cảnh quay này đã được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới thông qua công nghệ mạng di động 5G của KT, giúp người xem cảm thấy như đang chạy trên một chiếc xe trượt ván lòng máng thực thụ.







Những nỗ lực cho “Thế vận hội 5G” đầu tiên trên thế giới

Thế vận hội mùa đông PyeongChang được tổ chức trong vòng 17 ngày kể từ ngày 9/2 đến ngày 25/2 đã trở thành một sự kiện vui nhộn và thú vị trong mùa đông nhờ công nghệ thông tin và truyền thông của KT. Chẳng hạn, một công nghệ video dựa trên mạng 5G mang tên “Lát thời gian tương tác” (Interactive Time Slice) cho phép kết nối các bức ảnh được thực hiện bởi 100 máy ảnh khác nhau vào cùng một thời điểm, và tạo thành một video giống như những cảnh đã được quay bằng một máy quay phim. Ngoài ra, công ty còn cung cấp dịch vụ xem đa điểm Omni View từ nhiều nguồn cấp video trực tiếp, cho phép người dùng xem các thông tin về trận đấu và video trực tuyến tại một thời gian cụ thể mà họ muốn từ nhiều góc; hay một công nghệ khác mang tên “Chế độ xem đồng bộ” (Sync View), với một máy quay được gắn trực tiếp vào vận động viên, cho thấy biểu cảm của một vận động viên khi thi đấu. Ngay trong lễ khai mạc Olympic PyeongChang, KT đã sử dụng công nghệ mạng 5G của mình để tạo ra một chú chim bồ câu khổng lồ mang ý nghĩa hòa bình, thắp sáng bầu trời đêm với 1.200 ngọn đèn LED. Ngoài ra, công ty cũng đã vận hành hệ thống “xe buýt kết nối 5G” tại Pyeongchang và Gangneung trong thời gian diễn ra Thế vận hội để chứng minh những lợi thế ưu việt mà công nghệ mạng 5G mang lại. Công nghệ tiên tiến này của KT đã nhận được những đánh giá cao từ nước ngoài ngay từ lần đầu tiên ra mắt tại Olympic PyeongChang. Để nhận được những lời khen ngợi tích cực này, công ty đã nỗ lực rất nhiều trong khoảng thời gian dài trước đó. Ông Kim Young-in cho biết.



Chúng tôi đã phát triển các công nghệ cốt lõi 5G trong những năm gần đây với mục đích thử nghiệm dịch vụ mạng 5G đầu tiên trên thế giới tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang. Các công nghệ 5G này được thể hiện rõ trong các thiết bị đầu cuối, như công nghệ mạng di động thử nghiệm 5G. Trên thực tế, ban đầu, công nghệ mạng 5G dự kiến sẽ được đưa vào vận hành thương mại vào năm 2020. Tuy nhiên, KT đã làm việc với các công ty toàn cầu và đã hoàn thành “tiêu chuẩn 5G PyeongChang” vào tháng 6 năm 2016, cũng như thành công trong việc thử nghiệm các dịch vụ kết nối mạng 5G, thiết bị đầu cuối vào tháng 10 năm 2017. Đối với tiêu chuẩn mạng 5G, KT đã sử dụng băng thông siêu rộng với tốc độ lên tới 800 MHz mà không phải băng tần LTE trước đó với tốc độ chỉ đạt tốc độ 20 MHz. Do đó, công ty có thể cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên đến 20 Gb/giây, và độ trễ của mạng là cực thấp, chỉ bằng một phần mười so với các dịch vụ kết nối LTE hiện có. Ngoài ra, chúng tôi hiện đang sở hữu một công nghệ 5G khác mang tên kết nối MIMO cỡ lớn được sử dụng để bù đắp những tổn thất đường truyền trên băng tần 28 GHz.



Công nghệ 5G – khởi đầu với Thế vận hội mùa đông PyeongChang



Năm 2015, khi các khái niệm và yêu cầu đối với công nghệ 5G vẫn chưa được chuẩn hóa, KT đã hợp tác với các công ty toàn cầu như Điện tử Samsung và Tập đoàn Intel của Mỹ để thiết lập các tiêu chuẩn 5G của PyeongChang, và bắt đầu phát triển các công nghệ và thiết bị khác nhau. Để đáp ứng được việc phát sóng và truyền thông liên tục tại Thế vận hội, công ty đã xây dựng một cơ sở hạ tầng viễn thông hơn 11.000 km. Trong thời gian diễn ra Olympic, hơn 1.000 chuyên gia mạng đã trực tiếp tham gia vào việc điều hành cơ sở hạ tầng viễn thông. Năm nay, công ty đã có khả năng tiến hành các hoạt động thí điểm cho dịch vụ mạng di động 5G, dự kiến sẽ được giới thiệu vào năm 2020. Vậy tại sao KT lại thử nghiệm công nghệ 5G độc đáo của mình tại Thế vận hội PyeongChang năm nay? Giám đốc Kim Young-in chia sẻ.



Thế vận hội không chỉ là một lễ hội thể thao toàn cầu, mà còn là dịp cho thấy các công nghệ tiên tiến của nước chủ nhà. Tại Thế vận hội Berlin năm 1936, nước chủ nhà Đức đã cho ra mắt chương trình phát thanh truyền hình đầu tiên sử dụng màn hình đen trắng. Và tại Thế vận hội Tokyo năm 1964, Nhật Bản đã thực hiện phát sóng chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên trên thế giới. Ngay sau đó, họ đã vươn lên trở thành các quốc gia được mệnh danh là cỗ máy điện tử toàn cầu. Với cương vị là nhà cung cấp dịch vụ di động đại diện cho Hàn Quốc và là đối tác viễn thông chính thức của Thế vận hội mùa đông PyeongChang, KT hy vọng sẽ thể hiện những công nghệ 5G mới nhất đầu tiên trên thế giới, với mục đích chứng minh khả năng công nghệ của Hàn Quốc như một cường quốc công nghệ thông tin và truyền thông. Nếu công nghệ 5G chưa được công bố ở PyeongChang, thì chúng tôi chắc chắn sẽ trưng bày chúng tại Thế vận hội Tokyo năm 2020.







Thúc đẩy việc thương mại hóa công nghệ 5G vào năm 2019



Trong bối cảnh các nhà cung cấp dịch vụ di động trên toàn thế giới đang cạnh tranh mạnh mẽ để thương mại hóa các dịch vụ liên quan đến công nghệ 5G, KT đã có một khởi đầu tốt đẹp thông qua việc thử nghiệm thành công công nghệ của mình tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang. Dựa trên nền tảng này, KT hiện đang hướng tới mục tiêu thương mại hóa công nghệ mạng 5G độc đáo và tiên tiến trên. Giám đốc Kim Young-in nói.



Dựa trên kết quả thử nghiệm thành công tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang, KT dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động thương mại đầu tiên của công nghệ mạng di động 5G vào đầu năm 2019. Trong quý IV năm nay, công ty sẽ hoàn thành việc phát triển các đặc điểm kỹ thuật của mạng di động 5G và sẽ tiến hành việc lắp đặt mạng lưới này trên toàn quốc. Đồng thời, một thiết bị đầu cuối của loại smartphone 5G sẽ được phát hành vào đầu năm tới, khi công ty đưa ra tuyên bố thương mại hóa đầu tiên của các dịch vụ 5G.



Việc thương mại hóa các dịch vụ 5G dự kiến sẽ tạo ra 12.300 tỷ USD giá trị trong 16 ngành công nghiệp khác nhau vào năm 2035. Ngoài ra, nhiều sự đột phá khác cũng được dự đoán và kỳ vọng sẽ xảy ra tại các lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến tiếp theo như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) hay các phương tiện tự lái. Để chiếm lĩnh thị trường khổng lồ đầy tiềm năng trước mắt, KT hiện đang đẩy mạnh phát triển công nghệ 5G tiên tiến của mình. Hiện tại, công ty đang dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và hiện là doanh nghiệp đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Hàn Quốc.