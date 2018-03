Tập đoàn Orion – doanh nghiệp đồ ăn nhẹ Hàn Quốc nổi tiếng trên thị trường toàn cầu

Tập đoàn duy nhất của Hàn Quốc sáu năm liên tiếp lọt vào top 15 trong danh sách công ty bánh kẹo hàng đầu thế giới



Công nghiệp thực phẩm là một trong những ngành thiết yếu, đóng vai trò quan trọng bậc nhất đối với cuộc sống con người. Trước đây, người ta thường cho rằng ngành công nghiệp thực phẩm chỉ chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, hiện có một công ty đã phá vỡ định kiến này thông qua việc bước ra khỏi thị trường nội địa để trở thành một công ty mang tầm cỡ thế giới. Đó là Tập đoàn Orion – một trong những tập đoàn đồ ăn nhẹ hàng đầu tại Hàn Quốc. Sau đây, Trưởng phòng quảng bá tiếp thị Yoon Hyun-ho sẽ giới thiệu về công ty của mình.



Trong sáu năm liên tiếp, Orion là doanh nghiệp đồ ăn nhẹ duy nhất của Hàn Quốc nằm trong top 15 trong danh sách 100 công ty bánh kẹo hàng đầu thế giới do tạp chí ngành công nghiệp bánh kẹo toàn cầu Candy Industry bình chọn. Năm nay, công ty tiếp tục giữ vững phong độ với vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Chúng tôi cho rằng việc tung ra các sản phẩm hít bao gồm các loại snack như Turtle Chip, Toonis và O’Star một cách đều đặn là bí kíp đưa tên tuổi chúng tôi vào danh sách này. Ngoài Hàn Quốc, Orion còn đặt cơ sở sản xuất sản phẩm tại Trung Quốc, Việt Nam và Nga, và hiện đang xuất khẩu sản phẩm sang hơn 60 quốc gia khác nhau trên thế giới. Năm ngoái, tại Việt Nam, công ty chúng tôi đã bán được hơn 500 triệu chiếc bánh Choco Pie, một món bánh nhẹ nổi tiếng của Orion. Tại Nga, Choco Pie được coi là “snack quốc gia”. Ngoài ra, các sản phẩm khác của Orion cũng được nhiều người tiêu dùng trên khắp thế giới đón nhận.







Thay đổi thành phần nguyên liệu mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon của bánh Choco Pie



Kể từ khi thành lập vào năm 1956, Orion đã dẫn đầu thị trường trong nước và vươn lên trở thành một thương hiệu toàn cầu. Một trong những lý do tạo nên thành công của công ty đó là sự nhanh nhạy trong việc khám phá thị trường này. Năm 1993, Orion đã mở chi nhánh tại Bắc Kinh, chỉ một năm sau khi Hàn Quốc và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 1995, công ty đã bắt đầu xuất khẩu Choco Pie sang Việt Nam. Sau đó, vào năm 1997, công ty xây dựng một nhà máy sản xuất tại Lang Phường thuộc tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Hiện tại, sản phẩm của Orion đã có mặt tại 60 quốc gia khác nhau trên thế giới như Mỹ, Brazil và Iran. Tại Trung Quốc, năm sản phẩm nổi trội của Orion, trong đó có bánh Choco Pie, đã đạt doanh thu lên tới 100 triệu USD mỗi năm cho đến năm 2014. Đằng sau những thành tựu đáng ghi nhận đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của công ty. Ông Yoon Hyun-ho chia sẻ.



Về cơ bản, các mặt hàng thực phẩm cần có hương vị thơm ngon để thu hút sự lựa chọn của người tiêu dùng. Chúng tôi đã quản lý chất lượng hơn 40 năm và liên tục nâng cao chuyên môn để làm hài lòng khách hàng với thị hiếu đa dạng. Trên thực tế, không có sự khác biệt quá lớn trong tỷ lệ hỗn hợp các thành phần cơ bản của bánh Choco Pie. Tuy nhiên, tại mỗi quốc gia, chúng tôi đều đưa ra các phiên bản khác nhau của loại bánh trên để phù hợp với khẩu vị và đặc trưng văn hóa của từng nước. Thành phần gelatin, nguyên liệu cơ bản của phần nhân dẻo xốp marshmallow của bánh, thường được chiết xuất từ thịt lợn. Nhưng đối với những người tiêu dùng tại các nước Hồi giáo, nơi không ăn thịt lợn, chúng tôi lại sử dụng thành phần gelatin được chiết xuất từ thịt bò. Tất nhiên, chúng tôi cũng đã được cấp giấy Chứng nhận Halal, tức là xác nhận ẩm thực được chế biến từ các loại thịt được chăn nuôi và giết mổ nhân đạo theo đúng chuẩn Halal của đạo Hồi, cho sản phẩm của mình để xuất khẩu sang các nước Hồi giáo. Ngoài ra, đối với các tín đồ Hindu tại Ấn Độ, chúng tôi lại sử dụng thành phần gelatin từ rong biển.



“Tình” – chiến lược tiếp thị riêng biệt thích ứng với từng cảm xúc và nền văn hóa tại mỗi quốc gia



Orion đã cho ra mắt sản phẩm chủ lực là bánh Choco Pie vào năm 1974. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế trong những năm 1970, người dân Hàn Quốc đã bắt đầu tìm kiếm cho mình các món ăn nhẹ đắt tiền hơn so với các loại trước đó. Để theo kịp sự thay đổi này, Orion đã bắt tay vào việc phát triển một loại sản phẩm mới. Sau khi đi công tác và tìm hiểu thị trường tại một số nước tiên tiến, công ty đã thấy một loại đồ ăn nhẹ được che phủ bởi một lớp sô cô la phục vụ kèm với sữa. Từ đây, họ đã nảy ra ý tưởng cho sản phẩm mới của mình. Sau hai năm liên tục nghiên cứu và phát triển, công ty cuối cùng đã cho ra mắt sản phẩm độc đáo mang tên Choco Pie, một loại bánh phủ đầy sô cô la với lớp nhân dẻo xốp marshmallow bên trong, đã liên tục là sản phẩm được ưa chuộng của Orion cho đến thời điểm hiện tại. Không chỉ dừng lại ở đó, công ty không ngừng cải tiến sản phẩm của mình, mang đến cho người tiêu dùng những hương vị đậm đà và đa dạng với kết cấu phong phú, mềm mại hơn. Công ty đã thành công trong chiến lược quốc tế hóa sản phẩm của mình, vượt qua rào cản văn hóa để tiến sâu vào thị trường quốc tế. Trưởng phòng Yoon Hyun-ho cho biết thêm.



Orion đã thêm từ “Jeong”, âm Hán là “Tình”, mang ý nghĩa “cảm tình”, trên mỗi sản phẩm Choco Pie tại Hàn Quốc nhằm thể hiện sự thương yêu, sự chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè hay hàng xóm, thông qua mỗi sản phẩm của mình. Không chỉ tại Hàn Quốc, chúng tôi còn sử dụng cách thể hiện này tại các quốc gia khác. Chẳng hạn, năm 2008, chúng tôi cũng đã thêm những chữ Hán mang ý nghĩa “Nhân”, giá trị mà người Trung Quốc rất coi trọng, trên bao bì của các sản phẩm tại quốc gia này. Ngoài ra, tại Việt Nam, chúng tôi cũng sử dụng chữ “Tình” trên mỗi sản phẩm. Chiến lược tiếp thị riêng biệt tại mỗi quốc gia này đã mang lại cho chúng tôi nhiều thành công. Minh chứng là Choco Pie đã rất nổi tiếng tại Việt Nam, và được trưng bày ở những nơi rất trang trọng, ngay cả trên bàn thờ tổ tiên của mỗi gia đình.







Gia nhập các lĩnh vực kinh doanh mới, tham vọng trở thành công ty thực phẩm toàn cầu



Công ty bánh kẹo hàng đầu tại Hàn Quốc đã thành công trong việc đưa thương hiệu của mình ra thế giới, và được gọi với một cái tên thân thiện “xây dựng con đường bánh”. Orion đã tạo ra một cơn sốt đồ ăn nhẹ Hàn Quốc trên toàn thế giới thông qua chiến lược tiếp thị sản phẩm thông minh tại mỗi quốc gia mà họ đặt chân đến, cũng như liên tục đổi mới mà không làm mất đi hương vị thơm ngon đặc trưng. Ông Yoon Hyun-ho nói.



Orion đã phát triển như một công ty bánh kẹo trong hơn 60 năm kể từ khi thành lập vào năm 1956. Tuy nhiên gần đây, công ty đã bắt đầu tập trung vào một số lĩnh vực kinh doanh mới như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm thay thế, đồ ăn chay hay các loại đồ uống chức năng. Công ty đã khởi động bốn dự án này tại Hàn Quốc, và hiện đang có kế hoạch mở rộng sang Trung Quốc và Đông Nam Á với mục tiêu trở thành công ty thực phẩm toàn cầu trong thời gian dài. Trong nửa đầu năm tới, Orion dự kiến sẽ cho ra mắt một loại đồ uống chức năng mới bằng cách sử dụng nước biển từ đá lava trên đảo Jeju. Nhận thấy nhu cầu về các loại đồ uống chức năng ngày càng tăng tại thị trường Trung Quốc, chúng tôi dự định sẽ tung ra sản phẩm này tại đây và sẽ tích cực quảng bá chúng.