RSUPPORT – doanh nghiệp phần mềm toàn cầu nổi tiếng với các dịch vụ hỗ trợ từ xa

Doanh nghiệp giới thiệu khái niệm “hỗ trợ từ xa” đầu tiên trên thế giới



Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về RSUPPORT – doanh nghiệp phần mềm toàn cầu nổi tiếng với khả năng kết nối mọi lúc mọi nơi thông qua công nghệ hỗ trợ từ xa sáng tạo của mình. Sau đây, Trưởng phòng marketing B2B Lee Ju-myeong sẽ giới thiệu về công ty mình.



RSUPPORT được thành lập vào năm 2001. Công ty hiện là nhà cung cấp phần mềm toàn cầu đã tạo ra khái niệm “hỗ trợ từ xa” (remote support) lần đầu tiên trên thế giới, và cũng là doanh nghiệp tiên phong phát hành một dịch vụ hỗ trợ từ xa mang tên RemoteCall. Ông Seo Hyung-su, giám đốc của công ty, từng làm việc tại Hauri – một công ty bảo mật trực tuyến. Trong thời kỳ đầu của mạng Internet, nhiều người dùng đã sử dụng các phần mềm phòng ngừa virus của Hauri. Khi máy tính gặp phải một số vấn đề, chẳng hạn như bị nhiễm virus máy tính, người dùng phải tự mang máy tính đến gặp nhân viên hỗ trợ để sửa chữa. Giám đốc Seo Hyung-su đã luôn tự hỏi làm thế nào để cải thiện được quy trình vừa kém hiệu quả về thời gian lại tốn công tốn sức này. Từ đó, ông đã nảy ra ý tưởng về hỗ trợ từ xa, hay điều khiển từ xa. Ông tin rằng ý tưởng này sẽ có thể được áp dụng không chỉ cho cá nhân mà còn cho bất cứ công ty hay một ngành công nghiệp nào. Đó là lý do giám đốc của chúng tôi đã quyết định thành lập nên công ty này.







Doanh nghiệp nổi bật sở hữu hơn 70 bằng sáng chế công nghệ



Khi xảy ra sự cố trên máy tính, các nhân viên kỹ thuật hay quản lý hệ thống sẽ trực tiếp truy cập vào máy tính của khách hàng để xem xét và giải quyết vấn đề, mà không nhất thiết phải gặp trực tiếp người dùng. Đây chính là phương thức hoạt động của công nghệ hỗ trợ từ xa. Công nghệ này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí so với hình thức gặp trực tiếp truyền thống giữa người dùng và nhân viên kỹ thuật. Thông qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh smartphone, công nghệ hỗ trợ từ xa có thể được áp dụng cho máy tính, thiết bị di động, máy giặt, tủ lạnh, hay thậm chí là các vật dụng văn phòng khi chúng gặp vấn đề. RSUPPORT là doanh nghiệp tiên phong trong thị trường hỗ trợ từ xa cả trong và ngoài nước. Công ty đã bắt đầu cung cấp một dịch vụ hỗ trợ từ xa trực tuyến cho máy tính vào năm 2002, và đã sở hữu nhiều bằng sáng chế cho loại hình dịch vụ sáng tạo này. Ông Lee Ju-myeong chia sẻ.



Chúng tôi sở hữu tổng cộng 74 bằng sáng chế, trong đó có 42 bằng tại Hàn Quốc, 21 bằng tại Nhật Bản và 9 bằng tại Mỹ. Trong đó, nhiều bằng sáng chế của chúng tôi có liên quan đến công nghệ bảo mật an ninh khi sử dụng công nghệ hỗ trợ từ xa, hay tăng cường tốc độ của các dịch vụ liên quan. RSUPPORT đã ngày càng được biết đến rộng rãi hơn với những dịch vụ của mình, và người dùng có thể dễ dàng nhận diện công ty qua trang web và biểu tượng. Trước đây, người dùng phải nhập một dãy số đặc biệt hoặc một đường link cụ thể khi đăng ký các dịch vụ hỗ trợ từ xa. Tuy nhiên, với hệ thống mới của chúng tôi, họ có thể nhận được các dịch vụ hỗ trợ từ xa tương tự chỉ bằng cách nhấp vào những biểu tượng cụ thể.



Công ty công nghệ hỗ trợ từ xa số 1 châu Á, đứng thứ năm toàn cầu



Vào đầu những năm 2000, khi các dịch vụ ngân hàng và kinh doanh trực tuyến đã tăng lên nhanh chóng, các trung tâm hỗ trợ trực tuyến của các ngân hàng và công ty chứng khoán đã gặp rất nhiều khó khăn về việc giải quyết những sai sót của khách hàng sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Để giải quyết vấn đề này, ngành công nghiệp tài chính đã đưa vào sử dụng các giải pháp hỗ trợ từ xa của RSUPPORT. Một trong những giải pháp đó là RemoteCall. Người dùng có thể sử dụng dịch vụ này một cách dễ dàng, ngay cả khi họ không phải là chuyên gia công nghệ thông tin. RemoteCall đã thu hút được đông đảo sự quan tâm từ phía người dùng, và ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường hỗ trợ từ xa. Ngoài ra, công ty cũng đã phát triển một giải pháp hỗ trợ từ xa dành cho điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android, thu hút khoảng 6.000 doanh nghiệp khách hàng tại 24 quốc gia trên thế giới. Ông Lee Ju-myeong nói.



RSUPPORT chiếm thị phần lớn nhất tại cả hai quốc gia là Hàn Quốc và Nhật Bản, với con số lần lượt là 80% và 77%. Ngoài ra, công ty cũng đứng đầu trong khu vực châu Á với thị phần lên tới 34%. Các tài liệu nghiên cứu cho thấy công ty hiện đang đứng thứ năm trong thị trường hỗ trợ từ xa toàn cầu. Tại Nhật Bản, nhà cung cấp dịch vụ di động NTT Docomo, với 70 triệu khách hàng, đang sử dụng dịch vụ RemoteCall của chúng tôi để hỗ trợ 20 triệu khách hàng (tương đương 30% tổng số khách hàng) của họ thanh toán các dịch vụ trực tuyến trong nước. Trong năm 2012, NTT Docomo đã đầu tư tổng cộng 14 triệu USD vào công ty của chúng tôi, và hiện đang là cổ đông lớn thứ hai của RSUPPORT.







Tập trung nghiên cứu phát triển công nghệ, đầu tư vào nguồn nhân lực, nâng cao lợi thế cạnh tranh



Các giải pháp hỗ trợ từ xa của công ty đã được nhiều nhà sản xuất máy tính và điện thoại di động nổi tiếng trên thế giới tin dùng, bao gồm Công ty điện tử Samsung, Công ty điện tử LG, Sony, Toshiba (Nhật Bản) và Huawei (Trung Quốc). Những công nghệ sáng tạo và tiên tiến chính là chìa khóa thành công, giúp công ty từng bước phát triển và vươn lên trở thành doanh nghiệp hỗ trợ từ xa nổi tiếng trên thế giới. Trưởng phòng Lee Ju-myeong cho biết.



Chúng tôi đã nỗ lực nghiên cứu công nghệ mới, tối ưu hóa chất lượng dịch vụ trong các sản phẩm, như tăng hiệu suất và tốc độ của sản phẩm. Điều này giúp chúng tôi giành được sự hài lòng từ khách hàng. Một trong những công nghệ tuyệt vời của chúng tôi mang tên công nghệ điều khiển video từ xa ảo (Virtual Remote Video Driver), đã được rất nhiều khách hàng tin dùng và chọn lựa. Chúng tôi rất chú trọng vào việc phát triển công nghệ, với khoảng 63% trong tổng số 220 nhân viên công ty là kỹ thuật viên. Hơn nữa, hàng năm, công ty cũng đầu tư hơn 30% doanh thu vào việc nghiên cứu và phát triển, với mục tiêu liên tục phát triển các công nghệ mới, một trong những điều làm nên lợi thế cạnh tranh của công ty.



Công ty đã phát triển công nghệ cốt lõi về điều khiển từ xa của riêng mình, giúp tăng cường tính bảo mật và nâng cao tốc độ truyền tín hiệu. Năm 2017, sản phẩm này đã được chứng nhận là “Sản phẩm đẳng cấp thế giới” do Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) công nhận. Hiện tại, công ty đang tập trung vào thị trường mới đầy tiềm năng mang tên “làm việc từ xa” (remote work).

Con người ngày nay không nhất thiết phải lãng phí thời gian và không gian bằng cách tập trung tại một địa điểm cụ thể để làm việc. Ngược lại, tùy theo công việc của mình, họ có thể làm việc tại bất cứ nơi nào có thể giúp nâng cao hiệu suất công việc. Do đó, RSUPPORT đã phát triển hai giải pháp mang tên “RemoteView” và “RemoteMeeting” để hỗ trợ con người thực hiện các công việc từ xa của họ. Trong khi “RemoteView” cho phép người dùng ở bên ngoài truy cập từ xa vào máy tính cá nhân của họ tại văn phòng làm việc, thì người dùng dịch vụ “RemoteMeeting” lại có thể dễ dàng tổ chức các cuộc họp hay hội nghị từ xa thông qua các cuộc gọi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, hay bất cứ khi nào họ cần trao đổi công việc với người khác. Với phương châm “khám phá những con đường mà chưa ai đặt chân tới”, công ty đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu và phát triển, để mở ra những hướng đi mới, và trở thành doanh nghiệp tiên phong trong những công nghệ tiên tiến và sáng tạo.