Công ty điện tử LG – doanh nghiệp nắm giữ thị phần lớn nhất trên thị trường máy giặt toàn cầu

Động cơ biến tần dẫn động trực tiếp (DD) của máy giặt LG



Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Công ty điện tử LG – doanh nghiệp nổi tiếng trên thị trường máy giặt toàn cầu. Sau đây, ông Lee Seon-joong, nhà nghiên cứu cấp cao dẫn dắt nhóm 1 về phát triển động cơ thuộc Trung tâm nghiên cứu động cơ của LG, sẽ giới thiệu về công ty của mình.



20 năm trước, vào năm 1998, chúng tôi đã cho ra mắt bộ biến tần dẫn động trực tiếp (Direct Drive) (hay còn gọi là động cơ biến tần DD) đầu tiên trên thế giới bằng công nghệ của riêng mình. Những chiếc máy giặt của LG sau đó đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ thị trường nhờ tính năng nổi bật mang tên “Sáu chuyển động” (Six Motion), kết hợp sáu chế độ khác nhau, bao gồm đập, nhào trộn, chà xát, quay, đảo, và nén quần áo, để tạo ra hiệu quả giống như giặt quần áo bằng tay. Động cơ DD được gắn trực tiếp vào thân lồng giặt, giúp nâng cao hiệu quả của máy giặt. Khi sử dụng các loại động cơ khác, người ta thường phải lắp thêm nhiều bộ phận, như bộ ly hợp trong xe ô tô chẳng hạn. Tuy nhiên, loại động cơ DD này có thể được gắn trực tiếp với thân lồng giặt mà không cần sử dụng thêm các bộ nối khác như dây đai giữ hoặc ròng rọc như loại máy giặt cuối những năm 1990. Nhờ công nghệ sáng tạo này, chúng tôi đã tạo ra một loại động cơ với các bộ phận cấu thành ít hơn, giúp chống rung, giảm tiếng ồn và tăng cường hiệu quả hoạt động của máy giặt.







Động cơ biến tần DD – nền tảng tạo nên loại máy giặt ưu việt trên thị trường thế giới



Vào thời điểm những năm cuối 1990, những chiếc máy giặt thường rung lắc mạnh và rất ồn khi hoạt động, do thân lồng giặt thường được nối với động cơ bằng dây đai. Những chiếc dây đai này kết hợp với động cơ máy giặt, tạo ra những chuyển động quay cho thân lồng giặt, khiến máy giặt tổn hao khá nhiều năng lượng. Hơn nữa, vào thời điểm đó, động cơ của các máy giặt là loại truyền động trực tiếp, được gắn trực tiếp vào thân lồng giặt để động cơ và lồng giặt có thể quay cùng một lúc. Tuy nhiên, loại động cơ biến tần DD của LG không cần bất kỳ bộ phận nào để nối với thân lồng giặt, giúp máy giặt giảm đáng kể tiếng ồn và độ rung khi hoạt động, đồng thời tăng hiệu suất năng lượng cũng như hiệu quả hoạt động của máy giặt. Đặc biệt, loại động cơ biến tần DD của LG sử dụng một máy biến tần cơ học, giúp chuyển đổi từ dòng điện một chiều sang dòng điện xoay chiều và điều chỉnh động cơ một cách mượt mà. Do đó, thiết bị này có thể điều chỉnh tốc độ của động cơ cho nhiều chế độ giặt khác nhau. Nhờ những ưu điểm nổi trội này, tính đến nay, công ty đã sản xuất hơn 70 triệu chiếc động cơ kể từ khi bắt đầu thương mại hóa sản phẩm cách đây 20 năm. Nhờ ý tưởng và công nghệ độc đáo của mình, Công ty điện tử LG đã viết nên một trang sử mới trong lĩnh vực động cơ, giống như mơ ước tạo ra một máy giặt ưu việt. Ông Lee Seon-joong cho biết thêm.



Thông thường, một động cơ sẽ được thiết kế cuối cùng, sau khi đã hoàn thành sản phẩm, để phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm. Do đó, các loại động cơ cần được phát triển để phù hợp với nhiều sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Phó Chủ tịch Jo Seong-jin, chúng tôi đã xây dựng các tiêu chuẩn sản xuất. Theo đó, chúng tôi đã thiết kế các mô-đun cơ bản của máy giặt và chỉ thay đổi một chút để phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, hệ thống các mô-đun này cũng cho phép chúng tôi chỉ cần sử dụng chung một loại động cơ cho tất cả các máy giặt. Nói cách khác, chúng tôi đã đơn giản hóa các loại động cơ và máy giặt – một điểm rất thuận tiện cho các nhà sản xuất. Hiện tại, chúng tôi đã có thể sản xuất hàng loạt sản phẩm, góp phần nâng cao năng suất, cắt giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.



Động cơ – bộ phận then chốt của thiết bị gia dụng



Phó Chủ tịch Jo Seong-jin đã thiết kế loại động cơ DD có thể gắn trực tiếp vào lồng giặt, giúp máy giặt của LG hoạt động hiệu quả, để đáp ứng các tiêu chuẩn tại Nhật Bản – một thị trường khó tính được coi là nơi đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu của thiết bị gia dụng vào thời điểm đó. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, LG đã mang đến cho thị trường tiêu dùng những sản phẩm tiên tiến với chất lượng vượt trội. Nhà nghiên cứu Lee Seon-joong chia sẻ.



Chúng tôi đã bắt đầu việc nghiên cứu và phát triển công nghệ động cơ của mình từ năm 1962, với sản phẩm đầu tiên là động cơ của quạt điện. Rất ít công ty có thâm niên làm việc với động cơ tới hơn 50 năm như công ty chúng tôi. Bằng những kinh nghiệm tích lũy được, chúng tôi đã cho ra mắt sản phẩm mới với khái niệm mới, bao gồm động cơ biến tần DD được sử dụng trong máy giặt và bộ biến áp chuyển đổi tuyến tính sử dụng trong tủ lạnh. Đối với đồ gia dụng, chức năng của động cơ được ví như là trái tim, không có động cơ thì không có thiết bị nào có thể hoạt động. Một động cơ mang hiệu suất cao sẽ giúp giảm tiếng ồn và độ rung, do đó sẽ nâng cao độ bền và cải thiện hiệu suất năng lượng của sản phẩm. Nhiệm vụ lớn nhất của chúng tôi là tiếp tục nỗ lực nghiên cứu và phát triển để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.







Máy giặt đẳng cấp thế giới với động cơ mạnh mẽ



Công ty điện tử LG được thành lập vào năm 1958 dưới cái tên “Gold Star” (Sao Vàng). Công ty được mệnh danh là nhà tiên phong trong ngành công nghiệp điện tử Hàn Quốc, đồng thời là nhà sản xuất động cơ hàng đầu khi là công ty đầu tiên phát triển đài cát-sét, điện thoại, tivi và máy giặt tại Hàn Quốc. Giữa những năm 1980, công ty đã thành công trong việc phát triển loại động cơ biến tần giúp tiết kiệm điện năng từ 40% đến 60% so với các sản phẩm cùng loại. Năm 1988, công ty cũng đã phát triển một động cơ biến tần DD đầu tiên trên thế giới, vươn lên đứng đầu trên thị trường máy giặt toàn cầu, qua mặt những gã khổng lồ về thiết bị gia dụng như Whirlpool của Mỹ và Electrolux của Thụy Điển. Trong số các nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng trên thế giới, LG là công ty duy nhất có thể sản xuất một sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm cả các bộ phận như động cơ. Để tạo ra các sản phẩm đáng tin cậy, công ty đã tiến hành 40 bài kiểm tra nghiêm ngặt, bao gồm các vấn đề liên quan đến rung lắc, nhiệt, ăn mòn, trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Với những nỗ lực không ngừng và sở hữu năng lực công nghệ mạnh mẽ, công ty không chỉ giảm thiểu số lượng sản phẩm lỗi mà còn thu được những đánh giá cao trên thị trường. Nhà nghiên cứu Lee Seon-joong cho biết.



Động cơ biến tần DD của chúng tôi đã được Hiệp hội điện, điện tử và công nghệ thông tin (VDE) của Đức – một trong những hiệp hội kỹ thuật danh tiếng nhất tại châu Âu, cấp chứng chỉ đảm bảo trong 22 năm. Ngoài ra, chúng tôi cũng đứng đầu danh sách xếp hạng do người tiêu dùng tại Mỹ và các nước châu Âu bình chọn. Đó là sự công nhận của người tiêu dùng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của công ty chúng tôi và thành quả đạt được là doanh số bán hàng tuyệt vời. Hình ảnh của LG đã được quảng bá rộng rãi, đầy ý nghĩa từ chính vị trí số một về doanh thu trên thị trường Bắc Mỹ.



Công ty điện tử LG đã sở hữu 68 bằng sáng chế liên quan đến động cơ biến tần DD tại Hàn Quốc, 47 bằng tại Mỹ và 20 bằng tại châu Âu. Luôn tỉ mỉ, kiên định từ những điều nhỏ nhất, LG được biết tới như là một doanh nghiệp không có đối thủ trên nhiều lĩnh vực như động cơ để xác định hiệu suất của các thiết bị gia dụng. Trên hết, những thành quả đó là minh chứng cụ thể cho một thực tế là những doanh nghiệp sở hữu công nghệ tiên tiến sẽ luôn dẫn đầu thị trường.