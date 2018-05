CJ Cheiljedang – doanh nghiệp quảng bá văn hóa ẩm thực Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu

Nỗ lực nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra các loại thực phẩm khác nhau



Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về công ty CJ Cheiljedang – doanh nghiệp quảng bá văn hóa ẩm thực Hàn Quốc Hansik trên thị trường toàn cầu. Công ty CJ Cheiljedang đã và đang quảng bá văn hóa ẩm thực Hàn Quốc với thương hiệu Bibigo tại nhiều sự kiện khác nhau trên thế giới như các sự kiện văn hóa như KCON, đại nhạc hội âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc, hoặc Olympic. “Bibigo” là sự kết hợp giữa từ “bibi” trong “bibimbap” và “go”, tức “hãy thử”, được ra mắt vào năm 2010 như là một thương hiệu thực phẩm toàn cầu của Hàn Quốc. Không chỉ dừng ở việc phát triển và cung cấp thực phẩm, thương hiệu này còn quảng bá văn hóa ẩm thực Hàn Quốc ra toàn thế giới. Đây là một quá trình dài và đầy thử thách. Ông Chae Min-su – trưởng bộ phận truyền thông của công ty chia sẻ.



Chủ tịch tập đoàn CJ Lee Jae-hyun luôn nhấn mạnh rằng thực phẩm không chỉ là một sản phẩm đơn thuần mà còn chứa đựng giá trị văn hóa, do đó, chúng ta cần tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển nhằm tạo ra những công nghệ tiên tiến, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường toàn cầu. Theo đó, các sản phẩm thay thế bữa cơm gia đình của chúng tôi tung ra thị trường cách đây hai năm đã giới thiệu tới người tiêu dùng các món ăn ưa thích của người Hàn Quốc như nước dùng, canh và món hầm. Trong quá trình phát triển sản phẩm mới, chúng tôi đã dựa trên các công thức thường sử dụng trong các bữa cơm gia đình. Ví dụ, chúng tôi ngâm thịt bò trong nước lạnh 12 giờ đồng hồ để rút bớt tiết trong thịt, sau đó hầm thịt trong hơn 3 giờ tại cơ sở sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm nước hầm đậm đà hương vị của thịt bò dù không sử dụng thêm bất kỳ chất phụ gia nào khác. Do đó, người tiêu dùng có thể cảm nhận được hương vị đậm đà, thân thuộc từ bữa cơm gia đình trong các sản phẩm của chúng tôi, mặc dù họ chỉ mất 5 phút để nấu chúng.







Từ doanh nghiệp đường đầu tiên tại Hàn Quốc đến thương hiệu thực phẩm Hàn Quốc toàn cầu Bibigo



Công ty đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm nhằm lưu giữ hương vị đặc trưng trong những bữa cơm gia đình. Các chuyên gia ẩm thực chuyên chế biến thịt, dưa muối kimchi và hương liệu đã làm việc cùng nhau để đưa ra được công thức chế biến tối ưu. Ví dụ, khi làm bánh bao đông lạnh, thịt và rau không được xay mà thái lát mỏng để tăng hương vị và kết cấu của chúng; trong khi lớp bột vỏ bánh được nhào trộn hơn 3.000 lần, cùng quá trình chế biến chân không khiến vỏ bánh vừa mềm vừa dai. Công ty đã nỗ lực hết mình phát triển công nghệ để mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm vừa có thể được chế biến một cách dễ dàng vừa bảo quản được ở nhiệt độ phòng. Những sản phẩm này có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong thời gian lâu hơn gấp ba, bốn lần so với của bảo quản lạnh, nhưng chúng vẫn giữ được màu sắc, kết cấu và hương vị nhờ quá trình hấp tiệt trùng. Ngoài ra, để giảm thiểu sai sót trong quá trình phát triển, công ty đã tách riêng công nghệ bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phòng và xử lý từng thành phần nguyên liệu riêng biệt. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, công ty đã thay đổi định kiến cho rằng thực phẩm thay thế thường là loại rẻ tiền và có chất lượng thấp. Vậy công ty đã vươn lên dẫn đầu văn hóa ẩm thực Hàn Quốc như thế nào? Ông Chae Min-su cho biết thêm.



Tên gọi Cheiljedang theo nghĩa đen có nghĩa là “doanh nghiệp đường số một”. Đúng như tên gọi này, công ty ban đầu là một nhà sản xuất đường. Tuy nhiên, chúng tôi đã tự đặt câu hỏi cho mình là làm thế nào để cung cấp thực phẩm an toàn và ngon miệng cho người dân Hàn Quốc, vốn đang gặp nhiều khó khăn sau cuộc chiến tranh Triều Tiên. Đầu tiên, công ty đã bắt đầu sản xuất bột mỳ, đường và dầu ăn. Sau đó, công ty đã “để mắt” tới thực phẩm chế biến sẵn với hy vọng sẽ mang tới cho người tiêu dùng các sản phẩm dễ nấu và giàu dinh dưỡng. Kiên trì theo đuổi ý tưởng này, chúng tôi đã tung ra các thương hiệu thực phẩm thay thế như cơm nấu sẵn Haetbap, sản phẩm nước sốt truyền thống Haechandle và bột gia vị Dasida – mang theo niềm tự hào về lịch sử ẩm thực truyền thống lâu đời.



Toàn cầu hóa ẩm thực Hàn Quốc – kết hợp hương vị ẩm thực đặc trưng Hàn Quốc với ẩm thực bản địa



Lịch sử công ty bắt đầu từ năm 1953, ngay sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Là doanh nghiệp sản xuất đường đầu tiên của Hàn Quốc, công ty đã cung cấp các sản phẩm thiết yếu như bột mì và dầu ăn. Sau đó, công ty đã tung ra nhiều loại thực phẩm khác nhau để đáp ứng các xu hướng tiêu dùng và trở thành nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu tại Hàn Quốc. Năm 2002, CJ Cheiljedang đã trở thành nhà sản xuất thực phẩm đầu tiên của Hàn Quốc đạt doanh số 2.000 tỷ won (1,8 tỷ USD). Ông Chae Min-su nhắc lại quá trình công ty nỗ lực để khám phá thị trường nước ngoài bằng cách quảng bá văn hóa ẩm thực “made in Korea” qua các sản phẩm của mình.



Trong khi bánh bao Bibigo tại Hàn Quốc sử dụng thịt lợn, thì bánh bao cung cấp tại thị trường Mỹ lại sử dụng thịt gà – nguyên liệu được người Mỹ ưa chuộng. Tuy nhiên, các nguyên liệu chính khác của sản phẩm này vẫn là ngô, bắp cải hoặc nấm, khiến các phiên bản bánh bao Bibigo ở nước ngoài vẫn mang hương vị và kết cấu như phiên bản trong nước. Tuy nhiên, chúng tôi đã thay đổi và cải tiến một số thành phần để phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng bản địa.







Quảng bá văn hóa ẩm thực Hàn Quốc nhờ các dây chuyền sản xuất tại nước ngoài



Công ty bắt đầu tiến ra thị trường nước ngoài vào năm 2011, với giấc mơ nuôi dưỡng Bibigo như một thương hiệu ẩm thực Hàn Quốc toàn cầu. Từ đó, nhãn hiệu này đã và đang mở rộng sự hiệu diện trên thị trường nhờ những sản phẩm mang đặc trưng văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc. Chẳng hạn, bánh bao gà tại Mỹ đã đứng đầu thị trường bánh bao trong năm 2016, khi đánh bại các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc, vốn từng nắm giữ vị trí này trong suốt 25 năm. Không những thế, gã khổng lồ về ẩm thực của Hàn Quốc đã và đang xây dựng các dây chuyền sản xuất ở nước ngoài tại Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam và Nga. Trưởng bộ phận Chae Min-su chia sẻ thêm.



Khi hướng tới thị trường ẩm thực toàn cầu, công ty đã tập trung vào việc xây dựng các cơ sở sản xuất ở từng quốc gia cụ thể, tạo ra các sản phẩm thực phẩm thu hút người tiêu dùng địa phương. Hiện nay, công ty chúng tôi đang vận hành hai dây chuyền sản xuất bánh bao tại Mỹ, trong khi một nhà máy mới đang được xây dựng tại đây. Ở Trung Quốc, chúng tôi có hai nhà máy ở miền Bắc và miền Nam nước này. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xây dựng một dây chuyền sản xuất thực phẩm liên hợp tại Việt Nam trong năm nay để cung cấp các phiên bản bánh bao phù hợp với thị trường Đông Nam Á. Trong quá trình sản xuất sản phẩm, công ty chúng tôi đã nỗ lực nghiên cứu văn hóa ẩm thực, khẩu vị và thị hiếu của người tiêu dùng tại những thị trường khác nhau. Từ đó, chúng tôi kết hợp nền tảng văn hóa ẩm thực Hàn Quốc với hương vị bản địa – một chiến lược kinh doanh hiệu quả để tiếp tục nuôi dưỡng thương hiệu Bibigo.



Điều này lý giải tại sao CJ Cheiljedang được xem như đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trên lĩnh vực ẩm thực. Công ty đang dẫn đầu các doanh nghiệp ẩm thực Hàn Quốc với nền tảng văn hóa, công nghệ, hương vị, chất lượng và sự tiện lợi được người tiêu dùng trong xã hội hiện đại ưa chuộng.