Iconix – hãng phim hoạt hình nổi tiếng với bộ phim hoạt hình “Pororo, chú chim cánh cụt bé nhỏ”

Thành công đến từ cách kể chuyện khác biệt và sự đồng cảm giữa nhân vật và khán giả nhỏ tuổi

Hội chợ dịch vụ Hàn Quốc (Korea Service Market) là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm nhằm hỗ trợ tiếp thị, quảng bá các doanh nghiệp Hàn Quốc ra thị trường nước ngoài. Được tổ chức bởi Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) tại Trung tâm triển lãm COEX (Seoul) trong hai ngày 24 và 25/4, sự kiện năm nay thu hút được khoảng 400 công ty chuyên về giáo dục, y tế, và nội dung văn hóa, trong đó các doanh nghiệp tham gia đã ký kết được nhiều biên bản ghi nhớ và hợp đồng xuất khẩu trị giá lên tới 36 triệu USD. Một điểm đặc biệt trong hội chợ năm nay là KOTRA đã kết hợp tổ chức Hội chợ dịch vụ Hàn Quốc và sự kiện “Kết nối phim hoạt hình Á-Âu” để khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc cung cấp dịch vụ và nội dung văn hóa có thể nhanh chóng tiếp cận thị trường nước ngoài. Những nhà sản xuất nội dung toàn cầu như hãng truyền hình France TV (Pháp), Lego (Đan Mạch), hay trang chia sẻ video Youku của Tập đoàn Alibaba (Trung Quốc) đã tham gia dự sự kiện.

Trong bốn tuần kể từ tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu các doanh nghiệp nổi bật trong hội chợ dịch vụ năm nay. Doanh nghiệp đầu tiên là Iconix – nhà sản xuất xê-ri phim hoạt hình nổi tiếng “Pororo, chú chim cánh cụt bé nhỏ” được các bạn nhỏ trên khắp thế giới yêu thích. Bà Oh Se-ji, Phó trưởng bộ phận tiếp thị nước ngoài giới thiệu về công ty của mình.



Phim hoạt hình “Pororo” được phát sóng lần đầu tiên trên Đài truyền hình giáo dục EBS vào năm 2003. Một năm sau, bộ phim hoạt hình này đã được chiếu trên kênh truyền hình tại Pháp. Tính đến nay, bộ phim này đã được chiếu tại 140 nước trên thế giới. Khi chúng tôi bắt đầu kinh doanh phim hoạt hình, các công ty Nhật Bản đang chiếm lĩnh thị trường. Giám đốc của chúng tôi, ông Choi Jong-il đã thành lập Iconix vào năm 2001 với ý tưởng xây dựng các nhân vật hoạt hình hướng tới đối tượng là trẻ tập đi. Đặc biệt, ông chú trọng đến các câu chuyện hấp dẫn khán giả nhỏ tuổi. Đây được xem là bí quyết đằng sau thành công của công ty chúng tôi. Ngay cả trẻ em cũng phải đối mặt với những vấn đề riêng của chúng, và “Pororo” có thể cho chúng một số lời khuyên khác với lời khuyên từ cha mẹ. Trẻ em có thể dễ dàng đồng cảm với Pororo và từ đó, học được cách ứng phó với các vấn đề của riêng mình, theo cách bạn Pororo làm.







“Tayo, chiếc xe buýt bé nhỏ” – vượt qua thành công của Pororo

Iconix nghiên cứu sâu về thói quen của trẻ nhỏ dưới ba tuổi và tìm ra những con vật mà chúng yêu thích. Công ty đã chọn một chú chim cánh cụt bé nhỏ, giống như một đứa trẻ. Trên thực tế, chim cánh cụt không thể bay, nhưng các nhà làm phim đã sáng tạo ra kính bảo hộ phi công và mũ bảo hiểm nhằm thể hiện ước mơ của chúng là có thể bay lên bầu trời. Hướng tới khán giả là các bạn nhỏ, bộ phim đã kể về những cuộc phiêu lưu vui nhộn của Pororo cùng những người bạn ngộ nghĩnh khác như gấu Bắc Cực, hải ly, khủng long và cáo. Sau khi Pororo trở thành bộ phim hit trên toàn cầu, Iconix đã giới thiệu một xê-ri phim hoạt hình nổi tiếng khác trong năm 2010. Bà Oh Se-ji chia sẻ.



Trong khi Pororo là nhân vật được yêu thích nhất ở Hàn Quốc thì “Tayo, chiếc xe buýt bé nhỏ” lại được các khán giả nước ngoài mến mộ nhất. Số lượt xem trên trang chia sẻ video nổi tiếng Youtube của Tayo nhiều hơn gấp năm lần so với của bộ phim hoạt hình nổi tiếng thế giới “Thomas và những người bạn”, mặc dù chúng tôi từng khá hoài nghi về khả năng thành công của nhân vật xe buýt thành phố Tayo. Tôi nghĩ rằng thành công mà bộ phim này đạt được chính là nhờ cách kể chuyện, tương tự như phim Pororo. Xoay quanh nhân vật chính là Tayo - một chiếc xe buýt màu xanh bé nhỏ là một bé nam sáu tuổi, xê-ri phim hoạt hình này kể về những chuyện khắc phục khó khăn của Tayo và những người bạn là xe cứu hỏa hay máy xúc.



Giá trị thương hiệu không ngừng gia tăng nhờ các sản phẩm, dịch vụ ăn theo

Tayo đã tạo ra một cơn sốt xe buýt chưa từng có ở Seoul vào năm 2014. Nhân ngày Giao thông công cộng, thành phố Seoul đã tạo hình bốn chiếc xe buýt được trang trí bằng các nhân vật trong bộ phim “Tayo, chiếc xe buýt bé nhỏ”. Rất nhiều các bạn nhỏ hiếu kỳ đã xếp hàng dài để được lên những chiếc xe buýt này – những chiếc xe mà chúng chỉ được thấy trên màn ảnh. Sự kiện đi xe buýt Tayo đã thu hút tới 60.000 bạn nhỏ. Không chỉ ở Hàn Quốc, nhân vật Tayo cũng rất được yêu thích ở nước ngoài, với minh chứng rõ ràng là hơn 100 triệu lượt xem trên trang Youtube mỗi tháng. Phó trưởng bộ phận Oh Se-ji chia sẻ thêm.



Chúng tôi có hơn 2.500 loại sản phẩm ăn theo các nhân vật, và công ty chúng tôi đang làm việc với hơn 200 doanh nghiệp tại Hàn Quốc. Bên cạnh các sản phẩm chủ yếu là đồ chơi, chúng tôi cũng đã xuất bản sách Pororo với mục đích giáo dục. Ngoài ra, chúng tôi đã mở một số điểm tham quan thú vị dựa trên những nhân vật hoạt hình của chúng tôi, như là công viên giải trí Pororo, hay khu vui chơi trẻ em trong nhà Tayo. Các dự án công viên giải trí đã được xây dựng cả trong và ngoài nước. Hiện nay, có tám công viên giải trí Pororo ở Trung Quốc, và thậm chí nhiều công viên khác sẽ được xây dựng trong tương lai. Singapore cũng có một công viên giải trí, trong khi Thái Lan cũng có một công viên nước lấy chủ đề là nhân vật Pororo. Trong thời gian sắp tới, một công viên giải trí Pororo sẽ được ra mắt ở Malaysia.







Quảng bá nhân vật hoạt hình Hàn Quốc với những nội dung mới mẻ

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày nhân vật Pororo ra đời, năm 2013, Viện chấn hứng nội dung Hàn Quốc (KCCA) cho biết giá trị thương hiệu của Pororo ước tính là 700 triệu USD với hiệu quả kinh tế lên tới 5,2 tỷ USD. Hiện nay, sau năm năm, giá trị thương hiệu của Pororo ngày càng tăng với sự ra đời của nhiều công viên giải trí và khu vui chơi trẻ em trong nhà. Tín hiệu hết sức tích cực là nhân vật này đang được khai thác thương mại thông qua nhiều kênh khác nhau. Bà Oh Se-ji cho biết thêm.



Bạn có thể tìm thấy những video về tăng cường thực tế ảo AR xuất hiện nhân vật Pororo trên kênh Youtube. Trong đó, Pororo xuất hiện trong đời thực, vui vẻ và tương tác với một người bạn là con người. Là nhà cung cấp nội dung, chúng tôi đang lên kế hoạch và thử nghiệm nhiều nội dung khác nhau liên quan đến thực tế ảo VR và tăng cường thực tế ảo AR. Hiện nay, chúng tôi đang phát triển một dự án với tên gọi “loa trí tuệ nhân tạo” (AI Speaker) có thể giao tiếp trực tiếp với trẻ em. Khi các bạn nhỏ nói một điều gì đó, loa này sẽ trả lời và cùng trò chuyện với các bạn. Chúng tôi hy vọng công ty sẽ lớn mạnh và trở thành một nhà phát triển nhân vật hoạt hình và nội dung như gã khổng lồ Disney (Mỹ) và quảng bá các nhân vật Hàn Quốc tới nhiều quốc gia trên thế giới.



Không có gì quá cường điệu khi cho rằng lịch sử hoạt hình Hàn Quốc được chia thành hai nửa, trước và sau khi bộ phim Pororo ra đời. Trước khi Pororo ra đời, Hàn Quốc được coi như một nhà thầu phụ tiêu biểu trên lĩnh vực phim hoạt hình. Tuy nhiên, Iconix đã mở ra một kỷ nguyên toàn cầu hóa các nhân vật hoạt hình Hàn Quốc thông qua những nghiên cứu sâu về thị trường, lên kế hoạch tỉ mỉ và cách kể chuyện hấp dẫn. Hiện nay, Hàn Quốc được mệnh danh là “cái nôi của hoạt hình sáng tạo”. Từng thay đổi lịch sử phim hoạt hình Hàn Quốc, Iconix được chờ đợi sẽ tiếp tục phát triển, vượt qua những thách thức mới trong tương lai.