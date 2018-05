Art Licensing – doanh nghiệp hàng đầu về cấp phép, quảng bá các nhân vật hoạt hình Hàn Quốc

Art Licensing - Đại lý hàng đầu về quản lý các nhân vật



Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về công ty Art Licensing – một doanh nghiệp cấp phép các nhân vật hoạt hình Hàn Quốc, đã tỏa sáng tại Hội chợ dịch vụ Hàn Quốc (Korea Service Market) diễn ra tại Trung tâm triển lãm COEX (Seoul) trong hai ngày 24 và 25/4 vừa qua. Sau đây, Giám đốc Lee Yong-soo sẽ giới thiệu về công ty của mình.



Tôi từng làm việc về kinh doanh cấp phép tại một công ty nội địa trong 10 năm trước khi đứng ra thành lập công ty riêng, Art Licensing, vào tháng 1/2013. Công ty chúng tôi chuyên phát triển và thương mại hóa các nhân vật hoạt hình khác nhau. Trong số tám nhân vật do công ty chúng tôi sở hữu, nhân vật nổi tiếng nhất là “Stay Pangah” – một chú chó dễ thương với đôi tai to. “Stay Pangah có thể hiểu là “Chú chó Pangah ơi, đợi mình nhé!“. Với tạo hình đơn giản nhưng đáng yêu, những chú cún đã trở nên cực kỳ phổ biến, đặc biệt tại thị trường châu Á, do năm 2018 là năm Tuất. Dù chưa sở hữu riêng bất kỳ nhân vật nào đã được thương mại hóa, chúng tôi đã ký hợp đồng với hơn 100 nhân vật khác nhau. Có thể nói, chúng tôi là một trong những công ty cấp phép nhân vật hàng đầu tại Hàn Quốc.







Hướng tới đối tượng kidult – một thị trường đầy tiềm năng



Các nhân vật hoạt hình có giá trị thương mại cao, chẳng hạn như những nhân vật trong trò chơi game thực tế ảo Pokemon Go xuất hiện năm 2016. Quy mô của thị trường cấp phép nhân vật toàn cầu đã tăng từ mức 146 tỷ USD vào năm 2010 lên tới 180 tỷ USD vào năm nay. Với sự nhanh nhạy trong kinh doanh, Art Licensing đã cấp phép cho các nhân vật và bảo vệ bản quyền sáng chế các nhân vật. Cụ thể, nếu như trước đây, mặt hàng các nhân vật thường chỉ ăn theo các bộ phim hoạt hình. Tuy nhiên, Giám đốc Lee Yong-soo đã “hướng con mắt” đến đối tượng “kidults” – những người trưởng thành nhưng có cảm xúc như trẻ con, vốn đang nổi lên như một thị trường tiêu dùng đầy tiềm năng.



Hai năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi ký hợp đồng với nghệ sĩ tạo ra Pangah. Trước đó, tác giả chỉ đơn thuần làm việc với nhân vật này trong vòng hai năm, và chỉ giành được một vài hợp đồng nhỏ lẻ bởi đối tượng khách hàng bó hẹp trong phạm vi trẻ từ 3 đến 7 tuổi. Tuy nhiên, chúng tôi đã mở rộng phạm vi khách hàng tiềm năng sang đối tượng lớn hơn độ tuổi này và chiến lược đó đã thành công. Các quảng cáo, bao gồm cả các sản phẩm trưng bày, đã được điều chỉnh để hướng tới phạm vi khách hàng rộng hơn, và kết quả là công ty chúng tôi hiện đang làm việc với hơn 100 sản phẩm nhân vật. Một số người có thể cho rằng việc cấp phép cho nhân vật chỉ dành cho các nhân vật hoạt hình. Tuy nhiên, đó là quan niệm cũ, phổ biến cho đến cách đây ba, bốn năm. Ngày nay, thị trường đã mở rộng tới đối tượng 30, 40 tuổi. Công ty chúng tôi đang hướng đến thị trường những người trưởng thành nhưng vẫn có những cảm xúc như con trẻ – một thị trường không nhất thiết đòi hỏi các nhân vật hoạt hình. Trẻ em có thể thích một số nhân vật mà cha mẹ, hay anh chị của chúng yêu thích. Công ty chúng tôi đang tập trung vào thị trường này.







Thành công từ Hội chợ cấp phép Tokyo (Tokyo Licensing Fair)



Theo Viện chấn hưng nội dung Hàn Quốc (KCCA), thị trường “kidults” đã tăng trưởng 20% hàng năm kể từ năm 2014 – thời điểm quy mô thị trường chỉ rơi vào khoảng 500 tỷ won (470 triệu USD), và đã vượt qua con số 1.000 tỷ won (940 triệu USD) vào năm 2016. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp nhân vật, Giám đốc Lee đã có con mắt “tinh đời” để nhận ra xu hướng này. “Stay Pangah” chính là nhân vật đại diện cho Art Licensing tạo hình Bichon Frize – một chú chó giống như búp bê với lớp lông quăn. Công ty đã ký hợp đồng để thương mại hóa hơn 70 sản phẩm khác nhau sử dụng các nhân vật chỉ trong vòng sáu tháng sau khi phát hành. Năm ngoái, công ty đã gặt hái được thành quả đáng ghi nhận tại thị trường Nhật Bản. Giám đốc Lee Yong-soo chia sẻ.



Hội chợ cấp phép Tokyo (Nhật Bản) đã được tổ chức vào tháng 9 năm ngoái, thu hút rất nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới. Hàn Quốc đã mở một gian hàng triển lãm tại hội chợ này. Đài truyền hình Tokyo TV đã quay phim nhân vật Pangah của chúng tôi, và cho rằng đây là nhân vật hấp dẫn nhất trong các sản phẩm của Hàn Quốc, được rất nhiều khách hàng nước ngoài yêu thích. Đoạn phim ngắn đã được phát sóng trên Tokyo TV vào 11 giờ trưa hôm đó. Nhờ vậy, nhiều khách hàng đã biết tới công ty chúng tôi và đến ký hợp đồng. Các sản phẩm nhân vật trong hợp đồng bao gồm cả vỏ điện thoại, gương, và các vật dụng nhỏ khác. Các loại vỏ điện thoại của chúng tôi hiện đang có mặt tại các cửa hàng tại hai khu vực Shinjuku và Harajuku ở thủ đô Tokyo.



Xây dựng chiến lược tiếp thị đa dạng, phù hợp với từng quốc gia



Hiện nay, Art Licensing đang “để mắt” tới các thị trường như Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kong, Trung và Nam Mỹ. Ông Lee Yong-soo cho biết.



Chúng tôi đang hình thành mối quan hệ đối tác chiến lược với một chương trình tạp kỹ trên mạng mang tên “Big Picture” (màn ảnh rộng) với sự xuất hiện của nghệ sĩ nổi tiếng Kim Jong-kook và Haha. Nhân vật Pangah của chúng tôi đã xuất hiện trong chương trình này, với chiến lược quảng bá tại thị trường Trung Quốc. Cụ thể, chúng tôi biết rằng hai nghệ sĩ trong chương trình đều rất nổi tiếng ở Trung Quốc khi tham gia chương trình “Running man” – chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc rất được yêu thích tại Trung Quốc. Với chiến lược mới, chúng tôi đã ký kết được một số hợp đồng tại đây. Chúng tôi cũng đã gửi thông tin về các cửa hàng trưng bày và các cửa hàng tạm thời (pop-up stores) tại trung tâm thương mại tại Thái Lan – nơi mà làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang bùng nổ. Một khách hàng địa phương đã khẳng định rằng người dân ở đây chắc chắn sẽ yêu thích những nhân vật của chúng tôi và đã tìm đến để ký hợp đồng.



Tham vọng xây dựng một hệ thống mới để quảng bá các nhân vật của Hàn Quốc rộng rãi hơn nữa



Công ty đang tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều quốc gia với những chiến lược hiệu quả. Có thể nói, công ty đang mở rộng các điểm đến xuất khẩu thông qua chiến lược tiếp thị hình ảnh phù hợp với đặc thù của mỗi quốc gia. Giám đốc Lee cho biết về một mục tiêu mà công ty đang ấp ủ.



Về cơ bản, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng một mạng lưới kết nối các nghệ sĩ sáng tạo nhân vật và các khách hàng cấp phép với các thị trường ở châu Á. Chúng tôi đã chốt phương án hợp tác với một công ty Việt Nam và hiện đang tiến hành đàm phán với hai công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống mới nơi các nghệ sĩ nhân vật có thể dễ dàng tiếp cận người mua ở nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Thái Lan. Theo hình dung của chúng tôi, một nhân vật như Pangah có thể dễ dàng tiếp cận được thị trường của bốn quốc gia này khi hợp đồng được ký kết.



2.000 loại nhân vật khác nhau đã được tạo ra ở Hàn Quốc kể từ khi một nhân vật hoạt hình lần đầu xuất hiện trong một chương trình quảng cáo kem đánh răng vào năm 1956. Tuy nhiên, chỉ một số nhỏ trong đó, như nhân vật “Pororo, chú chim cánh cụt bé nhỏ”, là thu hút được nhiều khách hàng nước ngoài, do sự giới hạn về thị trường của các nhân vật cũng như những khó khăn trong việc phát triển các nội dung ra thị trường nước ngoài. Để vượt qua những thách thức này, Art Licensing đang xây dựng một hệ thống mới cho phép các công ty có thể kinh doanh các nhân vật khác nhau cả trong và ngoài nước. Công ty cam kết sẽ tiếp tục nuôi dưỡng các nhân vật của Hàn Quốc cũng như các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc được ưa chuộng trên thế giới, và đang không ngừng nỗ lực để theo đuổi dự án đầy tham vọng này.