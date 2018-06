BF Medical Group – Doanh nghiệp dẫn đầu làn sóng Hallyu trong lĩnh vực chăm sóc y tế

Chuyên gia trong dịch vụ chăm sóc y tế



Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về công ty BF Medical Group (Tập đoàn y tế BF) – doanh nghiệp dẫn đầu làn sóng văn hóa Hàn Quốc hallyu trong lĩnh vực y tế, đã tỏa sáng tại Hội chợ dịch vụ Hàn Quốc diễn ra tại Seoul trong hai ngày 24 và 25/4 vừa qua. Sau đây, Chủ tịch Kim Seong-hyo sẽ giới thiệu về công ty của mình.



Các công ty con của chúng tôi đều được tối ưu hóa cho ngành công nghiệp y tế. Công ty con BF Medical cung cấp các dịch vụ y tế, trong khi công ty con BF Life Science (khoa học đời sống) dành riêng cho việc nghiên cứu và phát triển dựa trên các thử nghiệm về di truyền. Chúng tôi cũng tham gia vào mảng kinh doanh tổ chức dịch vụ quản lý, liên quan đến hỗ trợ quản lý bệnh viện. Nhận thấy ngành công nghiệp y tế trong tương lai sẽ tập trung vào xu hướng chống lão hóa, công ty con BF Hillapi đang tập trung vào các dịch vụ liên quan. Chúng tôi cũng đang điều hành các phòng khám ở Trung Quốc.







Mười năm “mồ hôi nước mắt” để tạo dựng chỗ đứng tại thị trường Trung Quốc



Theo Bộ y tế và phúc lợi Hàn Quốc, khoảng 364.000 bệnh nhân nước ngoài đã tìm đến các cơ sở y tế tại Hàn Quốc trong năm 2016, tăng sáu lần so với con số 60.000 người của năm 2009 khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan. Không chỉ có bệnh nhân, nhiều bác sĩ nước ngoài cũng đến Hàn Quốc để học hỏi về kỹ thuật y tế. Một số cơ sở y tế Hàn Quốc đã tiến ra thị trường nước ngoài để điều hành bệnh viện dưới hình thức hợp tác đầu tư hoặc nhượng quyền thương mại. Nói cách khác, các cơ sở y tế đang chuyển mình với hình thức xuất khẩu dịch vụ y tế. Ban đầu, Chủ tịch Kim Seong-hyo làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm. Do thị trường mỹ phẩm đang bị nhiều gã khổng lồ trong nước nắm giữ, công ty nhỏ như của ông Kim khó có được chỗ đứng tại thị trường nội địa, ông đã quyết định hướng đến xuất khẩu hàng mỹ phẩm, đặc biệt là thông qua nghiên cứu, và bắt đầu sản xuất mỹ phẩm cho lĩnh vực y tế. Trong quá trình này, nhận thấy dịch vụ điều trị y tế Hàn Quốc đã đạt đến một đẳng cấp nhất định, Chủ tịch Kim Seong-hyo đã bắt đầu gia nhập mảng kinh doanh tổ chức dịch vụ quản lý y tế (MSO) vào năm 2001. Trên thực tế, hầu hết các bệnh viện đều phải đối phó với nhiều vấn đề ngoài chuyên môn, như tài chính, thuế, cho đến quản trị và tiếp thị. Với sự giúp đỡ của một công ty chuyên xử lý những công việc này, các nhân viên y tế có thể toàn tâm toàn ý cho việc điều trị, trong khi các bệnh nhân sẽ cảm thấy hài lòng hơn với các dịch vụ được cung cấp bởi chuyên gia. Khi các bệnh nhân nước ngoài tìm đến các cơ sở y tế tại Hàn Quốc, nhà cung cấp dịch vụ quản lý y tế sẽ giúp họ tìm thông dịch viên, một dịch vụ mà các bệnh viện khó có thể cung cấp. Ngay từ giai đoạn đầu, tập đoàn đã rất nỗ lực tìm hiểu về thị trường nước ngoài. Ông Kim Seong-hyo cho biết.



Tôi đã làm việc trong lĩnh vực này được 17 năm. Trong giai đoạn đầu khám phá thị trường Trung Quốc, chúng tôi đã quá phụ thuộc vào người bản địa, cung cấp cho họ mọi thứ, bao gồm cả tiền. Thế nhưng có lần, chúng tôi đột nhiên mất liên lạc với họ, mặc dù trước đó chúng tôi đã gửi tiền và thống nhất ngày ký hợp đồng. Từ đó, tôi nhận thấy rằng chúng tôi cần phải xây dưng đội ngũ chuyên gia của riêng mình. Vì vậy, chúng tôi đã đổ nhiều công sức để xây dựng đội ngũ chuyên môn trong hơn năm năm. Hơn 90% nhân viên của chúng tôi là các nhà nghiên cứu chuyên về quản lý, dịch vụ y tế. Có thể nói, chúng tôi thực sự đã tiêu tốn nhiều công sức để có thể tạo dựng được một đội ngũ chuyên gia như vậy, cũng như mối quan hệ bền chặt với các đối tác nước ngoài – những người có thể tin tưởng và hợp tác.



Phương thức vận hành dịch vụ y tế tại Trung Quốc



Trong năm 2013, tập đoàn đã hợp nhất các công ty con, tạo nên BF Medical Group để tăng khả năng nhận diện khách hàng, và mang lại cho đội ngũ quản lý của các bệnh viện địa phương các dịch vụ tư vấn phù hợp. Doanh nghiệp cũng phát triển một ứng dụng cho phép người sử dụng tìm kiếm thông tin về các bệnh viện Hàn Quốc cùng các đánh giá về phòng khám. Thông qua ứng dụng này, các đối tác nước ngoài đã tìm đến các dịch vụ y tế của Hàn Quốc một cách dễ dàng và tin cậy hơn. Sau 10 năm không ngừng nỗ lực, BF Medical Group đang gặt hái được thành quả tại thị trường Trung Quốc. Ông Kim Seong-hyo chia sẻ.



Chúng tôi đang trực tiếp điều hành một bệnh viện ở Trung Quốc, cung cấp các dịch vụ như phẫu thuật thẩm mỹ, da liễu, nha khoa và sản phụ khoa. Ngoài ra, chúng tôi cũng điều hành các bệnh viện liên doanh, tức chúng tôi cung cấp các hệ thống, công nghệ và dịch vụ nổi bật tại Hàn Quốc cho các bệnh viện ở đây, rồi cùng quản lý bệnh viện này với các đối tác Trung Quốc.







Mở rộng điểm đến xuất khẩu cho dịch vụ y tế “Made in Korea”



Một cơ sở y tế của BF Medical Group được xây dựng tại tỉnh Quảng Đông vào năm 2015, trong khi những dự án bệnh viện liên doanh đang xuất hiện ở nhiều thành phố như Thượng Hải, Thiên Tân và Đại Liên. Tham dự Triển lãm dịch vụ Hàn Quốc do Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức, tập đoàn đã tận dụng cơ hội này để mở rộng xuất khẩu. Chủ tịch Kim Seong-hyo chia sẻ thêm.



Các công ty con của chúng tôi đều có mảng dịch vụ y tế riêng biệt nhằm giúp bệnh viện xây dựng hệ thống cần thiết, và dịch vụ đa dạng. Để cung cấp các hệ thống và dịch vụ cần thiết thì chúng tôi cần các sản phẩm. Trên thực tế, các nhà xuất khẩu thường chỉ có hàng hóa mà không có nhiều kênh phân phối hoặc tìm đối tác. Do đó, với sự giúp sức của Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc, nhiều công ty đã có thể dễ dàng tiếp cận các đối tác nước ngoài, và thậm chí có thể tiến đến giai đoạn ký hợp đồng. Vì vậy, chúng tôi đã tham dự Triển lãm dịch vụ Hàn Quốc gần đây. Chúng tôi luôn mong muốn nâng cao năng lực kinh doanh tại thị trường Trung Quốc, và tất nhiên là cả trên thị trường toàn cầu. Ngoài Trung Quốc, chúng tôi cũng đang chuẩn bị tiến vào thị trường Đông Nam Á, Nhật Bản và Nga.



Tại Triển lãm dịch vụ Hàn Quốc diễn ra vào tháng trước, BF Medical Group đã tiếp cận được các đối tác nước ngoài mới, tìm hiểu các khách hàng từ nhiều nước khác nhau, và thu hút được một khách hàng từ Trung Quốc với khoản đầu tư trị giá 50 triệu nhân dân tệ (7.800 USD). Dẫn đầu làn sóng Hallyu trên lĩnh vực y tế, BF Medical Group đang không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và phạm vi tại nước ngoài.