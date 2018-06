Giành được đơn đặt hàng cung cấp đầu máy xe lửa cho Băng-la-đét trị giá 41 tỷ won

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về công ty Hyundai Rotem – doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghiệp đường sắt Hàn Quốc. Sở hữu công nghệ nổi bật, gần đây Hyundai Rotem đã đánh bại các đối thủ đáng gờm trên thị trường toàn cầu như Tây Ban Nha và Trung Quốc để giành được đơn đặt hàng cung cấp tàu hỏa chạy động cơ đi-ê-zen-điện cho Băng-la-đét. Sau đây, Trưởng bộ phận quan hệ công chúng (PR) Chung Byung-joon sẽ giới thiệu về công ty của mình.Công ty chúng tôi đã nhận được một đơn đặt hàng trị giá 41 tỷ won (38 triệu USD) để cung cấp 10 toa xe lửa chạy đi-ê-zen-điện cho Tổng công ty đường sắt Băng-la-đét. Mỗi đầu máy đi-ê-zen-điện gồm một động cơ đi-ê-zen kết hợp với một máy phát điện, tạo ra điện năng cho động cơ kéo, nhờ đó, có thể kéo các toa tàu di chuyển trên những đường ray không có đường điện. Ngay từ những năm 1970, công ty chúng tôi đã bắt đầu cung cấp toa khách và đầu máy đi-ê-zen-điện cho Băng-la-đét và nhận được sự tin tưởng của chính quyền địa phương về công nghệ và chất lượng sản phẩm. Khác với những đầu máy đi-ê-zen-điện trước đây, sản phẩm của chúng tôi đạt tiêu chuẩn châu Âu về va chạm, được làm từ vật liệu chịu lửa và cải thiện đáng kể về độ an toàn. Ngoài ra, chúng có công suất lên tới 2.200 mã lực, cao hơn 565 mã lực so với các sản phẩm cùng loại.

Nhà sản xuất phương tiện đường sắt hàng đầu tại Hàn Quốc

Tây Ban Nha hiện đang chiếm thị phần lớn nhất về công nghiệp đường sắt tại khu vực Trung, và Nam Mỹ, trong khi Trung Quốc đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, Hyundai Rotem đã đánh bại những đối thủ này để giành được đơn hàng lần này. Kể từ sau khi trúng thầu thành công 101 toa tàu lửa vào năm 1978, Hyundai Rotem tính đến nay đã giành được đơn đặt hàng 333 toa tàu lửa. Với hợp đồng vừa được ký kết vào tháng trước, Hyundai Rotem thêm một lần nữa chứng tỏ khả năng cạnh tranh của mình tại thị trường Băng-la-đét, và hiện đang cung cấp 23% toàn bộ số lượng xe lửa và 17% số lượng đầu máy đi-ê-zen-điện cho quốc gia này. Ông Chung Byung-joon chia sẻ.Công ty chúng tôi thành lập vào năm 1977, với tên gọi Công ty công nghiệp và cơ khí chính xác Hyundai. Để nâng cao khả năng trên thị trường toàn cầu, năm 1999, ba công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp đường sắt Hàn Quốc là Công ty công nghiệp và cơ khí chính xác Hyundai, Công ty công nghiệp nặng Daewoo và Công ty công nghiệp nặng Hanjin đã sáp nhập, tạo nên công ty Hyundai Rotem. Hiện nay, công ty sở hữu một nhà máy có khả năng sản xuất 800 toa/năm tại thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang). Nhà máy của chúng tôi tại Thổ Nhĩ Kỳ và một nhà máy khác tại Mỹ đều có công suất 100 toa/năm, trong khi chúng tôi cũng vận hành một nhà máy sản xuất tại Bra-xin có công suất 1.200 toa/năm. Các nhà máy của chúng tôi có khả năng sản xuất hầu hết các phương tiện đường sắt tại Hàn Quốc như tàu điện ngầm, xe lửa hạng nhẹ, tàu cao tốc, đầu máy xe lửa và động cơ đi-ê-zen. Với nền tảng đó, công ty chúng tôi đang tăng cường mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường nước ngoài.

Mở rộng thị trường với các phương tiện công nghệ cao như xe điện, tàu cao tốc và tàu đệm từ

Hyundai Rotem là nhà xuất xe lửa duy nhất tại Hàn Quốc đủ năng lực cung cấp các giải pháp tích hợp cho ngành công nghiệp đường sắt như tàu cao tốc, tàu đệm từ (maglev), tàu điện ngầm, cũng như các giải pháp quản lý, cải tạo hệ thống đường sắt. Ngoài ra, công ty đang vận hành các nhà máy chuyên sản xuất trong ngành công nghiệp phụ trợ như các cơ sở sản xuất thép, cơ sở sản xuất ô tô và nhà máy điện. Hyundai Rotem là một trong năm công ty hàng đầu thế giới trên thị trường chứng khoán trong ngành công nghiệp này. Sở hữu năng lực kỹ thuật vượt trội, công ty có khả năng sản xuất các mô-đun điện, điện tử chủ chốt trong ngành công nghiệp đường sắt, Hyundai Rotem hiện đang xuất khẩu sang 36 quốc gia tại châu Á, Trung Đông và châu Mỹ. Năm 2013, Hyundai Rotem đã ký được một hợp đồng cung cấp tàu điện ngầm cho Ấn Độ trị giá lên tới 1.000 tỷ won (930 triệu USD), sau khi vượt qua những đối thủ cạnh tranh hàng đầu thế giới như Bombardier của Canada, Alstom của Pháp hay Siemens của Đức. Công ty cũng phát triển thị trường tàu hai tầng ở nước ngoài, bắt đầu bằng việc khám phá thị trường Úc vào năm 2016 với đơn hàng trị giá lên tới 890 tỷ won (830 triệu USD). Trong cùng năm đó, Hyundai Rotem đã giành được đơn hàng xây dựng tuyến đường tàu điện ngầm số bảy trong Hệ thống tàu điện Manila, thủ đô của Philippines. Công ty cũng tham gia vào hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo trì đầu máy cho hệ thống tàu điện ngầm Marmaray tại thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), hay cho hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Cairo (Ai Cập), cùng hệ thống xe điện ngầm và xe buýt ở thủ đô Wellington (New Zealand). Ông Chung Byung-joon chia sẻ.Hyundai Rotem đã hợp tác với các chuyên gia trong nước để phát triển các tàu cao tốc KTX-Sancheon vào năm 2008, giúp Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có khả năng sản xuất các tàu cao tốc, sau Nhật Bản, Đức và Pháp. Năm 2012, chúng tôi đã phát triển mô hình tàu cao tốc HEMU-430X với tốc độ tối đa lên tới 430 km/giờ. Năm 2014, công ty đã giành được một đơn hàng cung cấp xe điện cho thành phố Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ), và thậm chí công nghệ xe điện của chúng tôi còn được công nhận ở thị trường nước ngoài sớm hơn ở thị trường nội địa. Một năm sau đó, chúng tôi đã ký hợp đồng cung cấp xe điện cho một thành phố khác của Thổ Nhĩ Kỳ là Antalya. Trong năm 2016, các chuyến tàu đệm từ của công ty chúng tôi đã được vận hành tại sân bay quốc tế Incheon, trở thành tuyến đường đô thị không người lái hoạt động thương mại thứ hai trên thế giới. Công nghệ tàu đệm từ dựa trên những nam châm điện khổng lồ, giúp đoàn tàu nâng lên 8mm so với mặt đường ray khi hoạt động. Hơn nữa, phương tiện này có lợi thế vượt trội là thân thiện với môi trường vì không sinh ra bụi. Hyundai Rotem là doanh nghiệp Hàn Quốc duy nhất thương mại hóa thành công tàu cao tốc, tàu hỏa và tàu điện. Có thể nói, nếu không sở hữu công nghệ tiên tiến, chúng tôi đã không thể thành công đến như vậy.Là nhà sản xuất toàn cầu, Hyundai Rotem tự hào sở hữu công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm sản xuất đa dạng. Tuy nhiên, công ty vẫn không hài lòng với vị trí hiện tại. Hiện nay, công ty đang bắt tay vào phát triển các sản phẩm mới, với mục tiêu là dẫn đầu thị trường đường sắt trong tương lai. Công ty hiện đang theo dõi chặt chẽ diễn biến hợp tác kinh tế liên Triều. Khi tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc ổn định sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, hai miền Nam-Bắc có thể thúc đẩy dự án đường sắt xuyên biên giới và dự án đường sắt Á-Âu kết nối Hàn Quốc với Nga và thậm chí cả các nước châu Âu. Hyundai Rotem đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới với những dự án đầy tham vọng, nơi những tuyến đường sắt sẽ khởi hành từ Busan, chạy qua Seoul và Bình Nhưỡng, hướng đến các thành phố ở châu Âu. Công ty mơ ước sẽ tạo ra những chuyến du lịch bằng tàu hỏa, và đang không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa giấc mơ đó.