Công ty công nghiệp nặng và xây dựng Doosan - doanh nghiệp tiên phong về các giải pháp ESS

Sản xuất thiết bị lưu trữ năng lượng trong và ngoài nước

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Công ty công nghiệp nặng và xây dựng Doosan - doanh nghiệp đã giành được nhiều đơn đặt hàng trong và ngoài nước về hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS). Sau đây, Phó Chủ tịch phụ trách Marketing Kim Sung-won sẽ giới thiệu về công ty của mình.



Vào tháng 5, chúng tôi đã ký hợp đồng với công ty SK E & S, một công ty năng lượng và khí ga Hàn Quốc, để cung cấp thiết bị lưu trữ năng lượng (ESS) với công suất là 70 MW. Bên cạnh đó, công ty con Doosan GridTech của chúng tôi tại Mỹ đã làm việc với công ty năng lượng Austin để cung cấp các giải pháp tích hợp ESS. Dự án này đã được lựa chọn là dự án đáng chú ý nhất của năm do công ty GreenTech Media, hãng truyền thông Mỹ hàng đầu phân tích và nghiên cứu về năng lượng tái tạo, bình chọn. Năm ngoái, công ty chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng của Cơ quan quản lý nước và năng lượng Los Angles (Mỹ), xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng cho nhà máy điện năng lượng mặt trời Beacon gần sa mạc Mojave, trị giá lên tới gần 19 triệu USD. Vào tháng 4 năm nay, chúng tôi cũng đã giành được một hợp đồng từ công ty Consumers Energy để cung cấp hệ thống ESS tại một trạm điện ở Tây Nam bang Michigan (Mỹ).





Giành được nhiều hợp đồng về các giải pháp ESS

Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) cho phép các nhà máy điện lưu trữ năng lượng khi nhu cầu sử dụng thấp và truyền năng lượng khi cần thiết, khắc phục điểm yếu của các hệ thống sản xuất các nguồn năng lượng tái tạo mới như điện mặt trời hay điện gió vốn khó có thể cung cấp năng lượng một cách ổn định. Với những lợi thế này, thị trường ESS toàn cầu ước tính sẽ mở rộng quy mô từ 2,9 tỷ USD trong năm 2016 lên 34,7 tỷ USD trong năm 2025. Đây được xem như là “đại dương xanh” trong ngành công nghiệp năng lượng – nơi Công ty công nghiệp nặng và xây dựng Doosan đã giành được một số hợp đồng lớn. Vậy đâu là nguyên nhân doanh nghiệp Hàn Quốc này lại thu hút được nhiều sự chú ý? Ông Kim Sung-won chia sẻ.Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) hiện vẫn ở giai đoạn đầu so với sự phát triển công nghệ và sự trưởng thành của thị trường. Trong giai đoạn này, mối quan hệ chặt chẽ giữa khách hàng và nhà cung cấp giải pháp đáng tin cậy là yếu tố then chốt. Là nhà sản xuất thiết bị phát điện hàng đầu Hàn Quốc, công ty chúng tôi đã làm việc với khách hàng ở cả trong và ngoài nước trong suốt 60 năm qua, cung cấp các thiết bị liên quan đến các nhà máy nhiệt điện và điện hạt nhân truyền thống. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung vào các nguồn năng lượng tái tạo mới như năng lượng gió và quy trình hỗn hợp kết hợp khí hóa than (IGCC). Chúng tôi nắm bắt được nhu cầu của khách hàng và đáp ứng yêu cầu của họ tốt hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào khác. Đó là lý do tại sao khách hàng đã dành sự quan tâm lớn đến các hệ thống ESS của chúng tôi.

Nguyên nhân công ty chuyển hướng kinh doanh ESS

Thành lập vào năm 1962, Công ty công nghiệp nặng và xây dựng Doosan là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về thiết bị nhà máy điện và các giải pháp khử mặn nước biển. Sở hữu công nghệ tiên tiến, công ty chiếm tới 40% thị phần trên thị trường khử mặn nước biển toàn cầu. Trong lĩnh vực nhà máy điện, công ty đã tham gia vào tất cả các dự án lớn tại Hàn Quốc kể từ năm 1970. Bắt đầu với nhà máy điện hạt nhân Yeonggwang 1 và 2 năm 1976, công ty đã tích lũy kinh nghiệm và sở hữu năng lực phát triển công nghệ lò phản ứng hạt nhân độc lập. Kết quả là công ty đã xuất khẩu ngược thiết bị lò phản ứng hạt nhân sang Mỹ vào năm 1999. Năm 2010, công ty cũng đã ký hợp đồng cung cấp một lò phản ứng hạt nhân cho Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất. Doanh nghiệp Hàn Quốc đã dẫn đầu thị trường thế giới dựa trên công nghệ, thiết kế, thi công, và thử nghiệm các cơ sở liên quan. Hiện nay, công ty đang tích cực khám phá thị trường ESS và bước đầu gặt hái được một số thành quả. Phó Chủ tịch Kim Sung-won cho biết.Con người quá phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, dầu mỏ kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, nhưng kỷ nguyên này đang đi đến hồi kết trước những vấn đề môi trường. Do đó, kỷ nguyên những nguồn năng lượng tái tạo mới đang đến. Tuy nhiên, những nguồn năng lượng này không ổn định. Chẳng hạn, cường độ gió thổi có thể mạnh hoặc yếu, tức sản lượng điện bằng gió không đồng đều, hay cường độ ánh sáng giữa ban ngày và ban đêm là hoàn toàn khác nhau cũng ảnh hưởng đến sản lượng điện mặt trời. Để cung cấp năng lượng một cách ổn định, ngay cả trong điều kiện không có gió hoặc ban đêm, các giải pháp ESS là cực kỳ cần thiết, vì chúng có thể tích trữ năng lượng và sử dụng khi cần thiết. Từ lâu Doosan đã sở hữu những công nghệ ưu việt cho các thiết bị nhà máy điện, và hiện nay, chúng tôi đã chuyển sang kinh doanh ESS, đương đầu với thách thức mới, bắt kịp các xu hướng thời đại để trở thành doanh nghiệp tiên phong toàn cầu trong ngành công nghiệp này.

Phát triển các công nghệ tương lai thân thiện với môi trường để nâng cao giá trị bền vững của trái đất

Công ty công nghiệp nặng và xây dựng Doosan từng bắt tay vào kinh doanh điện gió vào năm 2006, và hoàn tất giai đoạn phát triển tua-bin gió với công suất lên tới 3 MW đầu tiên tại châu Á trong năm 2009. Năm 2011, công ty đã ký hợp đồng xây dựng nhà máy điện quy trình hỗn hợp kết hợp khí hóa than (IGCC) đầu tiên tại Hàn Quốc. Đến năm 2015, công ty đã bắt đầu phát triển các giải pháp ESS một cách nghiêm túc. Vào tháng 9 năm đó, Công ty công nghiệp nặng và xây dựng Doosan đã được chọn là nhà cung cấp ESS chính cho một dự án lưới điện thông minh do Chính phủ Hàn Quốc thực hiện. Đến năm 2016, công ty đã mua lại nhà cung cấp giải pháp phần mềm ESS mang tên 1Energy Systems của Mỹ, để đặt nền móng cho chu trình hoàn chỉnh từ thiết kế, xây dựng, cài đặt và chạy thử nghiệm các giải pháp hệ thống lưu trữ năng lượng. Kể từ đó, công ty đã từng bước khẳng định được vị thế trên thị trường nước ngoài. Hiện tại, công ty tự hào về giải pháp tích hợp, giám sát và kiểm soát các nguồn năng lượng phân tán. Với sự phát triển không ngừng về công nghệ, công ty đang mở ra kỷ nguyên mới của những nguồn năng lượng thân thiện với môi trường. Phó Chủ tịch Kim Sung-won chia sẻ thêm.Trong quá khứ, nhiệm vụ lớn nhất của ngành công nghiệp năng lượng là khả năng cung cấp nguồn năng lượng như thế nào, công suất bao nhiêu và chất lượng ra sao. Tuy nhiên, trong thời đại của những nguồn năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường, nhiệm vụ chính là tạo ra nguồn năng lượng sạch hơn, an toàn hơn, bền vững hơn. Để chuẩn bị cho kỷ nguyên mới, chúng tôi mong muốn tích hợp các giải pháp ESS của mình với các nguồn năng lượng tái tạo mới, như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, pin nhiêu liệu cũng như các nguồn năng lượng từ nhiên liện hóa thạch truyền thống trên cùng một hệ thống. Tất cả nhân viên của Công ty công nghiệp nặng và xây dựng Doosan không ngừng nỗ lực để dự án táo bạo này trở thành hiện thực.