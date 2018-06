Platform Base – doanh nghiệp tiên phong sản xuất khóa kỹ thuật số nhỏ gọn, tiện dụng

Doanh nghiệp non trẻ, thu hút được nhiều sự chú ý tại triển lãm IFSEC quốc tế về ngành thiết bị an ninh

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về công ty Platform Base (nền tảng cơ sở) – doanh nghiệp đã và đang gây được sự chú ý đặc biệt tại triển lãm IFSEC quốc tế, triển lãm lớn nhất thế giới về ngành thiết bị an ninh được tổ chức hằng năm tại thủ đô Luân Đôn (Anh). Sau đây, Chủ tịch Kim Beom-soo sẽ giới thiệu về công ty của mình.





Platform Base là một công ty liên doanh chuyên nghiên cứu và phát triển các ổ khóa kỹ thuật số dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) nhằm nâng cao độ an toàn và tính tiện dụng trong an ninh công nghiệp. Theo tôi được biết, triển lãm IFSEC quốc tế về ngành thiết bị an ninh tại Luân Đôn (Anh) là một trong ba sự kiện về bảo mật hàng đầu thế giới. Trước đây, khi lần đầu tiên tham dự sự kiện này, các sản phẩm của chúng tôi thậm chí chưa sẵn sàng cho thị trường. Thời điểm đó, chúng tôi chỉ muốn nắm bắt xu hướng toàn cầu và đánh giá xem liệu các sản phẩm của mình có thể có chỗ đứng trên thị trường hay không. Tuy nhiên, kể từ đó, các sản phẩm của chúng tôi luôn được khách hàng đón nhận nhiệt tình, và nhiều công ty lớn đã sẵn sàng mua sản phẩm của chúng tôi. Có thể nói, thông qua triển lãm trên, chúng tôi đã xuất khẩu được sản phẩm của mình. Đến sự kiện năm nay, chúng tôi sẽ tập trung vào việc mở rộng thị trường.

Khóa kỹ thuật số nhỏ gọn, với xi lanh số hóa

Triển lãm IFSEC quốc tế về ngành thiết bị an ninh năm 2018 được tổ chức tại trung tâm triển lãm ExCel (Luân Đôn, Anh) trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 19/6 tới. Triển lãm năm nay sẽ trưng bày các công nghệ bảo mật tiên tiến dành cho các khách hàng và các nhà sản xuất từ khắp nơi trên thế giới. Công ty Platform Base được thành lập vào năm 2012, và bắt đầu tham gia triển lãm này kể từ năm 2015. Ông Kim Beom-soo chia sẻ nguyên nhân tại sao một doanh nghiệp non trẻ như Platform Base lại nhận được nhiều phản ứng tích cực tại một sự kiện có quy mô toàn cầu như triển lãm IFSEC quốc tế về ngành thiết bị an ninh.Xi lanh là bộ phận then chốt của mọi loại khóa. Được thiết kế nhỏ gọn như các ổ khóa truyền thống, nhưng bộ phận xi lanh của chúng tôi đã được số hóa nhờ tích hợp một mạch điện tử và chương trình phần mềm quản lý. Khóa kỹ thuật số của chúng tôi đã giành được giải thưởng của Thủ tướng tại Triển lãm các phát minh sáng chế Hàn Quốc (KIPE) năm 2013.

Tăng cường độ an toàn và nâng cao tính tiện lợi

Sản phẩm khóa kỹ thuật số của Platform Base trông giống như các ổ khóa truyền thống, vốn được sử dụng suốt nhiều thế kỷ, khi chúng có thể mở và khóa bằng chìa thông thường và có cùng kích cỡ, khiến nhiều người khó có thể nhận ra sự khác biệt từ bên ngoài. Tuy nhiên, sản phẩm này được tích hợp các chức năng ưu việt. Ngoài bộ phận xi lanh được số hóa, các chìa khóa điện tử giúp phòng ngừa việc đóng, mở cửa trái phép và quản lý một cách thuận tiện hơnNgười ta nói rằng khóa có lịch sử rất lâu đời, xuất hiện vào khoảng 4.000 năm trước Công nguyên. Khi an ninh ngày càng trở nên quan trọng, ổ khóa kỹ thuật số dần trở nên phổ biến trong cuộc sống ngày nay. Tuy nhiên, các khóa cơ khí truyền thống vẫn được sử dụng phổ biến như trong các nhà kho, ngăn kéo bàn làm việc, máy rút tiền tự động ATM, máy bán hàng tự động và hộp thư cũng như tủ lắp các camera giám sát an ninh CCTV. Là một nhà phát triển phầm mềm, ông Kim Beom-soo đã quyết định bắt tay vào ngành công nghiệp chế tạo khóa kỹ thuật số, nhằm mang lại sự thay đổi lớn trong các khu công nghiệp. Chủ tịch Kim từng nỗ lực đặt pin, và các thiết bị kết nối vào ổ khóa, nhưng điều này khiến kích thước của ổ khóa rất lớn, không phù hợp với những tủ tài liệu. Do đó, điều cần thiết là tạo ra các khóa kỹ thuật số có kích thước nhỏ gọn như các sản phẩm truyền thống, nhưng vẫn có những chức năng hữu ích mới. Theo đó, Chủ tịch Kim đã đưa ra ý tưởng mới và phát triển công nghệ. Cuối cùng, công ty của ông đã có thể phát triển một sản phẩm mới, tăng cường đáng kể về độ an toàn, tính tiện dụng nhờ việc tập trung nguồn lực cho bộ phận chìa khóa, thay vì ổ khóa. Ông Kim Beom-soo nói.Thông thường, mỗi hộ gia đình không có quá nhiều ổ khóa. Tuy nhiên, các khu công nghiệp có tới hàng trăm ngàn chìa khóa, khiến việc xử lý một số lượng lớn các phím trở nên khó khăn. Nhờ hệ thống ổ khóa của chúng tôi, một số lượng lớn gần như vô hạn có thể được đăng ký kỹ thuật số và một khóa duy nhất mà người dùng chỉ định một ID duy nhất, có thể cấp quyền truy cập cho hàng chục nghìn ổ khóa khác nhau. Đây là lý do tại sao hệ thống của chúng tôi được gọi là “giải pháp một phím nhấn”. Trước đây, nếu bị mất một chùm chìa khóa, người ta phải thay đổi hàng loạt khóa vì lý do an ninh. Tuy nhiên, với sản phẩm của chúng tôi, người ta có thể xóa ID hoặc cấu hình hiện tại nếu chìa khóa bị mất, và đăng ký một khóa mới. Do vậy, việc đóng/mở cửa có thể được quản lý một cách thuận tiện và hiệu quả hơn.

Khởi đầu bằng việc xuất khẩu sản phẩm sang châu Âu

Khóa kỹ thuật số nhỏ gọn của Platform Base có thể dùng và quản lý chỉ bằng một chìa khóa. Khi khóa kỹ thuật số được trang bị các chức năng nguồn và mạng kích hoạt khóa kỹ thuật số với chíp tích hợp, có khả năng hoạt động như bộ não, khóa chính có thể điều khiển các ổ khóa khác nhau. Ngay cả khi đánh mất chìa khóa, người dùng cũng không phải quá lo lắng về vấn đề bảo mật, cũng không phải thay đổi khóa, mà chỉ cần đăng ký lại chìa. Bên cạnh đó, người sử dụng có thể kiểm soát lịch sử đóng, mở cửa thông qua ứng dụng trên điện thoại di động và máy tính cá nhân. Có thể nói, giải pháp này đã giải quyết được các vấn đề của các sản phẩm khóa truyền thống. Platform Base đã mở ra một kỷ nguyên mới cho các loại khóa. Công ty đã nhận được giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên năm 2016, và được bình chọn trong top 10 sản phẩm “made in Korea” tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng quốc tế (CES) 2017. Chủ tịch Kim nói về tham vọng mở rộng thị trường của công ty.Chúng tôi đã xuất khẩu sản phẩm sang châu Âu. Tại Hàn Quốc, sản phẩm của chúng tôi đã có mặt tại các căn cứ quân sự trong quân đội và hải quân. Chúng tôi đã nhận được các đơn đặt hàng từ nhiều cơ quan và tổ chức khác nhau như Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP), Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO), các văn phòng và ngân hàng địa phương, mặc dù chúng tôi không thực hiện các hoạt động quảng cáo một cách bài bản. Tôi cho rằng đó là bởi vì ngày nay ngày càng có nhiều người quan tâm đến vấn đề an ninh và chúng tôi là doanh nghiệp duy nhất có khả năng cung cấp các loại khóa kỹ thuật số nhỏ gọn.Sau bốn năm nghiên cứu và phát triển, Platform Base đã bắt đầu tung sản phẩm ra thị trường vào năm 2016. Ý tưởng và công nghệ đột phá của công ty đã được đón nhận nồng nhiệt trên thị trường, nhanh chóng thu hút khách hàng. Platform Base được kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả tích cực tại triển lãm IFSEC quốc tế về ngành thiết bị an ninh sẽ diễn ra tại Anh trong thời gian sắp tới.