SJ Core – Doanh nghiệp nổi tiếng với mặt hàng xuất khẩu bánh gạo xào cay Tteokbokki

Thuyết phục khách hàng bằng hương vị nguyên bản, đậm chất Hàn Quốc

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về công ty SJ Core – doanh nghiệp tiên phong mở đường xuất khẩu sản phẩm đồ ăn nhẹ bánh gạo xào cay truyền thống gọi là Tteokbokki của Hàn Quốc. Sau đây, Giám đốc Seo Man-soo sẽ giới thiệu về công ty của mình.



Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 2012 với vai trò là một nhà sản xuất các sản phẩm bánh gạo xào cay Tteokbokki với thương hiệu “Tteokbokki chúng ta từng ăn hồi tiểu học”, tên tiếng Anh là “Cook-tok Original”. Trước khi thành lập công ty này, tôi đã điều hành một công ty tư vấn chuyên về nhượng quyền thương hiệu về thiết kế, lĩnh vực không liên quan đến thực phẩm, trong thời gian sáu năm. Tuy nhiên, vào một ngày, tôi tình cờ ăn món Tteokbokki tự làm từ bánh bột mỳ, và đã bị hấp dẫn bởi nó. Tôi đã nghĩ rằng mọi người chắc chắn cũng sẽ thích món ăn này vì nó thậm chí có thể chinh phục một người không phải là tín đồ của đồ ăn nhẹ như tôi. Do đó, tôi đã quyết định sẽ kinh doanh món ăn đặc biệt này. Trong quá trình đó, tôi nhận thấy món ăn tiêu biểu của Hàn Quốc, không phải dưa muối kimchi hay món thịt bò ngâm gia vị bulgogi mà là món Tteokbokki. Theo thời gian, tôi ngày càng vững tin hơn vào điều đó.





Hương vị đặc trưng, tái hiện ký ức những ngày cắp sách tới trường

Khi Giám đốc Seo Man-soo được nếm món Tteokbokki được làm từ bột mỳ với một kết cấu mềm mại hơn, hòa quyện với tương ớt gochujang nổi tiếng của Hàn Quốc, ông đã hồi tưởng lại những ngày đi học của mình, khi ông có thể ăn Tteokbokki cùng bạn bè tại một quán ăn gần trường. Nhớ lại những ký ức tuổi thơ, ông Seo đã quyết định thương mại hóa món ăn truyền thống này. Ông đã đổ nhiều công sức để tạo ra món bánh gạo xào cay truyền thống từ nguyên liệu bột mỳ và súp, theo hương vị mà ông từng rất ưa thích khi còn học tiểu học. Giám đốc Seo Man-soo cho biết.Do không phải là một chuyên gia ẩm thực, tôi đã phải hoàn toàn tự lực cánh sinh để phát triển các sản phẩm thực phẩm. Tôi đã đến thăm hơn 20 nhà máy bánh gạo cũng như các cơ sở sản xuất nước sốt. Tuy nhiên, không có nhà máy nào sản xuất bánh từ bột mỳ, khiến việc phát triển sản phẩm khó khăn hơn. Tôi đã tiếp quản một xưởng bánh nhỏ, và cùng với bạn tôi thử nghiệm hàng trăm túi bột mỳ để tìm ra công thức thích hợp nhất cho chiều dài và độ dày của bánh. Sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ, cuối cùng chúng tôi đã có thể làm ra món Tteokbokki bột mỳ lý tưởng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phải mua chả cá Eomuk vì không thể tự sản xuất được. Tuy nhiên, mặt hàng này thường được bán với số lượng lớn, trong khi chúng tôi lại cần loại đồ ăn đựng trong các gói nhỏ với giá cả phải chăng. Sau khi nhờ tư vấn của nhiều người, chúng tôi đã xoay xở để tạo ra những gì mà chúng tôi mong muốn.

Hành trình thâm nhập thị trường và bước đột phá từ những khách hàng phụ nữ trung tuổi

Giám đốc Seo Man-soo đã thử nghiệm vô số lần với bánh bột mỳ, và đổ nhiều công sức để phát triển loại nước sốt đặc biệt, giúp người tiêu dùng cảm nhận được hương vị cay và ngọt truyền thống của món ăn như khi họ nấu ở nhà. Ông Seo đã đến thăm các xưởng chả cá Eomuk trên cả nước để tìm ra những chiếc chả cá Eomuk có chất lượng tốt nhất, giúp bổ sung hương vị cho Tteokbokki với sốt. Kết quả là, ông đã phát triển thành công Tteokbokki bột mỳ mềm và mịn, cùng nước sốt đặc biệt cho phép người dùng lựa chọn độ cay phù hợp theo sở thích. Đặc biệt hơn nữa là cách nấu món ăn này thậm chí còn đơn giản hơn cả cách nấu món mỳ ăn liền. Ông Seo Man-soo đã gõ cửa các nhà phân phối với niềm tin rằng sản phẩm mới của mình chắc chắn sẽ được đón nhận. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra một cách suôn sẻ như mong đợi. Giám đốc Seo Man-soo chia sẻ.Đầu tiên, chúng tôi đã cố gắng bán sản phẩm của mình cho các đại lý bán lẻ thay vì bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, họ không thích sản phẩm của chúng tôi, và lấy lý do rằng sản phẩm này quá khác biệt so với các loại Tteokbokki trước đây. Người ta phàn nàn về tên gọi quá dài của sản phẩm, bao bì không có hình ảnh minh họa lẫn in giá cả. Họ cũng hỏi tại sao các sản phẩm của chúng tôi cần phải bao gồm cả chả cá Eomuk. Trong khi tôi coi những điểm khác biệt đó là những điểm mạnh của sản phẩm, thì các đại lý bán lẻ lại coi chúng là những thiếu sót và từ chối nhập sản phẩm. Khi đó, chúng tôi đã đưa sản phẩm của mình lên mạng internet. Ban đầu, không có phản ứng đáng kể nào trên thị trường trực tuyến. Tuy nhiên, doanh thu bắt đầu tăng khi các bà nội trợ đã mua theo nhóm thông qua các blog nhóm. Theo cách truyền miệng, họ nhanh chóng giúp chúng tôi mở rộng thị trường và tăng doanh số bán hàng.

Xuất khẩu món Tteokbokki ăn liền tới nhiều nước trên thế giới

Dần dần, các sản phẩm của SJ Core đã trở nên phổ biến đến mức dây chuyền sản xuất không đủ sức đáp ứng nhu cầu của khách hàng mặc dù đã hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm. Doanh số bán hàng trực tuyến của công ty đã vượt qua con số một triệu gói trong năm 2014, và đã tăng lên ba triệu gói trong năm sau đó. Bên cạnh đó, SJ Core bắt đầu xuất khẩu sản phẩm sang châu Mỹ vào năm 2014. Hiện nay, công ty đã mở rộng thị trường sang nhiều nơi trên thế giới, như châu Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, châu Âu, và Đông Nam Á, và các chuyến hàng xuất khẩu của công ty trong năm 2015 đã đạt tới con số 2 triệu USD. Ông Seo Man-soo chia sẻ bí quyết thành công nằm ở hương vị đặc trưng Hàn Quốc của sản phẩm.Tại một sự kiện ăn thử miễn phí tại Nam Mỹ, không chỉ người Hàn Quốc mà người dân địa phương cũng rất yêu thích sản phẩm của chúng tôi. Với thành công đó, tôi tin rằng món bánh gạo xào cay Tteokbokki có thể trở thành món ăn toàn cầu dù chúng tôi chỉ tập trung vào hương vị đặc trưng của món ăn Hàn Quốc. Tôi cũng không dám chắc rằng sự so sánh của mình có hợp lý hay không nhưng nhóm nhạc nam BTS đình đám cũng đang làm mê hoặc những người hâm mộ trên toàn thế giới với phong cách âm nhạc Hàn Quốc. Tương tự, tôi nghĩ rằng món Tteokbokki truyền thống của Hàn Quốc cũng có thể thu hút đông đảo người tiêu dùng nước ngoài.Một số lượng các sản phẩm ẩm thực Hàn Quốc đã được giới thiệu trên thị trường toàn cầu, nhờ sự phổ biến của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu và ngày càng có nhiều người quan tâm đến ẩm thực Hàn Quốc. Trong số đó, hầu hết các sản phẩm đều sử dụng chiến lược nội địa hóa, điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị của người dân địa phương. Ngược lại, SJ Core đã chọn cách giữ nguyên hương vị nguyên bản, đặc trưng của món ăn Hàn Quốc, và chỉ điều chỉnh độ cay, với niềm tin rằng khách hàng nước ngoài cũng sẽ chú ý và đón nhận sản phẩm vì hương vị độc đáo của nó. Ngoài ra, SJ Core đang nuôi dưỡng tham vọng thâm nhập vào thị trường Đông Nam Á, với sản phẩm bánh Tteokbokki cốc có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng, nơi người tiêu dùng khó có thể thưởng thức các sản phẩm đông lại do dây chuyền giữ lạnh tại đây không đầy đủ, thường khó bảo quản bánh gạo và nước sốt ở nhiệt độ phòng trong vòng 10 tháng. Với những triết lý vững vàng, SJ Core đang tạo nên làn sóng mới trên thị trường xuất khẩu.