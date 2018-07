Công ty công nghiệp Shinil – “Đại gia” quạt điện tại Hàn Quốc

Sản phẩm quạt điện điều khiển bằng giọng nói đầu tiên tại Hàn Quốc

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về công ty công nghiệp Shinil – doanh nghiệp đã vinh dự được nhận Giải thưởng sáng kiến triển vọng Hàn Quốc (KIFA), một giải thưởng uy tín đã có 19 năm tuổi, trong năm năm liên tiếp nhờ những công nghệ tiên tiến. Sau đây, trưởng phòng Kwon Soon-hyung thuộc bộ phận Marketing sẽ giới thiệu về công ty của mình.



Giải thưởng sáng kiến triển vọng Hàn Quốc là giải được trao cho các công ty sở hữu những công nghệ xuất sắc về sản phẩm hay dịch vụ. Công ty chúng tôi đã giành được giải thưởng này với sản phẩm quạt điện tích hợp công nghệ nhận diện giọng nói SIF-ALPHA14, sản phẩm đầu tiên tại Hàn Quốc trong lĩnh vực quạt điện. Người dùng có thể dễ dàng điều khiển chiếc quạt này qua giọng nói với các từ đơn giản thay vì phải trực tiếp ấn các nút điều khiển. Chẳng hạn, khi họ nói “Sunny ơi, trả lời nào!”, chiếc quạt sẽ đáp lại bằng câu “Xin chào” để khởi động. Sau đó, người dùng có thể đưa ra các mệnh lệnh như thay đổi cường độ gió, hẹn giờ hay điều chỉnh góc quay, và chiếc quạt sẽ hoạt động theo.





Sở hữu công nghệ động cơ ưu việt, dẫn dầu thị trường quạt điện Hàn Quốc

Thời đại của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đến gần, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Shinil cũng để mắt tới công nghệ trong tương lai. Và như vậy, sản phẩm quạt điện tích hợp khả năng nhận diện giọng nói đã ra đời. Nhờ đó, thay vì phải chạm tay trực tiếp vào phím điều khiển, người dùng có thể dễ dàng điều khiển quạt qua giọng nói ngay cả khi đang nằm trên giường, ngồi trong bóng tối nóng bức hay khi đang làm việc trong bếp.Người Hàn Quốc có câu “mọi chiếc quạt đều đến từ Shinil”, thể hiện cho sự hâm mộ đặc biệt dành cho Công ty công nghiệp Shinil. Thành lập năm 1959 với vai trò là một sản xuất động cơ cỡ nhỏ, đến năm 1964, công ty bắt đầu phát triển quạt điện, một sản phẩm trước đó phải nhập khẩu từ nước ngoài. Nhờ công nghệ động cơ ưu việt, Shinil đã tạo ra những chiếc quạt điện vừa có chất lượng tốt vừa có giá cả phải chăng, để giảm bớt gánh nặng cho người dân khi phải chi trả tiền điện quá lớn. Đến năm 1973, công ty đã trở thành doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên xuất khẩu quạt điện sang Nhật Bản, Mỹ và Đông Nam Á. Năm 1978, quy mô sản xuất của doanh nghiệp này đã vượt qua con số 10.000 chiếc/ngày. Ông Kwon Soon-hyung cho biết thêm về quá trình vươn lên dẫn đầu thị trường quạt điện Hàn Quốc của Công ty công nghiệp Shinil.Bộ phận quan trọng nhất của quạt điện là động cơ. Công ty chúng tôi đã sử dụng động cơ vòng bi chuyên dụng, vốn hiếm khi được sử dụng cho các thiết bị gia dụng trong gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát triển loại động cơ trên cho quạt điện và là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên thành công trong công nghệ này. Động cơ vòng bi là loại động cơ ít tạo ra tiếng ồn và ít rung hơn. Chúng tôi đã tiến hành đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, trong đó các phòng Nghiên cứu và phát triển (R&D) ở Seoul và Cheonan (tỉnh Gyeonggi) được dành riêng để phát triển các công nghệ độc lập và nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ đó, chúng tôi đã gặt hái được những kết quả đáng chú ý, trong đó có sản phẩm quạt điện bốn cánh. Quạt điện truyền thống thường có ba hoặc năm cánh. Khi tăng số lượng cánh như năm cánh, quạt sẽ chạy êm hơn, nhưng cường độ gió lại yếu đi. Để khắc phục điều này, chúng tôi đã tung ra mẫu quạt điện bốn cánh có độ bền lớn, một sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Với những sản phẩm tiên tiến và công nghệ ưu việt, chúng tôi đã giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường quạt điện tại Hàn Quốc trong nhiều năm liền.

Không ngừng nỗ lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới trong gần 60 năm

Vào năm 1980, Công ty công nghiệp Shinil đã được nhận Chứng nhận tiêu chuẩn quốc gia Hàn Quốc (KS), và trở thành doanh nghiệp sản xuất quạt điện đầu tiên của Hàn Quốc được nhận chứng nhận này. Shinil cũng được nhận Chứng chỉ chất lượng tiêu chuẩn xuất sắc Hàn Quốc (KSQEI) về quạt điện trong 12 năm liên tiếp, nắm giữ thị phần lớn nhất trong lĩnh vực trên tại Hàn Quốc. Hiện nay, 14% nhân viên trong công ty là các nhà nghiên cứu. Điều này lý giải tại sao doanh nghiệp này luôn dẫn đầu quá trình đổi mới công nghệ và tăng hiệu năng của sản phẩm quạt điện. Tất cả các quy trình sản xuất, trừ công đoạn đóng gói cuối cùng, đều được làm thủ công, phản ánh tay nghề cao của nhân viên trong công ty, và đồng thời thể hiện lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. Ông Kwon Soon-hyung giải thích thêm.Chúng tôi không bao giờ hài lòng với vị trí số một tại Hàn Quốc, mà vẫn luôn phát triển các sản phẩm sáng tạo mới, tích hợp những công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Quạt điện thông minh cảm ứng an toàn (smart touch safety) được tích hợp một cảm biến đặc biệt, có thể tắt quạt khi chạm tay vào quạt, một công nghệ đặc biệt hữu dụng tại các gia đình có trẻ nhỏ để bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị thương do cánh quạt. Một sản phẩm đáng chú ý khác là quạt điện “siêu nhẹ” (micro gentle breeze) và quạt “cơn lốc” (tonardo) với hai lớp cánh quạt, giúp tăng hiệu năng làm mát. Ngoài ra, công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với công ty viễn thông LG U+ để cùng phát triển các thiết bị gia dụng cỡ nhỏ, tích hợp công nghệ mạng internet của đồ vật (IoT), có thể điều khiển các thiết bị từ xa thông qua điện thoại thông minh. Là doanh nghiệp tiên phong về quạt điện tại Hàn Quốc, công ty chúng tôi luôn nhận thấy trách nhiệm và áp lực to lớn. Để đảm bảo vị thế trên thị trường, chúng tôi không ngừng nỗ lực để tạo ra những chiếc quạt điện thế hệ mới.Công ty công nghiệp Shinil đã và đang mở rộng phạm vi của những chiếc quạt điện nhờ công nghệ vững vàng và chất lượng bền vững. Năm nay, Shinil đã tung ra chiếc quạt ứng dụng công nghệ mạng internet của đồ vật IoT sau quá trình nghiên cứu và hợp tác với công ty LG U+. Sản phẩm này có thể điều khiển bằng điện thoại thông minh ở mọi lúc, mọi nơi nhờ kết nối qua mạng internet. Công ty đã chủ động nắm bắt các xu hướng mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến để giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn. Năm tới, Công ty công nghiệp Shinil sẽ kỷ niệm 60 năm thành lập. Công ty hiện đang đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng lĩnh vực kinh doanh bao gồm quạt điện, thiết bị nhà bếp, đồ điện tử gia dụng, và thậm chí dành cho cả thú cưng. Trong đó, Shinil cho rằng các sản phẩm dành cho thú cưng có thể trở thành một động cơ phát triển mới. Với những chiếc quạt điện tiên tiến, công ty đã đặt cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng Hàn Quốc. Do đó, Shinil được chờ đợi sẽ tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực khác nhau.